Vylepšení Škodovek v polovině životního cyklu nejsou nikdy o revoluci. Spíš jde o drobné ladění na bázi zkušeností z praxe. Změny jsou menší, ale je jich o to více.

Vzpomenete si na prastarou reklamu na Škodu Favorit, která s nalepovacími vlaječkami ukazovala 548 zlepšení? Tady? A tady. A tady. V našich končinách spíše zlidověla parodie z pořadu Česká soda, ale při výčtu konkrétních změn, opatření a zlepšováků v rámci faceliftu karoqu to skutečně připomíná oba zmíněné snímky z dřevních dob propagace tuzemské značky.

Než se usadíme za volant, pojďme si změny v rychlosti prosvištět – alespoň ty důležité. Máme zde nový „čumák“ včetně šestihranné masky chladiče, užší a elegantnější světla (na přání nově maticová) s jiným vnitřním uspořádáním i vzduchové clony před předními koly pro lepší obtékání na bocích. Vzadu si lze všimnout výraznějšího křídla na horní hraně skla s aerodynamickými prvky po stranách, nového nárazníku a jinak tvarovaných zadních světel. Verze Ambition a Style dostávají plastové lemy blatníků, akčněji pojatá výbava Sportline dělá o něco větší parádu s tmavými vnějšími doplňky, specifickými nárazníky a čelní maskou či zatmavenými bočními okny a zadním sklem. Nabídka litých kol čítá osm kousků v rozměru od 16 do 19 palců, z nichž má šest perforované plastové aerodynamické kryty.

Právě proudění vzduchu bylo jedním z velkých témat vylepšení. K již používaným uzavíratelným chladicím žaluziím v přídi a krytu zespodu se nově přidávají již zmíněné vzduchové záclony, zadní spoiler a kola, nově je také krytá nádrž. Drobnosti, řekli byste si, ale například prodloužené křídlo stáhne emise CO 2 o 1,2 g/km, schovaná nádrž o 0,7 g/km, a kola dokonce až o 1,8 g/km – a tato čísla jsou nyní pro každou automobilku velmi důležitá. Součinitel odporu vzduchu se prý snížil o více než devět procent, teoreticky by proto měl být vylepšený karoq i tišší, ale to prý automobilka neměřila a i kdyby, rozdíl by byl na hraně zjistitelnosti.

Z hlediska stylu Škoda přidává nové metalické laky karoserie – výraznou oranžovou Phoenix, kterou známe již z nové Fabie nebo Enyaqu Coupe iV, a šedou Graphite. Celkem tedy můžete vybírat z devíti barev. Vnitřek si můžete ozvláštnit čalouněním z recyklovaných PET lahví v kombinaci s umělou kůží, béžovou kůží, ambientní osvětlením i vzadu (před faceliftem pouze vpředu) nebo třeba elektricky stavitelným sedadlem spolujezdce s pamětí.

Dejte sbohem Scoutu a Active

Výrazné změny se týkají struktury výbav a příplatků. Z více než 566 tisíc vyrobených karoqů si držel největší podíl stupeň Style s 42 %, následovaný výbavou Ambition s 40 %. I vrcholný Sportline si udržel hezkých 16 %. Když začal být nabízen, Škoda prý počítala s deseti procenty a nyní očekává nárůst až na 25 procent. Populárním verzím proto ustoupí zcela okrajová provedení Active (podíl 1 %) a dobrodružně střižený Scout (opět jen 1 %).

V ceníku nyní najdete jako hlavní tři pilíře výbavy Ambition, Style a Sportline, přičemž dva vyšší stupně lze rozšířit na Style Exclusive a Sportline Exclusive s dodatečnými prvky typu velkého 10,25“ virtuálního kokpitu, parkovacích senzorů vpředu i vzadu, zpětné kamery nebo USB-C zdířky na vnitřním zpětném zrcátku.

Jednotlivých položek výbavy ubylo a naopak přibylo balíčků, v nichž jsou různé věci sdruženy dle svého účelu – funkční pakety pro praktičnost, klima paket, komfort pakety čalounění a sedadel, Navi paket a tak dále. Při prvním seznámení během dynamické prezentace v Portugalsku jsme měli k dispozici jen načančaná provedení s bohatou výbavou, ale už základní stupeň Ambition je více než důstojný. Nechybí mu 16“ litá kola, LED přední i zadní světla, dvouzónová klimatizace, 8“ infotainment s bezdrátovým připojením Smartlink, startování tlačítkem a hezká sbírka komfortních i stylových prvků.

