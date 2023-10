Nová Škoda Kodiaq poprvé naživo: Už jsme v ní seděli! Z tolika novinek jde hlava kolem

Sedm let, jeden měsíc a tři dny – tolik času uběhlo od světové premiéry první generace modelu Kodiaq, prvního sedmimístného SUV automobilky Škoda. Akce proběhla v Berlíně a Škodovka na ničem nešetřila. Vedle zhruba šesti stovek novinářů z více než třiceti zemí světa se jí zúčastnili například i zpěvák, herec a malíř Karel Gott nebo moderátor Leoš Mareš. Těžko uvěřit, že už je to tak dlouho…

Nevím, zda to byl záměr, nebo jenom náhoda, ale v Berlíně právě dnes probíhá světová premiéra druhé generace Škody Kodiaq. Na místě máme kolegu Vláďu Kaderu, který vám v článku přiblíží, jak to na premiéře vypadalo, první dojmy z nového SUV si však můžete přečíst už teď. Já si totiž byl kodiaq prohlédnout už v polovině září ve studiu v Mnichově Hradišti, nicméně na to opravdové „wow“ jsem si musel trochu počkat.

Na první pohled jasná škodovka

Designéři Škodovky si totiž dávají velice záležet na tom, aby každá nová Škoda vypadala jako Škoda bez ohledu na to, jestli ji navrhnou na čistém listu papíru, nebo jde o evoluci stávajícího designového směru. Hezky to jde vidět na konceptu Vision 7S, prvního vozu Škoda nesoucího rysy zvané Modern Solid. Nic takového automobilka nikdy předtím nevyrobila, ale na první pohled víte, že se jedná o Škodu.

U nové generace modelu Kodiaq mi ta inspirace minulostí zprvu přišla až moc velká. „Vždyť to vypadá skoro stejně jako starý kodiaq,“ řekl jsem nahlas, při předobočním pohledu bych si to fakt nenechal vymluvit. Světlomety jsou stále horizontálně rozdělené, přední nárazník mi hned připomněl první ereso po faceliftu, světelná lišta procházející maskou chladiče zase taková revoluce není a aerodynamické kryty litých už taky známe z ledasčeho. Kapota je ale úplně jiná.

Jenže pak jsem si vůz obešel a zadek mě totálně dostal. Stylizované céčko v zadních svítilnách zůstalo, dole je nově propojeno červenou lištou, která není osvětlená. Svítilny navíc vystupují z karoserie podobně jako u kamiqu a budí dojem delší zádě. Novinkou je kontrastní panel na posledním sloupku karoserie, který má ryze vizuální účel a u verze Sportline (v galerii) bude v klavírním laku. Vypadá dost široký, sloupek karoserie však ve skutečnosti nadále zůstává subtilní a neomezuje pohled šikmo vzad.

Je to hezké auto, snadno rozpoznatelné a robustní, jak se na SUV sluší. Budí dojem, že mezigeneračně narostlo o půl segmentu, ale tohle musíte zhodnotit opravdu až při osobním setkání. Přitom rozměrově se kodiaq prakticky nezměnil. S délkou 4758 mm je o 61 mm delší než předchůdce, ale šířka, výška a rozvor zůstávají stejné. I díky prodloužení zadního převisu vzrostl základní objem kufru o 75 litrů až na 910 litrů, u sedmimístné verze se bavíme o základním objemu až 845 litrů. Benefitem novinky je i zvětšení prostoru nad hlavami cestujících ve třetí řadě o 15 mm. Poznáte to, věřte mi.

Rozměry ve srovnání s předchůdcem Délka [mm] 4758 (+61) Šířka [mm] 1864 Výška [mm] 1657 Rozvor [mm] 2791 Efektivní prostor pro hlavu v třetí řadě sedadel [mm] 920 (+15) Objem zavazadlového prostoru [l] až 910 (+75)

Displeje ještě nevládnou

Interiér nového kodiaqu Škodovka odhalila už dříve, takže head-up displej, 12,9palcový středový displej infotainmentu ani volič automatické převodovky pod volantem teď až tak nešokují. Ostatně kodiaq vůbec nenabídne manuální převodovku, takže páka na tradičním místě ustoupila ve prospěch odkládacích prostor. Těch je požehnaně, na středovém tunelu nechybí praktické rolety (aspoň se do schránek nepráší) a konečně někoho napadlo opatřit indukční nabíječku telefonů chlazením.

Materiály jsou hodně „eko“ a hezké na pohled i dotek. Všechno, čeho se běžně dotýkáte, je měkoučké a příjemné, žádný tvrdý plast. Přední sedadla jsou rozměrná, mají manuálně nastavitelnou délku sedáku a ventilování i vyhřívání. I vzadu jsou sedadla vyhřívaná, na ventilování se v tomto segmentu pořád nehraje.

V posledních letech si novináři i diskutující veřejnost oblíbili kopat do všeho, co má dotykové ovládání, přestože v běžném životě bychom chtěli dotykové snad všechno. Podle designérů Škodovky přišel tento humbuk pozdě a nebyl dost hlasitý, ale stačilo to k tomu, aby se ve Škodovce zatahali za nos a vymysleli kompromis mezi klasickými ovladači a dotykovou funkcí. Vznikly ovladače Smart Dials, které najdeme nejenom v kodiaqu, ale i v novém superbu.

