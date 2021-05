Kdyby bylo možné za normálních podmínek pořádat společenské a kulturní akce, dnes večer bychom se účastnili světové premiéry nové generace Škody Fabia. Jenže poslední akce tohoto druhu u nás byla naposledy v září loňského roku, a protože aktuální epidemická situace stále neumožňuje stýkání většího množství lidí na jednom místě, bylo potřeba najít náhradní řešení. Slavnostní odhalení vozu proběhlo, avšak v netradičním formátu, o němž jsme na Autorevue.cz informovali už minulý týden. Přesto jsem si novou fabii stihl s předstihem prohlédnout naživo a tady jsou první dojmy.

Nová Škoda Fabia se v uplynulých měsících ukázala na řadě oficiálních upoutávek i díky neoficiálním „odchytům“ prototypů, navíc to není tak dávno, co kolega Jirka Baborský podrobně popsal všechny důležité novinky po jízdě s prototypy, a dokonce tehdy padly i poznámky o nesrovnatelně luxusnějším interiéru než v případě třetí generace. Přesto jsem byl při mém vůbec prvním setkání se sériovkou dost překvapený. Nový fabia je velká, plná zajímavých detailů a vychytávek, které z ní dělají jedno z nejmodernějších aut ve svém segmentu.

Velká malá holka!

Délkou fabia poprvé překonává hranici čtyř metrů. Se 4108 mm je o výrazných 111 mm delší než předchůdkyně, rozvor se natáhnul na 2564 mm (+94 mm) a šířka narostla na 1780 mm (+48 mm). V dnešní době je běžné i srovnání se staršími vozy vyšších segmentů, proto Škodovka nezapomíná uvést, že je rozvor nové fabie ještě delší než u octavie první generace. Už minulá fabia se poučila z vlastností druhé generace a byla proporčně vyváženější, ta nejnovější však svými proporcemi asi nejvíce připomíná současný Seat Ibiza. Však s ním také sdílí technický základ.

Porovnání generací Škody Fabia Model Fabia IV Fabia III Fabia II Fabia I Délka [mm] 4108 3997 4000 3960 Šířka [mm] 1780 1732 1642 1646 Výška [mm] 1460 1467 1498 1451 Rozvor [mm] 2564 2470 2465 2462 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1525/1509 1463/1457 1433/1426 1419/1408 Objem kufru min/max [mm] 380/1190 330/1150 315/1180 260/1016* * s rezervním kolem

Nová fabia je taková „malá scala“, když jsem si ale fotky obou hatchbacků přiložil k sobě, před dvěma a půl lety představený konkurent Kie Ceed či Hyundaie i30 hned o něco více zestárnul. Fabia má z mého pohledu elegantnější přední světlomety (v základu LED, volitelně full-LED), k nimž mi lépe pasuje nárazník s ostřejšími rysy a velkým vlivem na snížení spotřeby paliva. Svislé boční clony, které usměrňují proudění vzduchu kolem kol a boků karoserie, známe již ze scaly či octavie, avšak aktivní lamely, regulující vzduch k chlazení, jsou v segmentu B novinka. Škoda říká, že při rychlosti 120 km/h mohou uspořit až 0,2 l/100 km, respektive 5 gramů C0 2 na kilometr. A to je v dnešní době opravdu hodně!

Designéři si vyhráli i s detaily karoserie. Všimněte si například trojúhelníkového prolisu na předních dveřích, který má naznačovat tvar české vlajky. Fabia poprvé nabídne i aerodynamické plastové kryty kol. I ty mají vliv na aerodynamický odpor vzduchu c x , který se mezigeneračně snížil z hodnoty 0,32 na 0,28. Zlepšilo se i obtékání podvozku – vyhlazuje jej dvanáct krytů místo dosavadních tří. Rozmístěny jsou zejména pod motorem a v oblasti náprav.

Úplnou novinkou v rámci modelu jako takového jsou dělené zadní svítilny, hluboko zasahující do víka kufru. Ani zadní nárazník není úplně obyčejný. Spodní prolis záď opticky rozšiřuje a možná otevírá dveře pro odlišení běžné verze od linie Monte Carlo, která dorazí v příštím roce. Místo kontrastního plastu si dosaďte „difuzor“ a sportovněji vypadající zadek je na světě. Jeden by ani neřekl, že se pod zadním víkem ukrývá zavazadelník na úrovni hatchbacků nižší střední třídy. Základní objem činí 380 litrů, což je o 50 litrů více než u předchůdce. Po sklopení zadních opěradel získáte 1190 litrů a v porovnání s třetí generací modelu tedy máte 40 litrů k dobru.

