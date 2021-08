Nová Škoda Fabia v obří galerii a videu: Vyfikla se na polskou misi, míříme za ní

Nová Škoda Fabia se oficiálně představila teprve nedávno, avšak stále ještě v době přísných protiepidemických opatření. Zatímco za normálních okolností by automobilka uspořádala velkolepou světovou premiéru, během níž by si vůz mohli prohlédnout novináři a vybraní hosté, v květnu jsme si museli vystačit s virtuálním eventem. Na Autorevue.cz jste o první dojmy přesto nepřišli, a to díky focení, které jsme absolvovali týden před premiérou.

Nová Škoda Fabia oficiálně: Už jsme v ní seděli! Poznámky o luxusu byly na místě

Zhruba měsíc od oficiálního spuštění výroby nové Škody Fabia v mateřském závodě automobilky v Mladé Boleslavi se poprvé posadíme za volant a vyrazíme sbírat jízdní dojmy. Místem první dynamické prezentace nové fabie se stalo polské město Gdaňsk a my tam brzy zamíříme také. Dle programu budeme jezdit od středečního rána (18. srpna) do zhruba 17. hodiny a střípky z testování můžete sledovat na našem instagramovém profilu.

Na nové Škodě Fabia je nové prakticky všechno. Platformu MQB A0 sdílí s modely Scala, Kamiq, nebo třeba Volkswagenem Polo a Seatem Ibiza. Oba koncernoví sourozenci už v současných generacích stihli projít modernizací. Nová fabia v porovnání s tou předchozí narostla do délky o 111 mm, je o 48 mm širší a rozvor se natáhnul o 94 mm. Zatímco dosud se všechny „krátké“ fabie vešly do 4 metrů, novinka tuto hranici výrazně překonává. I díky tomu vzrostl objem kufru, a sice z 330 na 380 litrů v základu a z 1150 na 1190 litrů po sklopení zadních opěradel.

Porovnání generací Škody Fabia Model Fabia IV Fabia III Fabia II Fabia I Délka [mm] 4108 3997 3992 3960 Šířka [mm] 1780 1732 1642 1646 Výška [mm] 1460 1467 1498 1451 Rozvor [mm] 2564 2470 2465 2462 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1525/1509 1463/1457 1433/1426 1419/1408 Objem kufru min/max [mm] 380/1190 330/1150 315/1180 260/1016* * s rezervním kolem

Základ nabídky pohonných jednotek tvoří tříválec MPI Evo s výkonem 59 kW, paletu přeplňovaných agregátů otevírá litrové 1.0 TSI s výkonem 70 kW a na vrcholu tříválců najdeme motor 1.0 TSI s 81 kW. Zatímco první dva agregáty spolupracují s pětistupňovým manuálem, 81kW verze dává na výběr mezi manuálem se šesti a automatem DSG se sedmi stupni. Vrchol nabídky představuje čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW a sedmistupňovým DSG ve standardu, tento motor však během prezentace v Polsku nevyzkoušíme. Zatím není homologovaný a v prodeji se objeví až koncem letošního roku.

Novou Škodu Fabia jsme vybavili skoro k prasknutí. Překonáte cenu tohoto vozu?

Maximum o nových motorech nové Škody Fabia se dočtete v našem dřívějším článku, probírali jsme i aerodynamiku či pohled šéfdesignéra Škody Auto Olivera Stefaniho. V Polsku se budu snažit vyzkoušet maximum dostupných verzí a o jízdní dojmy se podělím ještě během tohoto týdne. Máte-li nějaké tipy, na co se během testování zaměřit, neváhejte je napsat do diskuse pod tímto článkem!