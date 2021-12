Nová Škoda Karoq má české ceny. Zdražila o 108.000 Kč! I tak je výhodnější, míní Škoda

Pokud se už nové Škody Karoq nemůžete dočkat, od dnešního dne ji můžete předobjednávat u prodejců v České republice. Připravit si ale musíte poměrně dost peněz.

Nová Škoda Karoq měla premiéru teprve včera a u prodejců se objeví někdy v prvním kvartálu příštího roku, ode dneška je ale možné ji předobjednávat u autorizovaných prodejců v České republice. Jak jsme uvedli v rámci prvních dojmů, z nabídky vypadla základní linie Active i dobrodružně laděný Scout, o které nebyl ze strany zákazníků zájem. Novým základem se stává linie Ambition a u provedení Style a Sportline přibyla nadstavba jménem Exclusive. Co to znamená z pohledu cen?

Zatímco dříve stála Škoda Karoq s motorem 1.0 TSI/81 kW a výbavou Active 530.900 Kč, dnes dáte za nejlevnější provedení Ambition přinejmenším 638.900 Kč. Cenový rozdíl nejlevnějších verzí tedy činí 108.000 Kč. Od září 2020 do září 2021 si nicméně linii Active pořídilo méně 2 % zákazníků a podobné to bylo i u verze Scout. Největší úspěch měla výbava Style (47 %), následovaná výbavou Sportline (20 %) a po zhruba 15 % měly akční modely 125 let a 2021. Bylo tedy jasné, jaké verze musejí v rámci zjednodušení nabídky z kola ven.

„Stejně jako u ostatních modelových řad se i u modelu Karoq ukázalo, že zákazníci preferují lépe vybavené vozy. Proto jsme z nabídky odstranili základní verzi Active a sdružili nejžádanější prvky dosavadní volitelné výbavy do stupňů Style Exclusive a Sportline Exclusive tak, abychom je zájemcům poskytli ve standardních ceníkových specifikacích bez jakýchkoliv dalších příplatků,“ vysvětluje Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení společnosti Škoda Auto. Soukromí zákazníci navíc mohou uplatnit bonus 25.000 Kč za výkup vozu protiúčtem či využít zvýhodněné nabídky Mobilita Plus a značkového financování.

Nejlevnější Škoda Karoq Ambition 1.0 TSI/81 kW za 638.900 Kč nabízí dost výbavy už ve standardu. Třeba 16palcová litá kola, zadní parkovací senzory, LED přední světlomety a Top LED zadní svítilny s animovanými směrovkami a uvítacím efektem, startování tlačítkem, barevný MaxiDot, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 8palcový infotainment s digitální asistentkou Laurou či elektricky sklopná zrcátka s vyhříváním. Linie Style za nejméně 663.900 Kč přidává větší kola, výraznější střešní spoiler, ostřikovače světlometů, volbu jízdního režimu, vyhřívání předních sedadel, ostřikovačů i volantu, bezklíčové zamykání a startování či vkládané tkané koberce.

Novou výbavu Style Exclusive je možné kombinovat až s motorem 1.5 TSI/110 kW. Za 823.900 Kč dostanete vůz s chromovanými lištami kolem oken, dekorativními prahovými lištami, adaptivním podvozkem DCC, Matrix-LED světlomety, parkovacími senzory vpředu a kamerou vzadu, Travel Assistem, vyhřívaným čelním sklem, 10,25“ virtuálním kokpitem, virtuálním pedálem nebo infotainmentem Amundsen s navigací včetně online služeb na 3 roky.

Jak již bylo řečeno, jednou z nejžádanějších výbav je linie Sportline. Začíná na ceně 763.900 Kč a ve standardu má například designové odlišností vně i uvnitř, progresivní řízení, adaptivní podvozek DCC, adaptivní tempomat fungující do rychlosti 210 km/h či Matrix-LED světlomety. Na vrcholu nabídky je Karoq Sportline Exclusive za nejméně 838.900 Kč, jehož výbava je rozšířena o třízónovou klimatizaci a vrcholný infotainment Columbus s 9,2palcovým displejem.

I přes 108.000tisícový rozdíl mezi nejnižší cenou karoqu před a po modernizaci je ale nyní vůz dle tabulky připravené Škodovkou výhodnější, protože aby stará verze Active za nejméně 530.900 Kč měla totéž, co má nový Ambition už ve standardu, museli byste z kapsy vytáhnout 116.900 Kč. Karoq po modernizaci je tak de facto výhodnější o 8900 Kč.

U staré verze byste si museli připlatit třeba za LED světlomety (10.000 Kč), Top LED zadní světla (3700 Kč), litá 16“ kola (18.200 Kč), tempomat s omezovačem rychlosti (11.000 Kč) či dvouzónovou automatickou klimatizaci (11.900 Kč). Přehled výbavy, kterou má nový nejlevnější karoq už ve standardu, najdete v tabulce níže.