Nová Škoda Karoq poprvé naživo: Active i Scout končí! Nastupují exkluzivní výbavy

Od představení Škody Karoq uplynuly už více než čtyři roky. Na druhou polovinu životního cyklu se oblíbené SUV z Kvasin dobře připravilo, zbavilo se nepotřebných verzí a vsadilo na luxusnější výbavu už v základu.

Květen 2017, Stockholm, 19:00: celému světu se poprvé oficiálně představuje nová Škoda Karoq, nástupce modelu Yeti a v současnosti jeden z nejprodávanějších vozů Škoda. Automobilka tenkrát nenechala nic náhodě a z Mladé Boleslavi vyslala do Švédska jeden maskovaný exemplář po vlastní ose. Cílem bylo navnadit fanoušky na tu „velkou slávu“, a pokud mě paměť neklame, od té doby k ničemu podobnému ze strany největší české automobilky nedošlo. Vlastně ani nemohlo: modely Octavia a Enyaq iV měly premiéru v Praze a nová Fabia se představila online.

Polovina životního cyklu Škody Karoq uplynula jako voda a přišel čas na facelift. I ten měl premiéru online, jako obvykle jsme si však vůz mohli prohlédnout s předstihem a nabrat první dojmy. Předstih to byl velký: do ateliéru v Mnichově Hradišti jsem vyrazil už na konci září a tehdy ještě ani nebylo přesně jasné, kdy se modernizovaný karoq oficiálně odhalí. Že by s ním ale Škodovka dělala nějaké velké tajnosti, však říct nemohu. Jenom pár týdnů po focení jsem kousek od Vrchlabí potkal snad desítku karoqů bez maskování a můžete mi věřit, že i přes decentní změny designu šly poznat na první pohled.

Vyhlazení vrásek

Stejně jako nová fabia se i karoq vyhnul elektrifikaci, takže chtěla-li Škoda příznivě ovlivnit spotřebu paliva, musela na to jít i přes aerodynamiku. Jako řada dalších vozů Škoda má karoq přepracovaný přední nárazník se vzduchovými clonami Air Curtain, usměrňující proudění kolem předních kol, čtyřkolky mají kryt palivové nádrže a zadní nápravy a v nabídce jsou nová kola s aerodynamickými plastovými kryty (průměr 17“ až 19“). Součinitel odporu vzduchu c x se díky změnám snížil o 9 % na hodnotu 0,30, což je podle Škodovky jeden z nejlepších výsledků v segmentu.

Karoq částečně převzal i styl dalších prvků už známých škodovek: třeba nižší, širší a více vystrčenou masku chladiče, užší přední světlomety, nově i s technikou Matrix LED a už nikoliv spojeným, ale rozděleným diodovým denním svícením, či zadní svítilny s dynamickými směrovkami už v základu. Karoq prokoukl, pořád je to ale 4,4 metru dlouhá krabice, jejíž přínos tkví hlavně v praktičnosti, snazším nastupování a větší jistotě při pohybu ve městě díky větší světlosti a ochranným prvkům karoserie. To jsou jedny z důvodů, pro které si lidé kompaktní SUV kupují. Nový je i zadní nárazník, spoiler nad zadním oknem je delší a finlety po jeho stranách zlepšují obtékání vzduchu. Když si k tomu připočtete oranžový lak karoserie Phoenix vystaveného kousku a 19palcová kola, která mimochodem mají stejný design jako u Kodiaqu RS, dostáváte docela povedené auto. Ale může být ještě lépe…

Nová Škoda Karoq: Rozměry Délka [mm] 4390 Šířka [mm] 1 841 Výška [mm] neuvedena Rozvor [mm] 2624, u verze 4x4 2629 Objem kufru min/max [l] 521/1 630 Objem kufru VarioFlex min/max [l] 588/1605, 1810 po vyjmutí zadních sedadel

U zákazníků totiž boduje hlavně verze Sportline, která v mixu prodaných karoqů zaujímá asi čtvrtinový podíl. Sportovněji střižená verze má lakované ochranné plasty na dveřích a obejde se bez kontrastních lemů blatníků, takže vypadá o trošinku méně jako SUV a trošinku více jako zvýšený hatchback. Sportline také exkluzivně dostal motor 2.0 TSI/140 kW s převodovkou DSG a pohonem všech kol. U dalších výbav mají benzinové motory objem nanejvýš 1,5 litru.

