Nová Škoda Fabia se znova odhaluje. Datum premiéry se blíží, nezbývají ani dva týdny

Čtvrtá generace Škody Fabia se ukazuje na designových skicách, čímž chce značka veřejnost nabudit na nadcházející představení. Novinka má být výrazně větší než předchůdce, konkrétně o 111 mm na délku a o 48 mm na šířku.

Nová Škoda Fabia je luxusnější. Už jsme ji řídili, bude to největší malé auto na trhu

Zvětšením fabie se přirozeně zvětší i zavazadlový prostor, a to o 50 litrů. Mělo by to tedy celkem dělat 380 litrů. Na prvních dvou skicách vidíme grafické návrhy karoserie s velkými koly, které ukazují výrazné boční prolisy a klasický tvar kapoty.

Zbývající skici podávají bližší představu o nových předních světlometech a zadních svítilnách, které mají být na designu vozu stěžejním prvkem. Třeba LED moduly předních světlometů prý mají připomínat ledové kvádry. Krystalické designové prvky značky pak hledejte v zadních svítilnách.

Škoda Fabia ušla velký kus cesty. Skici a poznatky z vývoje odhalují, jak to začalo

Nová fabia bude stát na modulární platformě MQB-A0 koncernu VW, na kterém stojí třeba Volkswagen Polo či Seat Ibiza. V nabídce najdeme motory 1.0 MPi Evo (48 a 59 kW), 1.0 TSI Evo (70 a 81 kW) a 1.5 TSI Evo. Nový hatchback bude vznikat po boku stávajícího kombíku. Fabia Combi 4. generace by měla dorazit přibližně za dva roky.

Světová premiéra nové generace Škody Fabia podle našich informací proběhne 4. května ve večerních hodinách.