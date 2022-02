Nová Škoda Fabia Monte Carlo oficiálně: Konečně vrchol nabídky! Náhradu za ereso však nečekejte

Nová generace Fabie pokračuje v tradici započaté v roce 2011, kdy se výbava Monte Carlo objevila poprvé. Sportovní elán jí sluší zvenčí i zevnitř.

Škoda Fabia je nově dostupná ve sportovně laděné verzi Monte Carlo. Tento výbavový stupeň se na trhu poprvé objevil v roce 2011. Svým sportovně laděným charakterem a názvem odkazuje na motoristické úspěchy Škody v Rallye Monte Carlo.

Od běžných linií Ambition a Style se Monte Carlo liší specifickým předním nárazníkem a sadou černě lakovaných kol s průměry od 16 do 18 palců. V černém provedení je přední i zadní spoiler, kryty prahů, vnější zpětná zrcátka, střecha a tónovaní zadních skel. Exteriér doplňují plakety na předních blatnících a v černém provedení je i označení modelu na víku pátých dveří.

Škoda Fabia se v rámci segmentu pyšní aerodynamikou s koeficientem cx 0,28. Velkou měrou se na výsledku podílí aktivní žaluzie pod maskou chladiče, zakrytování podvozku a zpětná zrcátka. Výsledkem je úspora 5g CO 2 na kilometr a při ustálené rychlosti 120 km/h klesla spotřeba o 0,2 l/100 km.

Dle tradice v interiéru vystupuje červená barva. Tu nalezneme na sportovně tvarovaných sedačkách s integrovanou opěrkou hlavy, dekoru palubní desky, středové konzole i madlech dveří. Za příplatek můžete mít digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce, který disponuje specifickým režimem zobrazení Monte Carlo. Naopak sloupky a čalounění stropnice se nese v sytě černém odstínu. Celkový dojem dotvářejí přední loketní opěrky v karbonovém vzhledu a hliníkové kryty pedálů. Nešetřilo se ani kůží. Tu Škoda spolu s červeným prošíváním použila na ruční brzdě a tříramenném multifunkčním volantu s pádly pod volantem v případě automatické převodovky.

Co se týče bezpečnosti, může být Fabia Monte Carlo vybavena až devíti airbagy (zadní boční a kolenní pro řidiče jsou za příplatek). V balíčku Travel Assist je vůz schopen částečně autonomní jízdy díky aktivnímu udržování v jízdním pruhu a adaptivnímu tempomatu fungujícím do rychlosti 210 km/h. Ve městě si Fabia najde vhodné místo a sama do něj zaparkuje. Kromě rozpoznávání dopravních značek nabídne aktivní protikolizní asistent.

Základní rádio Bolero je doplněné šesti reproduktory a technologií zrcadlení mobilního telefonu. Vrcholný infotainment Amundsen zahrnuje navigaci a rozšířené online služby včetně streamování hudby a aktualizací uložených mapových podkladů. Za příplatek jej můžete dovybavit hlasovou asistentkou Laurou.

Výbava Monte Carlo je dostupná pro dva litrové tříválce s výkonem 70 a 81 kW. Slabší verze je spojená s pětistupňovým manuálem, silnější nabízí volbu mezi šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým automatem DSG. Vedle 40litrové palivové nádrže si můžete připlatit i za 50litrovou variantu. V kombinaci se tříválcovým motorem ujede Škoda Fabia dle metodiky WLTP až 900 km. Vrcholem je přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW s točivým momentem 250 N.m, žádný silnější motor se neplánuje.