V rámci faceliftu Škody Karoq se změnila i nabídka výbav. Rozloučit se můžete s verzí Scout, která se odporoučela i z nabídky kodiaqu, a u nás končí i základní linie Active. Sestava výbav modernizovaného karoqu je následující: Ambition, Style a Sportline, linie Style a Sportline pak budu mít zcela novou nadstavbu jménem Exclusive. Verze Style Exclusive má ve standardu třeba 10,25palcový digitální štít, Sportline Exclusive zase poznáte podle černě lakovaných doplňků karoserie (střešní nosiče, lišty kolem bočních oken a rámeček masky chladiče).

Díky absenci linie Active, o níž v oficiálních českých tiskových materiálech nepadlo ani slovo, může Škodovka říkat, že je karoq už v základu lépe vybaven než před faceliftem. Standardem je třeba digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 8“, na klasické budíky tedy u karoqu po faceliftu zapomeňte. Infotainmenty jsou tři: Bolero a Amundsen mají dotykový 8palcový displej, jsou online a je možné je ovládat i prostřednictvím digitální asistentky Laury, vrcholný Columbus poznáte podle 9,2palcového displeje. Nechybí bezdrátová konektivita Android Auto a Apple CarPlay či vzdálený přístup pomocí aplikace MyŠkoda, s níž je možné vůz odemknout nebo zamknout, zobrazit jeho aktuální pozici na mapě nebo aktivovat výstražná světla a klakson.

Interiér jako takový se měnil spíše decentně a s výjimkou zmíněného digitálního štítu už ve standardu si na první pohled všimnete snad jenom LED ambientního osvětlení a elektricky ovládaného sedadla také pro spolujezdce. Škoda nicméně zmiňuje i nové dekorační lišty a potahy z veganských a recyklovaných materiálů (jak jinak v dnešní době…).

„Nové dekorační lišty a nové potahy sedadel dodávají interiéru vozu Karoq výrazně modernější vzhled. Také má několik nových komfortních prvků. Velkou novinkou je nová ECO látka, která využívá veganské, částečně recyklované a recyklovatelné materiály. Potah sedadel je vyroben z recyklovaných PET lahví,“ říká k interiéru Oliver Stefani, šéfdesignér Škodovky. Je zvláštní, že stačilo tak málo a kokpit prokoukl. Mně osobně ale asi nejvíce těší, že Škodovka zachovala klasický panel klimatizace s velkými otočnými ovladači (tiguan a tarraco už mají pro nastavení teploty dotykové lišty). Ten zbytek jsou podle mě jenom detaily, na kterých až tak nezáleží.

Více pohodlí i bezpečí

S modernizací karoq došlo i na vylepšení bezpečnostních a asistenčních systémů. V základu je systém Front Assist s funkcí nouzové brzdy a prediktivní ochranou chodců či sedm airbagů včetně kolenního pro řidiče. Volitelně dostanete další dva „batohy“ (zadní boční) společně s vylepšeným systémem proaktivní ochrany cestující se senzory umístěnými také v zadní části vozu. Pokud senzory zaznamenají nebezpečí nárazu nebo nouzové či panické brzdění, vůz zavře otevřená okna či panoramatickou střechu, spustí varovná světla a předepne bezpečnostní pásy předních sedadel. Dojde-li k nárazu, dalšímu pohybu vozidla zamezí multikolizní brzda.

