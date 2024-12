Když v roce 2021 dorazila na trh omlazená Škoda Kodiaq RS s motorem 2.0 TSI, vycházela na 1.249.900 Kč. Tenkrát to bylo o 60.000 Kč víc než původní verze s naftovým dvoulitrem BiTDI, jejíž odchod ze scény kdekdo obrečel. V případě druhé generace oblíbeného až sedmimístného SUV z Kvasin se nedalo čekat snížení cen, tak vysokou základní cenu jsme ale nečekali.

Prodej nové Škody Kodiaq RS v Česku odstartoval dnešním dnem. Vůz s motorem 2.0 TSI, výkonem 195 kW, automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem všech kol začíná na ceně 1.470.000 Kč, což je suverénně nejvíce, kolik kdy sportovněji střižený model rodinného SUV stál. Je dokonce dražší než 300kusová limitka (počet pro český trh) Challenge z roku 2020, která stála bez stokoruny 1,4 milionu korun.

Je to moc, nebo tak akorát? Budu-li vycházet z dosavadních prodejních výsledků verze RS, mohu bez nadsázky říct, že zákazníci prodejcům i za tuto cenu utrhají ruce. Verze RS v minulých letech patřila v rámci modelu Kodiaq k nejúspěšnějším, na některých trzích měla až 20procentní prodejní podíl a v Česku to bývalo okolo 17 procent. Češi zkrátka mají peníze a chtějí to nejlepší.

Do karet eresu hraje nejen zajímavý pohon a slušná dynamika (z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy, maximálka 230 km/h), ale také bohatá výbava. V základu zahrnuje Matrix LED světlomety s uvítacím efektem Top LED zadní svítilny, adaptivní podvozek DCC+, čalounění mikrovláknem Suedia v kombinaci s umělou kůží, 13palcový infotainment s navigací, head-up displej, paket Asistovaná jízda 2.5+, audio Canton, elektricky ovládaná přední sedadla či bezdotykové otevírání víka kufru.

Jsou tady samozřejmě i příplatkové prvky, ale není jich moc. Třetí řada sedadel je za 22.000 Kč, sklopné tažné stojí 32.000 Kč, nezávislé topení přijde na 32.900 Kč a za panoramatické střešní okno dáte 40.000 Kč. Pro jistotu bychom vzali i rezervní kolo – stojí 4900 Kč.