Škoda Karoq po faceliftu: České ceny Motor Ambition Style Sportline Style Exclusive Sportline Exclusive 1.0 TSI/81kW 638 900 Kč 663 900 Kč – – – 1.5 TSI/110kW 688 900 Kč 713 900 Kč 763 900 Kč 823 900 Kč 848 900 Kč 1.5 TSI/110kW DSG 738 900 Kč 763 900 Kč 813 900 Kč 873 900 Kč 898 900 Kč 2.0 TSI/140kW DSG 4x4 – – 913 900 Kč – 998 900 Kč 2.0 TDI/85kW 688 900 Kč 713 900 Kč – 823 900 Kč – 2.0 TDI/85kW DSG 738 900 Kč 763 900 Kč – 873 900 Kč – 2.0 TDI/110kW 738 900 Kč 763 900 Kč 813 900 Kč 873 900 Kč 898 900 Kč 2.0 TDI/110kW DSG 4x4 838 900 Kč 863 900 Kč 913 900 Kč 973 900 Kč 998 900 Kč

Tak už konečně pojďme dovnitř. Hned po usednutí do hezky dimenzované sedačky je příjemným zjištění, že karoq nezanevřel na klasický přehledný formát ovládání s kruhovými voliči klimatizace a bez přemíry dotykových plošek, o jejichž smysluplnosti pochybuji zase a znovu. Většinu důležitých ovládacích prvků stále zvládnete obsluhovat zpoza volantu pravou rukou bez zbytečného rozptylování a hledání, i po modernizaci tedy karoq zůstává snadno uchopitelným a přehledným.

Pokud jste neměli problém se starším modelem, zde najdete vše tak, jak jste zvyklí bez zbytečných „inovací pro inovace.“ Nové hnědé čalounění působí kvalitně a atraktivně, převážně černý a šedý vnitřek hezky zesvětlí. Stále zde máme příjemně velké odkládací prostory na středovém tunelu a pořád skromnější kapsy ve dveřích – z hlediska prostoru zde prostě nebylo kde přidávat na objemu. Druhá řada systému VarioFlex s třemi samostatnými, individuálně posuvnými, sklopnými i vyjímatelnými sedadly dodává zadní části mimořádnou praktičnost a objem až 588 litrů místo standardních 521 litrů. Obecně je Škoda Karoq i po faceliftu autem, které českému zákazníkovi hezky padne do ruky z hlediska ovládání i přepravy osob a věcí.

Nafta na ústupu: Potvrzeno

A do ruky padne při jízdě. Začínáme s litrovým TSI o výkonu 81 kW, které je v karoqu nově ve verzi evo se vstřikovacím tlakem 350 barů a pro menší tření plazmově nanášeným povrchem válců místo litinových vložek. Jde o důstojný základ, který se výrazněji netrápí na okresce ani dálnici, z hlediska kultivovanosti je zcela v pořádku a pokud hodláte jezdit převážně sami či ve dvou jen s lehčím nákladem a v klidnějším tempu, plně postačí. Dokonce mu ani nevadí nižší otáčky, v nichž se nedusí. Potěší zcela bezproblémovým chodem šestistupňové manuální převodovky (u 1.0 TSI jediná možnost), při jízdě tato kombinace motoru a řazení nehází řidiči žádné klacky pod nohy.

Dvoulitrové TDI se sedmistupňovým DSG a pohonem 4x4 je dobrá cestovní volba s přidanou hodnotou pro výlety na kluzký povrch – motor je téměř prostý naftového zvuku, automat řadí plynule a bez cukání, síly je pro všechny běžné situace více než dost. Jde o kultivovaného a tichého společníka se spotřebou okolo lehce nad šesti litry (když se budete snažit, určitě to jde za méně) a bez očividných slabin, auto s ním navíc nepůsobí jako těžké na předek. A když už máme 4x4, co se podívat mimo asfalt?

Škoda Karoq po faceliftu: Zážehové motory Motor 1.0 TSI/ 1.5 TSI 1.5 TSI 2.0 TSI kW 4×4 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 999 1498 1984 Vrtání × zdvih [mm × mm] 74,5 × 76,4 74,5 × 85,9 74,5 × 85,9 82,5 × 92,8 Největší výkon [kW/min] 81/5500 110/5000–6000 110/5000–6000 140/4200–6000 Točivý moment [N.m/min] 200/2000–3000 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1500–4100 Maximální rychlost [km/h] 191 211 210 221 Zrychlení 0–100 km/h [s] 11,2 8,8 8,9 7 Spotřeba (WLTP) [l/100 km] 5,7–6,4 6,0–6,7 6,1–6,7 7,5–8,0