V nabídce budou i pakety Asistovaná jízda 2.0. V závislosti na verzi nabídnou sedm, respektive osm asistenčních systémů, zahrnující například prediktivní tempomat, adaptivní vedení v jízdním pruhu nebo vylepšenou verzi rozpoznávání dopravních značek. Prediktivní tempomat jsem si poprvé vyzkoušel už v rámci prvních jízd s Volkswagenem Arteon v roce 2017. Systém na základě údajů kamery v čelním skle i dat z navigace s předstihem upravuje rychlost jízdy třeba před zatáčkami, kruhovými objezdy či značkami upravujícími rychlost (včetně vjezdu do obce). Je-li Škoda Karoq vybavena převodovkou DSG, umí například při jízdě v koloně sama zastavit. Pokud doba stání nepřekročí tři sekundy, umí se následně sama rozjet.

Motory pro novou Škodu Karoq

Jak jsem uvedl už dříve, obejde se karoq bez elektrifikace, to ale neznamená, že by to byla stran použité techniky úplná nuda. Všechny dostupné agregáty jsou zástupci rodiny Evo, u základního litrového tříválce TSI (81 kW, 200 N.m) a patnáctistovky TSI se systémem vypínání dvou válců při jízdě pod nízkou zátěží (110 kW, 250 N.m) byly litinové vložky válců nahrazeny plazmovým nanášením povrchové vrstvy o celkové tloušťce 150 mikrometrů, čímž bylo docíleno snížení vnitřního tření a optimalizace spotřeby paliva a produkce emisí. Vstřikovací tlak se zvýšil až na 350 barů, což mimo jiné přineslo nižší hydraulické ztráty. Z benzinových motorů nabízí pohon všech kol pouze čtyřválec 2.0 TSI (140 kW, 320 N.m) a ten je, jak již bylo uvedeno, dostupný jen s linií Sportline.

Vyznavači naftových motorů mohou vybírat ze dvou verzí čtyřválce 2.0 TDI. Základ s výkonem 85 kW je dostupný s manuální i automatickou převodovkou a výhradně s pohonem předních kol. V závislosti na zvolené převodovce se liší hodnota točivého momentu, kdy s manuálem motor dosáhne 300 N.m a se sedmistupňovým „suchým“ DSG pouze 250 N.m.

Silnější verze 2.0 TDI/110 kW má v kombinaci s manuálem točivý moment 340 N.m, čtyřkolka s automatem pak nabídne o 20 N.m více. Oba motory TDI Evo jsou vybaveny dvěma katalyzátory SCR, emise čistí procesem Twin Dosing, optimalizací prošla kliková hřídel, vedení výfukových plynů, turbodmychadlo, vstřikovací soustava i systém řízení provozní teploty. Všechny tyto změny mají vést k snížení spotřeby paliva.

Motory pro novou Škodu Karoq Motor Výkon, točivý moment Převodovka 1.0 TSI Evo 81 kW, 200 N.m 6M 1.5 TSI Evo 110, 250 7M, 7A 2.0 TSI Evo 4x4 140, 320 7A 2.0 TDI Evo 85, 300 (250) 6M, 7A 2.0 TDI Evo 110, 340 6M 2.0 TDI Evo 4x4 110, 360 7A Údaj v závorce platí pro převodovku DSG

Závěr

Škoda Karoq v rámci faceliftu prokoukla. Přestože změny designu z fotek nemusejí být tak zásadní, mohu vám z vlastní zkušenosti garantovat, že omlazený vůz v provozu poznáte. Zapracovalo se na aerodynamice, motorech, uvnitř najdete nové materiály, ambientní osvětlení a stranou nezůstala ani bezpečnost. Karoq v současnosti platí za jednu z nejprodávanějších škodovek a na druhou půlku života se dobře připravil. Obejde se bez elektrifikace, vzhledem k úpravě výbav na českém trhu však mám obavu z výše cen. Ty zatím ale nejsou k dispozici.

„S počtem více než 500.000 prodaných vozů je Karoq jedním z pilířů úspěchu značky Škoda. Abychom tento trend udrželi, vůz byl pečlivě zmodernizován. Jsem přesvědčen, že díky mixu těchto vlastností navážeme na dosavadní úspěch modelu Škoda Karoq,“ říká Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

V českém konfigurátoru vozů Škoda už najdete pouze skladové vozy za ceny od šesti set tisíc až po téměř 1,3 milionu korun. K uvedení modernizované verze na náš trh by mělo dojít v první polovině příštího roku.