Nová Škoda Fabia může vypadat i takto. Prodejní trhák vykreslil nezávislý grafik

Thomas Schäfer, nový šéf automobilky Škoda, se předminulý týden rozpovídal o plánech do budoucna. Mimo jiné zmínil, že se v příštím roce dočkáme čtvrté generace modelu Fabia, který stále platí za jeden z nejoblíbenějších vozů domácí značky. Jen v prvních devíti měsících tohoto roku bylo podle SDA registrováno 12.280 kousků třetí generace.

Příjezd novinky je však ještě za dlouho. Technické informace a první upoutávky na nás tedy Škoda teprve vybalí. Nevíme tedy zatím, zdali se ukáže praktičtější prodloužená verze či ostře řezané RS. Plány na vzkříšení sportovního hatchbacku však Škoda naznačila již před dvěma lety. Nová Fabia by byla ideální kandidát.

Schäfer také již uvedl, že nástupce modelu Fabia je plánovaný pouze se zážehovými motory. Turbodiesel tak v nabídce nebude. Stejně tak to nemá jisté ani elektrifikace. Minimálně mild-hybridní tříválec 1.0 TSI, který je i v nové Octavii, by se ale do nabídky dostat mohl. Podobně jako Scala a Kamiq, se i nová Fabia přezbrojí na modulární platformu MQB A0, která je určená pro malé vozy.

Ticho z grafického oddělení automobilky momentálně dává prostor lidské představivosti. Můžeme se podívat na první grafický render, který vychází z modelu Scala, již viděných testovacích mul a očividně i z dvojice Polo/Ibiza. Pokračování v designovém jazyce scaly a nové octavie se vyloženě nabízí.

Jak moc se designové rendery liší od skutečnosti se tedy dozvíme až v průběhu příštího roku, nebo minimálně v první ukázce. Design vozu v galerii vytvořil nezávislý automobilový designér Kleber Silva z Brazílie.

Galerie doplněna o aktuální Škodu Fabia.