Škoda Fabia hatchback IV. a III. generace: Srovnání zavazadelníků Model Škoda Fabia IV Škoda Fabia III Objem zavazadelníku min/max [l] 380/1190 330/1150 Výška nákladové hrany [mm] 680 660 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 960 Délka kufru [mm] 770 702 Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1290 1220 Výška pod plato [mm] 430-560 560 Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1910 1940

Na výběr bude z devíti laků karoserie, mezi něž patří i nové odstíny šedá Graphite a oranžová Phoenix. V obou vypadá nová fabia skvěle, kdybych se ale rozhodoval sám za sebe, místo elegantní šedé sáhnu po oranžové, která hatchbacku pasuje jako zadek na hrnec. Paleta kol v české nabídce zahrne velikosti od 15 do 18 palců, což souvisí i s rozložením výbav. U nás totiž nebude dostupná základní linie Active, která má standardně ocelové čtrnáctky. Osmnáctipalcová kola měla za příplatek i minulá fabia, ovšem pouze s krátkou karoserií.

Revoluce a více místa

Že nová generace Škody Fabia rozměrově naroste, víme už dávno, jedno z největších překvapení však na sebe oficiálně prozradila teprve před pár dny. Na mysli mám interiér, který jsme si na první skice mohli prohlédnout minulý týden. Nového je tady hodně. Třeba ambientní osvětlení zabudované do elegantní lišty, textilní pás jako u octavie, kruhové výdechy ventilace po stranách, které v současnosti nemá žádná jiná nová škodovka, výplně dveří s „plovoucími“ madly jako u enyaqu, nebo „kšilt“ přístrojového štítu s lesklými černými plochami a nápisy Fabia po stranách.

Přístrojová deska i výplně dveří jsou vyrobeny z tvrdých plastů (stejně jako u minulé generace), povrchová úprava a kombinace různých materiálů však interiéru dávají nádech luxusu. Jirka nekecal. Přední sedadla jsou rozměrnější než u minulé generace a pohodlí odpovídá vozům vyššího segmentu. Před řidičem se poprvé objevuje virtuální kokpit s šesti styly zobrazení (volitelně) a premiéru má i dvouzónová automatická klimatizace se zjednodušeným panelem pod středovými výdechy ventilace. Řadu funkcí stejně budete muset ovládat skrz infotainment, na to už jsou ale majitelé scal a kamiqů zvyklí.

Středobodem přístrojovky je dotykový displej s úhlopříčkou 6,5", 8,0", nebo 9,2". Fabia, kterou jsem si minulý týden prohlížel v ateliéru, měla tu největší a tedy i plně dotykovou obrazovku, stejně jako u scaly a kamiqu však menší verze nabídnou i klasické fyzické ovladače. Prostředí infotainmentu odpovídá zmíněným modelům, neliší se ani ovládání základních funkcí. I fabia je díky zabudované kartě eSIM neustále online, vrcholný infotainment zvládá i ovládání gesty a nechybí ani digitální asistentka Laura. Snad to jediné, co uvnitř zůstalo z minulé generace, je klasická mechanická ruční brzda.

Chcete-li už nyní zažít pocit prostoru jako v nové fabii, posaďte za volant současného Volkswagenu Polo. V klíčových oblastech, jako jsou šířka interiéru v loktech a místo nad sedákem vpředu a vzadu, jsme naměřili prakticky ty samé rozměry. Výhled šikmo vpřed i vzad je díky subtilním sloupkům skvělý, a když si připlatíte za panoramatickou střechu, bude interiér krásně prosvětlený.

Zajímavé je, že „panorama“ nemá klasickou posuvnou roletu jako u scaly a kamiqu. Fabia má manuálně vkládanou clonu, kterou je možné složit na třetiny a uložit pod kryt zavazadelníku. Možná to v praxi bude otrava (nevím, vystavený vůz clonu neměl), nové řešení ale mohlo ušetřit místo nad hlavou, protože v „podhledu“ střechy nejsou potřeba kolejničky a prostor, do nějž by se běžná roleta rolovala (u kamiqu a scaly je nezvykle nad předním oknem). Škodovka to prezentuje jako nové chytré řešení, kterých má fabia celkem 43. Ke stálicím patří škrabka v krytu víčka palivové nádrže, v předních dveřích najdete skládací deštník, úplně nový je odnímatelný držák nápojů nebo skládací odkládací schránka v kufru.

Vnitřního prostoru je v porovnání s minulou generací o mnoho více. Vpředu si připadám skoro jako v golfu, zadní sedadla mají hezky tvarované hluboké sedáky a měkčí polstrování. Na fotkách v galerii najdete příklad, jak to vypadá, když se „za sebe“ pohodlně posadí 190 cm vysoký člověk. Na prostor nad hlavou si nelze stěžovat, vzadu před koleny ještě pár centimetrů prostoru zbývá a pochvaluji si i měkkou středovou loketní opěrku s držáky nápojů. Škoda jen, že nejsou měkké i loketní opěrky na zadních dveřích. Zatímco vpředu kousek „měkkého“ najdete, zadní loketky jsou stejně tvrdé jako celé obložení dveří. Velká škoda! Přitom na komfort se vzadu evidentně myslelo – jsou tu i výdechy ventilace, které nejsou standardem ani u aut z vyššího segmentu.