Tyto ovladače měly premiéru už v konceptu Škoda Vision 7S a přinejmenším staticky jsou geniální. Jsou otočné, uprostřed vybavené displeji a ovládají spoustu funkcí. Ovladači u řidiče a spolujezdce nastavujete teplotu klimatizace a vyhřívání i ventilování sedadel, prostřední ovladač ovlivňuje rychlost ventilace, směr ventilace, nastavení klimatizace, hlasitost audia, jízdní režimy a přiblížení mapy. Navíc je konfigurovatelný, přičemž uživatel si může z šesti dostupných funkcí uložit čtyři (tento počet byl shledán optimálním).

Záměrně říkám, že staticky jsou ovladače geniální, protože když se auto nehýbe, máte šanci se na ovládání v klidu soustředit a neřešíte okolní provoz. Ale ovládání za jízdy? O tom si řekneme až v druhém kvartálu příštího roku, protože do té doby se s novou Škodou Kodiaq nesvezeme.

Jak jsem už naznačil, je i interiér pěti- i sedmimístný, jak je u kodiaqu zvykem. My měli ve studiu k dispozici pětimístnou verzi, ale nepochybuji o tom, že se s prvními redakčními testy vyrojí na internetu spousta videí, v nichž se budou tělnatí novináři, blogeři a podobní snažit nasoukat do třetí řady, aby pak napsali, že je to vlastně OK, ale moc daleko by takhle jet nechtěli. Přitom by se v klidu mohli rozvalit ve druhé řadě, kde je nadbytek místa ve všech směrech a nástupní prostor je tak velký, že by se v něm vytočil i Eddie Murphy v roli profesora Shermana Klumpa. Nebyl jsem jiný, koukněte na archivní video…

Pořád normální motory

V nabídce Škody Kodiaq bude pět spalovacích motorů: dva benzinové, dva naftové a jeden plug-in hybrid. Zážehové jednotky zastupují základní 1.5 TSI s mild-hybridním systémem a odpojováním válců ACT+ (110 kW) a čtyřválec 2.0 TSI (150 kW), kombinovaný s pohonem všech kol. Vznětové 2.0 TDI bude k dostání ve slabší verzi (110 kW) jako předokolka a silnější (142 kW) s pohonem 4x4.

Plug-in hybrid 1.5 TSI iV se systémovým výkonem 150 kW dostává baterii o kapacitě 25,7 kWh, s níž na elektřinu ujedete více než 100 kilometrů. Nabíjet se dá střídavě 11 kW, ale umí i stejnosměrné nabíjení až 50 kilowatty. Plug-in hybrid má hnaná přední kola a řazení obstarává šestistupňová převodovka DSG. U ostatních verzí je skříň sedmistupňová.

Motory pro novou Škodu Kodiaq Motor Převodovka Max. výkon [kW] 1.5 TSI (mHEV) 7 st. DSG 110 2.0 TSI 7 st. DSG 4×4 150 2.0 TDI 7 st. DSG 110 2.0 TDI 7 st. DSG 4×4 142 1.5 TSI iV PHEV 6 st. DSG 150* *kombinace spalovacího motoru a elektromotoru

Bezpečnost především

Druhá generace Kodiaqu nabízí až devět airbagů a nejmodernější bezpečnostní prvky. Standardně jsou v autě řidičův a spolujezdcův airbag, boční a hlavové airbagy a středový airbag. Boční airbagy vzadu jsou na přání, společně s proaktivní ochranou cestujících a nouzovým asistentem. Proaktivní ochrana zavře otevřená okna, spustí varovná světla a předepne pásy při hrozící nehodě. Nouzový asistent snižuje riziko nehody, pokud řidič není schopen řídit, zapne varovná světla a začne brzdit.

Na přání je dostupná asistovaná jízda 2.5 s asistentem pro jízdu v koloně, adaptivním tempomatem a vedením v jízdním pruhu do 60 km/h. Novinkou je dálkové ovládání vozu přes bluetooth skrze aplikaci v chytrém telefonu – například kvůli vyparkování z úzkého prostoru. Při takové jízdě vůz sleduje své okolí, rozpozná překážky nebo chodce a automaticky zabrání kolizi s nimi.

Kdy, kde a za kolik?

Světová premiéra nové Škody Kodiaq je pouhým pokračováním dlouhé cesty, kterou ještě bude muset ujet, než se dostane k zákazníkům. Předprodej by měl začít koncem letošního roku, jízdní prezentace pro novináře proběhne v druhém kvartálu roku 2024 a uvedení na trh je podle našich informací plánováno na květen 2024.

Přesnou základní cenu vám teď nikdo neřekne, vždyť je nová Škoda Kodiaq oficiálně na světě teprve chviličku. I výběhový model ve v současnosti nejnižší výbavě Style Exclusive (dříve spíše střed nabídky) stojí 1.069.900 Kč a vrcholné ereso 2.0 TSI/180 kW začíná na částce 1,4 milionu korun.

Moc bych se divil, kdyby se novinka dostala pod milion, ale třeba Škoda překvapí. Jenom připomínám, že v roce 2016 stála základní verze 1.4 TSI/110 kW Active 677.900 Kč…