Sjíždíme na cestu, posetou kameny o velikosti lidské hlavy a sem tam kmínky s průměrem chlapské ruky. Karoq se sune kupředu, kola poslušně zabírají a když už některé uklouzne, zbylá se postarají o pohyb vpřed. Při poskakování na nerovnostech kupodivu ani nevadí, že jedeme v provedení Sportline na 18“ kolech – ta mají při šířce 215 profil 50 a odpružení odvádí dobrou práci, takže i když v sedadlech poskakujeme jako opičky na gumě, žádné tupé rány do podvozku nejsou cítit ani slyšet. Pohon se i v tomto prostředí, kam se běžný majitel nikdy nepodívá, nijak netrápí – režim offroad zabrání řazení v nízkých otáčkách, takže nezůstanete v kopci viset bez dostatečného zátahu. Při sjíždění svahu zase nenápadně pomáhá asistent pro jízdu z kopce.

Škoda Karoq po faceliftu: Vznětové motory Motor 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 1968 1968 1968 1968 Vrtání × zdvih [mm × mm] 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 Největší výkon [kW/min] 85/2750–4250 85/3250–4250 110/3250–4200 110/3000–4200 Točivý moment [N.m/min] 300/1600–2500 250/1500–3250 340/1600–3000 360/1600–2750 Maximální rychlost [km/h] 193 192 210 204 Zrychlení 0–100 km/h [s] 10,6 11 8,9 8,7 Spotřeba (WLTP) [l/100 km] 4,7–5,2 4,9–5,3 4,8–5,3 5,5–6,2

Diesel je jistě dobrá volba, ale statistiky mluví jasně – 65 % zákazníků bere benzinové TSI. A stejný podíl připadá na automatickou převodovku. Této volbě je při svezení se zážehovou patnáctistovkou v kombinaci s DSG snadné rozumět, protože je pro každodenní použití dobře dimenzovaná stran síly i pružnosti, umí jezdit za méně než sedm litrů na sto, i když zrovna nehledíte na úsporný jízdní styl a navíc je téměř dokonale tichá a kultivovaná.

V dálničním tempu slyšíte maximálně lehký svist okolo zpětných zrcátek a vzdálený šum od kol. I v tomto případě odvádí automat kvalitní práci bez zbytečných výletů do hraničních oblastí otáčkoměru. Při pohledu do ceníku navíc zjistíte, že za cenu 110kW TDI s manuálem dostanete 110kW TSI s automatem – zde není moc o čem přemýšlet, navíc se vyhnete čerpání AdBlue. Za zamyšlení ale stojí velikost kol, na větších discích je karoq atraktivní a působí hodnotně, ale průměrnému zákazníkovi by mohla chybět špetka jízdního komfortu navíc.

Pro úplnost dodejme, že k dispozici stále je i vrcholné dvoulitrové TSI s výkonem 140 kW, dodávané výhradně s automatem, pohonem všech kol a ve výbavě Sportline i nově její nadstavbě Sportline Exclusive. Naftu můžete dostat také s výkonem 85 kW ve formě dvoulitru, který koncem roku 2020 nahradil jednotku 1.6 TDI. Auto jako takové bylo představeno už v roce 2017 takže z hlediska dostupných motorů a techniky neměla Škoda evidentně moc manévrovacího prostoru pro radikální změny.

Proč je také dělat, prodeje vypadají stále dobře a zákazníkům žádné mild-hybridy či plug-in hybridy v karoqu nechybí. Proto došlo k ladění aerodynamiky a například i nasazení pneumatik s energetickým štítkem A. Všechny změny dohromady znamenají například u motoru 1.5 TSI s automatem DQ200 snížení spotřeby o 0,7 l/100 km a emisí CO 2 o 16 g/km.

Závěr

Facelift tedy přinesl hromadu drobných změn, které nijak zásadně nemění povahu ani techniku auta. Na našich silnicích je karoq všudypřítomný a drobné vizuální oživení mu jde k duhu, zvlášť když zvolíte výrazný oranžový lak karoserie. Úpravy zvenčí kromě funkčnosti dodávají šmrnc a z hlediska obsluhy i řízení stále zůstává vstřícným a čitelným pro drtivou většinu potenciálních zájemců.

Úprava nabídky výbav má vzhledem k tristním prodejům bývalé základní verze Active a solidní výbavě nynějšího prvního stupně Ambition neprůstřelnou logiku. Doba, kdy někoho zajímal údaj „cena od“, už je dávno pryč. I po modernizaci je to jako potkat starého známého. A jde o příjemné setkání.