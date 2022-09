Nová Škoda Karoq je nejlepší tahač karavanů. Stačilo jí k tomu pouhých 150 koní

Nejlepší auto pro karavanisty je z České republiky. Domácí automobilka v tradiční anketě bodovala hned dvakrát.

Organizace Caravan and Motorhome Club byla založena již v roce 1907. Sdružuje více než milion britských majitelů karavanů, obytných vozů a všeho dalšího, co souvisí s kempováním. Letošní a v pořadí již čtyřicátý ročník ankety o nejlepší vůz pro tahání domečků na kolech proběhl ve velkém stylu – testování se konalo na zkušebním polygonu v Millbrooku. Sešlo se zde celkem 24 aut, která byla rozdělena do kategorií dle hmotnosti karavanu.

Porota vozidla vyslala nejen na slavný alpský okruh s mnoha zatáčkami a velkým převýšením, ale také na rychlostní ovál. Tam probíhaly zkoušky ve vysokém tempu a zjišťovalo se, co se stane, pokud zkušební jezdci záměrně vyvolají nestabilitu přívěsu. Celkovým vítězem se stala Škoda Karoq Sportline s dvoulitrovým TDI o výkonu 110 kW (150 k), automatem DSG a pohonem všech kol, která ovládla také kategorii karavanů o hmotnosti 1400 až 1500 kilogramů.

"Karoq je po zapřažení klidný a dobře ovladatelný, motor má užitečnou sílu ve středních otáčkách, aby udržel svižné tempo, a díky pohonu všech kol má vždy dostatek trakce. Pravděpodobně stejně důležité je, že s velkým zavazadlovým prostorem, kvalitní kabinou a prostornou zadní částí vozu je vynikajícím autem pro každý den i bez zapřažení," uvádí zpráva Caravan and Motorhome Clubu.

Dalším úspěchem Škody byla třída 1200 až 1300 kilogramů, kde bodoval Enyaq iV 80X Sportline. Dále porota udělila titul vítěze vozům Volskwagen ID.5 (do 1200 kg), Golf kombi Alltrack 2.0 TDI (1300 – 1400 kg), Volvo XC40 Recharge Twin (1500 – 1700 Kg) a Porsche Cayenne E-Hybrid (nad 1700 kg).