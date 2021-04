Nová Škoda Fabia ukázala interiér. Nic už není jako dříve, nudu a šeď nečekejte

Premiéra nové generace Škody Fabia je na spadnutí. Jak jsme v uplynulých týdnech několikrát informovali, proběhne v úterý 4. května a očekávání jsou vysoká. Nová platforma, nové motory, výrazně větší rozměry karoserie a na poměry segmentu obrovský kufr naznačují, že nic nebude jako dříve. A platí to také o interiéru.

Vůbec první náhled do interiéru nové Škody Fabia se nám naskytl už po zveřejnění prvních jízdních dojmů s maskovanými prototypy. Šlo o jeden snímek přístrojové desky a volantu, ovšem stále zahalených maskovacími fóliemi. Vystačit jsme museli hlavně s popisem kolegy Jirky Baborského, který viděl novou fabii v produkční podobě. Skica, kterou Škoda vypustila do světa dnes v 9 hodin ráno, naznačuje revoluci. Tedy alespoň v rámci modelu jako takového.

Přístrojovka nese jasné rysy přestavené už u modelů Scala, Kamiq, Octavia a Enyaq iV. Středobodem je širokoúhlý dotykový displej infotainmentu, „podepřený“ linkou, která má kopírovat motiv masky chladiče. Nechybí klasický panel klimatizace, byť zjednodušený jako u dalších vozů na platformě MQB A0, novinkou jsou však kulaté výdechy ventilace po stranách, které propojuje horizontální dekorativní lišta.

O materiálech použitých v interiéru se Škodovka v dnešní tiskové zprávě nezmiňuje, soudě podle prošívání na přístrojové desce se však zřejmě dočkáme textilií jako u octavie a enyaqu. Zda přístrojovka dostane měkčené plasty jako Volkswagen Polo, také nevíme, třetí generace fabie je však měla tvrdé jako kámen. Úplnou novinku v rámci modelu představují výplně dveří s „plovoucími“ madly. Podobné řešení má i enyaq. Jisté je také to, že vozu zůstane klasická ruční brzda.

Nová Škoda Fabia se sice oficiálně ukáže už za pár dnů, na trh by se však měla dostat až na podzim. Vedle hatchbacku se zatím počítá i s provedením kombi, to by však mělo dorazit až zhruba za dva roky. Do té doby se bude nová fabia hatchback vyrábět společně s kombíkem třetí generace.