S takovou dynamickou prezentací to není jenom tak. Plánuje se dlouhé měsíce dopředu, v místě konání se postupně protočí ohromná kvanta motoristických, ekonomických, nebo i lifestylových novinářů a všechno musí být perfektně zorganizováno. Zhruba rok a půl jsme se kvůli kovidu do zahraničí nepodívali (a když ano, tak jen za přísných podmínek), protože se ale situace konečně zlepšuje, prezentace se rychle vracejí do starých kolejí. A to je samozřejmě dobře.

První jízda s novou Škodou Fabia: Projeli jsme všechny litry! Měla by se Scala bát?

Zatímco řada „pozorovatelů“ zvenčí vnímá automobilové prezentace jako nekonečné žranice, ve skutečnosti bývají hlavně místem, kde si můžete popovídat s lidmi z vývoje motorů a podvozků, můžete sledovat designéry, kterak obhajují tu či onu linku na karoserii či uvnitř, ale také můžete nahlédnout do útrob techniky daného vozu.

V případě nové Škody Fabia jsme si mohli prohlédnout rozpad světlometů, motor 1.0 TSI či tlumiče v řezu, detaily litých kol s aerodynamickými poklicemi a tak dále. Pokud nebylo něco jasné, byla na místě řada odborníků, kteří vše rádi vysvětlili a odhalili zajímavé souvislosti – třeba Vratislav Kozub, vedoucí oddělení vývoje podvozků, Jiří Dytrych, který má projekt nové fabie na starosti, o tvarech vozu jsme si mohli povídat s Peterem Olahem, vedoucím vývoje designu interiérů.

Nová Škoda Fabia v obří galerii a videu: Vyfikla se na polskou misi, míříme za ní

Jak to vypadalo na prezentaci nové generace Škody Fabia, uvidíte v přiložené galerii. Češi byli třetí skupinou, v den našeho odjezdu dorazili kolegové ze Slovenska a tak to bude pokračovat ještě dlouho. Na místě je 40 nových litrových fabií ve všemožných barvách a provedeních interiéru. Po skončení prezentace se vozy vrátí do Česka a některé z nich budou k dispozici pro klasické týdenní testování.

S novou Škodou Fabia se ale na české půdě svezeme zhruba v polovině příštího měsíce, protože teprve 16. září dorazí k dealerům. Prohlédnout si ji ale budete moci ještě v srpnu, a sice na výstavě Světa motorů Auta na náplavce, která proběhne na obou březích Vltavy mezi Palackého a Železničním mostem ve dnech 26. – 29. srpna.