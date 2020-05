Nová Škoda Kamiq Scoutline do detailu: V nabídce značky má zajímavé prvenství

Škoda Kamiq Scoutline se světu ukázala na začátku letošního roku. Představení veřejnosti mělo proběhnout na ženevském autosalonu, který byl ovšem z důvodu pandemie COVID-19 zrušen. Z důvodu dalších omezeních, která u nás i nadále panují, se nekonala ani žádná prezentace vozu.

Aby tak Kamiq Scoutline nečekal v koutě, uspořádala domácí automobilka videoprezentaci, na které nám řekne a hlavně ukáže ty nejdůležitější aspekty vozu. Oproti standardní verzi se Scoutline liší především dodatečnými ochrannými plasty. Je to zároveň první SUV značky Škoda, které dostalo tuto výbavu (Karoq a Kodiaq mají výbavu Scout). Oproti Scale pak Kamiq Scoutline sedí o 4 cm výše.

Scoutline se vyznačuje černými ochrannými prvky kolem blatníků a na bočních prazích. Pod předním i zadním nárazníkem jsou nově ochranné lišty ve stříbrném provedení. Ve stejném barevném provedení jsou i pak boční zpětná zrcátka. Podle těchto prvků tedy Škodu Kamiq Scoutline na silnici bezpečně poznáte.

To, co není na první pohled vidět, jsou dodatečné kryty motoru a převodovky pod vozem. K mání jsou pak také 17palcová kola Braga a exkluzivní 18palcová Crater. Obě sady kol jsou v antracitovém odstínu s broušeným povrchem. Uvnitř výbavu Scoutline poznáte především podle specifických sedadel se středovou částí ze speciální látky ThermoFlux, která by vás měla při delší cestě chladit.

K výbavě patří i dekorační lišty palubní desky v barvě dřeva či hliníku. Volant, páka ruční brzdy a hlavice řadící páky jsou potažené kůží. Pedály a výdechy klimatizace jsou v hliníkovém provedení. Ostatní výbavou jinak Kamiq vychází z linie Ambition.

Již v základu tak najdete LED přední světlomety a zadní svítilny, 9 airbagů, infotainment o velikosti 6,5“ (Swing), hlídání jízdních pruhů, tempomat, předkolizní brzdění, bluetooth, přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou nebo asistent pro rozjezd do kopce.

Pro výbavu Scoutline budou k dispozici všechny motorizace výchozího modelu. Jejich přehled najdete níže v tabulce. Na trh se novinka dostane v červnu tohoto roku. Ceny zatím nebyly zveřejněny.