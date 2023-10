Nová Škoda Kamiq za cenu fleetové octavie? Není problém, může vypadat nějak takto

Nechceme machrovat, spíše jsme se trochu hlouběji ponořili do konfigurátoru novinky v portfoliu naší domácí značky.

Pokud při rozhodování mezi lepším šasi na větším autě a lepší výbavou v menším autě volíte spíše výbavu, určitě vám neuniklo, že dnešní hatchbacky segmentu B a městská SUV mohou stát i okolo sedmi set tisíc korun. Však to není tak dlouho, co jsme v redakční garáži měli zaparkovaný Seat Ibiza za 680 tisíc. Co se ale stane, když se urvete v konfigurátoru nové Škody Kamiq?

Opravdu jsme se snažili a v konfigurátoru Škody jsme u nově omlazeného modelu Kodiaq vytvořili tu nejdražší specifikaci. Co všechno v takovém autě najít a kam až může zajít výbava městského crossoveru? Předně je nutné říct, že jsme nezakliknuli ani jednu položku z příslušenství, jde čistě o výbavu. Výjimkou může být snad jen tažné zařízení za 19.900 Kč, které v našem modelovém voze máme.

Celkem je to auto za 830.000 Kč. Stupeň výbavy je samozřejmě Monte Carlo, kde už ve standardu najdete panoramatickou střechu, parkovací kameru vzadu, bezklíčové odemykání nebo novinku v podobě Matrix-LED světlometů. Dvoubarevných laků karoserie je k mání několik s tím, že střecha je vždy černá. V kombinaci s červenou Velvet je to příplatek 22.300 Kč, ale stejné peníze dáte za tuto barvu i bez černé střechy. Jinak řečeno k metalíze můžete mít černou střechu bez příplatku.

Monte Carlo má ve standardu nepříliš vábivá 17palcová kola s aerodynamickými kryty. Pokud chcete pořádná kola, bude to chtít příplatek 13.000 Kč za černé leštěné osmnáctky v designu Ursa. Právě tento příplatek je pro celkový design vozu klíčový a dokazuje, že kola dělají auto. Přesuňme se ale do interiéru, kde toho po stránce designu bohužel moc nezmůžete. Monte Carlo jednoduše znamená perforovaný volant, červené konturní lakování a sedadla s vyšším bočním vedením a integrovanou opěrkou hlavy.

Výbava Monte Carlo vyjde se základním motorem na 579.900 Kč. V takovém případě máte litrový tříválec o výkonu 85 kW (115 koní) a šestistupňový manuál. Vyšší kubaturou je u Kamiqu čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 koní), který můžete mít jak s manuálem, tak si sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Takto vyjde na 659.900 Kč. Kompletní technické údaje omlazené Škody Kamiq prozatím nebyly zveřejněny.

Teď se ale dostáváme k lámání chleba, protože ačkoliv je Kamiq Monte Carlo vybavený skvěle, nebude vám nic bránit v dalším vylepšování. Pokud tedy pomineme příslušenství, můžete mít navíc několik balíčků i jednotlivých položek. Do našeho vozu jsme dali balíček Ochrana cestujících za 15.000 Kč, který přidává boční airbag vpředu a vzadu, kolenní airbag řidiče nebo proaktivní ochranu cestujících vpředu. To poslední je v podstatě předpínání bezpečnostních pásů a příprava posádky na možnou blížící se nehodu.

Paket Navi za 28.000 Kč přidává do vozu větší infotainment Navi o úhlopříčce 9,2 palců, který vám ale vystrnadí fyzické ovladače na ladění a ovládání hlasitosti rádia, které základní provedení má. Dále v paketu najdete větší virtuální kokpit. Ve standardu má 8 palců, s tímto paketem 9,2. Na závěr patří k balíčku také virtuální asistentka Laura.

Paket City Premium za 24.000 Kč vám do vozu přidá třeba automatické parkování. Virtuální pedál vám zase otevře víko zavazadelníku mávnutím nohy pod zadním nárazníkem. Celkem překvapivě je v tomto balíčku schovaný také příplatek Sport Chassis Control, kdy získáte nastavitelné tlumiče se dvěma režimy - Normal a Sport.

V paketu Audiosystém Škoda vás čekají lepší reproduktory než ty standardní, a to i se zachováním dojezdového rezervního kola. Funkční paket za 5500 Kč přidává spoustu praktických možností, mze které se řadí závěsná multifunkční kapsa, odpadkový koš ve dveřích, dva držáky tabletu na opěradlech předních sedadel, oboustranný koberec do zavazadlového prostoru (guma a koberec) nebo velmi dobrou položku ochrany hran dveří.

Posledním paketem je ten pro lepší asistovanou jízdu. Za 20.000 Kč přidá do vozu adaptivní vedení v jízdním pruhu, hlídání slepých úhlů nebo adaptivní tempomat. K jednotlivým položkám se pak řadí třeba ostřikovače světlometů za 3500 Kč, vyhřívané čelní okno za 5900 Kč nebo vyhřívání zadních sedadel za 4800 Kč.

Za cenu okolo osmi set tisíc samozřejmě koupíte větší a lepší auta, ale určitě ne takhle vybavená. To se ale vracíme k dilematu uvedenému na začátku. Za 779.900 Kč můžete mít model Octavia v prostřední výbavě Ambition s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW (150 koní) a se sedmistupňovým automatem. Chcete-li SUV, je za 840.900 Kč model Karoq ve výbavě Style se stejným pohonem.