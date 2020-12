Informace o příchodu nové generace Škody Fabia se začínají kupit. Klasický hatchback už máme potvrzený s uvedením na příští rok a na silnicích se objevují první maskované prototypy. Zatímco se ale mnozí radovali z oficiálního potvrzení příchodu verze kombi, jejíž budoucnost byla dlouho ohrožena, toto nadšení částečně klidní sám šéf Škody Auto Thomas Schäfer.

V novém rozhovoru pro německý magazín Auto Motor und Sport totiž Schäfer dodává, že na očekávanou novou generaci Fabie Combi si zájemci celkem počkají. Dosavadní kombi chce totiž automobilka vyrábět až do konce roku 2022, teprve poté by nabídku doplnila její nová verze. Znamená to, že by Škoda vyráběla novou generaci hatchbacku Fabia a starý kombík souběžně.

Situace trochu připomíná ponechání první generace Octavie v produkci pod označením Tour, zatímco do produkce v roce 2004 už mířila druhá generace liftbacku. Uvedení nové generace Fabie Combi tedy vidí Schäfer až na začátek roku 2023. A lze očekávat, že do té doby starému kombíku Škoda ořeže nabídku výbav a postaví jej do pozice nejdostupnější verze Fabie v prodeji.

Jak už víme, po vzoru sesterských koncernových modelů se nová generace Fabie přesune na platformu MQB A0, již používanou u VW Polo, Seatu Ibiza a Audi A1. V interiéru se očekávají lepší materiály, jiné rozhraní, větší displeje, zatímco exteriérový design se má přiblížit současnému crossoveru Kamiq. Nabídku přeplňovaných benzinových tříválců si Fabia nepochybně udrží.

Ve stejném rozhovoru dále Schäfer odhalil, že pro nástupce městského Citigo by značka chtěla opět nabídnout i spalovací motor, nejen tedy elektrickou variantu využívající základ chystaného VW ID.1. I tady ale mluvíme o místě na časové ose kolem roku 2023. Nakonec šéf Škody potvrdil pro rok 2021 uvedení již očekávané SUV-kupé varianty elektrického Enyaqu iV.