Škoda Fabia IV. a III. generace: Srovnání vnitřních rozměrů Model Škoda Fabia IV Škoda Fabia III Podélný prostor vpředu min/max [mm] 860/1100 830 / 1060 Podélný prostor vzadu min/max [mm] 570/810 620 / 850 Výška nad sedadlem - vpředu [mm] 1010 990 Výška nad sedadlem - vzadu [mm] 950 940 Šířka vpředu [mm] 1460 1410 Šířka vzadu [mm] 1420 1380 Délka sedáku vpředu [mm] 520 520 Délka sedáku vzadu [mm] 490 460 Výška opěradla vpředu [mm] 640 630 Výška opěradla vzadu [mm] 700 630 Místo vzadu pod předním sedadlem ano ano

U dealerů na podzim, cena od 330.000 Kč

V paletě motorů nové Škody Fabia budou mít drtivou převahu tříválce. Základ tvoří atmosférický litr MPI Evo s výkonem 59 kW, turbomotor 1.0 TSI Evo nabídne výkony 70 a 81 kW a v nabídce se konečně objeví i čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW. S nafťákem nepočítejte a nechystá se ani verze na CNG, přestože technicky shodné modely Scala a Kamiq tuto možnost mají. Zajímavý je dvojí objem nádrží – 40 litrů je základ, 50 litrů získáte volitelně, přičemž v druhém případě ujede fabia s tříválcovým motorem až 900 km na jedno natankování. A abych nezapomněl, jednotky nejsou osazeny ani tou nejnižší formou elektrifikace.

Motory pro novou Škodu Fabia Motor 1.0 MPI Evo 1.0 TSI Evo 1.5 TSI Evo Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 4/4 Výkon [kW] 48 59 70 81 110 Točivý moment [Nm] 95 95 175 200 250 Převodovka 5M 5M 5M 6M/7A 7A Maximální rychlost [km/h]* - 175 - 205 225 Zrychlení 0-100 km/h [s]* - 15,0 - 9,7 7,9 Spotřeba dle WLTP [l/100 km]* 5,1 5,0 5,6 *předběžné údaje

Nová Škoda Fabia bude dražší než třetí generace. Nová platforma MQB A0, lepší asistenční systémy a bohatší výbava už v základu se holt někde projevit musely. Základní cena za linii Ambition s motorem 1.0 MPI Evo/59 kW činí 329.900 Kč, což je pro srovnání o padesát tisíc víc než v případě nejlevnějšího Hyundaie i20 Start 1.2i/62 kW, na nějž importér aktuálně poskytuje jarní slevu ve výši 40.000 Kč. Taková i20 ale nemá ani rádio a manuální klimatizace stojí 20.000 Kč.

Linie Ambition za 329.900 Kč zahrnuje například LED světlomety, přední mlhovky, MaxiDot, SmartLink, bluetooth, asistent pro udržování jízdního pruhu a rozpoznání únavy, omezovač rychlosti, dálkové centrální zamykání, manuální klimatizaci, elektrické ovládání předních oken i vyhřívaných zrcátek, výškově nastavitelná přední sedadlo, tónovaná skla či 6,5palcový infotainment Swing s DAB+ a 4 reproduktory.

Za výbavu Style zaplatíte nejméně 359.900 Kč. V ceně jsou třeba litá kola, malý kožený paket včetně multifunkčního volantu, ambientní osvětlení, chrompaket, vkládané koberečky vpředu i vzadu, asistent rozjezdu do kopce, světelný a dešťový senzor, zadní parkovací senzory, elektrické ovládání zadních oken, tempomat s omezovačem rychlosti, startování tlačítkem, vyhřívaná přední sedadla i trysky ostřikovačů nebo 8palcový infotainment Bolero s 6 reproduktory.

Cenám se budeme věnovat podrobněji a připravíme i srovnání minulé a nové generace fabie. Od dnešního dne příjimají autorizovaní dealeři Škodovky objednávky, kdo by však chtěl mít novou fabii v garáži ještě v průběhu léta, ten bude zklamán. První vozy se totiž objeví u dealerů zhruba na začítku podzimu. Souběžně s novým hatchbackem se bude prodávat i kombi třetí generace, z jehož nabídky toho ale už moc nezbylo. Kombík čtvrté generace by měl dorazit v roce 2023 a stane se zřejmě mohykánem ve svém segmentu.

Nejžádanější motorem v nové Škodě Fabia by mohl být tříválec 1.0 TSI s výkonem 81 kW. Jde o jediný motor, u nějž si budete moci vybrat mezi šestistupňovou manuální a automatickou sedmistupňovou převodovkou. Zatímco slabší tříválce budu nabízeny výhradně s pětistupňovým manuálem, nejvýkonnější patnáctistovka nabídne pouze kombinaci se sedmikvaltem DSG.