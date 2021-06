Nová Škoda Kodiaq v obří galerii. Poprvé ji vyzkoušíme. Ptejte se, co vás zajímá!

Svět se vrací do normálu. Zatímco v minulých měsících řešily automobilky prezentace nových a omlazených modelů rovnou na české půdě, tentokrát se nám už podařilo bez větších obtíží vyjet do zahraničí. Dnes a zítra vyzkoušíme modernizovanou Škodu Kodiaq, a to nejen na silnici, ale také v terénu. Škoda si pro dynamickou prezentaci vybrala Švýcarsko a Francii a soudě podle programu testování nenechala nic náhodě.

Omlazená Škoda Kodiaq oficiálně: Scout je mrtev, ať žije RS! Už jsme v něm seděli

Škoda Kodiaq se v rámci modernizace změnila vizuálně i technicky. Příď díky novým světlometům, přepracovanému nárazníku a zcela nové kapotě přišla o asijský výraz, z nabídky vypadla verze Scout, o níž ze strany zákazníků nebyl velký zájem, a derivát RS dostal nový motor. Zatímco před modernizací pod kapotou pracoval dvoulitr BiTDI s výkonem 176 kW, dnes vůz pohání turbobenzin 2.0 TSI s výkonem 180 kW, který známe z Octavie RS a dalších sportovních modelů koncernu VW.

Na ereso se osobně těším nejvíce, v rámci prvních jízdních dojmů se ale zaměřím i na běžné verze, ke kterým má český zákazník přece jen blíže. Základ palety motorů tvoří patnáctistovka TSI s výkonem 110 kW, která pohání přední kola a jako jediná je párovaná s manuální šestistupňovou převodovkou. Převodovka DSG je dostupná za příplatek. Verze 2.0 TSI nabídne výkon 140 kW, převodovku DSG a pohon všech kol.

Škoda se v Česku dál zbavuje nejlevnější výbavy. Nový Kodiaq už stojí 800.000 Kč

Motory 2.0 TDI Evo mají výkony 110 a 147 kW. Zatímco výkonově slabší verze je nabízena s pohonem předních i všech kol, ta silnější pohání výhradně všechna čtyři kola. Pro oba motory je standardem sedmistupňová převodovka DSG.

Nejdražší Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI může vypadat takto. Připlácí se i za maličkosti

S modernizovanou Škodou Kodiaq budeme jezdit dnes a zítra. Pokud vás o ní zajímá něco konkrétního, není nic snazšího než napsat dotazy do diskuse pod tímto článkem. V rámci prvních jízdních dojmů, které plánujeme vydat ještě před koncem tohoto týdne, se na ně budu snažit odpovědět.