Nová Škoda Fabia se už oficiálně vyrábí. Na první svezení si ale ještě počkáte

Nová Škoda Fabia se světu oficiálně ukázala na začátku května. Vzhledem k tehdejším pandemickým opatřením nebylo možné uspořádat světovou premiéru v tradičním formátu, o první statické dojmy jste ale na Autorevue.cz nepřišli. Vůz jsme si totiž prohlédli se zhruba týdenním předstihem a v době virtuální světové premiéry už na webu visel článek se všemi podrobnostmi.

Nová Škoda Fabia oficiálně: Už jsme v ní seděli! Poznámky o luxusu byly na místě

Dnes Škoda Auto oznámila oficiální zahájení sériové výroby nové generace fabie. Škoda uvádí, že do úpravy výrobních linek investovala nemalé peníze a že od roku 1999, kdy na svět přišla první generace fabie, bylo zákazníkům dodáno více než 4,5 milionu kusů malého modelu. To z něj dělá druhý nejúspěšnější vůz Škoda hned po octavii.

Nová Škoda Fabia vzniká na stejné lince jako hatchback Scala a crossover Kamiq. Však s nimi také sdílí techniku. Vedle samotné montážní linky prošla úpravou také pracoviště lisovny a svařovny a vyšší podíl komplexních a fyzicky namáhavějších výrobních operací převezmou roboti.

Škoda šetří tam, kde to není hned vidět. Vozy Scala a Kamiq přišly o chytrá řešení

„Zahájení výroby je vždy velmi výjimečným okamžikem, na který se pečlivě připravujeme. Do rozsáhlé modernizace a další automatizace výrobních procesů jsme investovali celkem 110 milionů euro. Nyní se to vyplácí - je skvělé vidět, jak každé ozubené kolečko zapadá do sebe a vše hladce funguje,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva automobilky Škoda za oblast výroby a logistiky.

Novou Škodu Fabia jsme vybavili skoro k prasknutí. Překonáte cenu tohoto vozu?

Oficiální spuštění výroby neznamená, že nové fabie okamžitě zamíří k dealerům. Jednou z nejbližších událostí totiž bude srpnová dynamická prezentace v Polsku, kde se s vozem poprvé svezeme. Jak jsme uváděli již dříve, u prodejců by se měla nová Škoda Fabia objevit začátkem podzimu. Souběžně s novou generací bude i nadále vznikat kombi třetí generace. Jeho nástupce by se měl objevit zhruba v roce 2023.