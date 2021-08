Po ukončení výroby Škody Citigo přebrala fabia čtvrté generace roli nejlevnějšího modelu mladoboleslavské značky. V řeči čísel to znamená, že vstup do světa nových škodovek vás podle ceníku vyjde nejméně na 329.900 Kč, což ve srovnání s předchůdcem není zrovna málo. Jenže doba se od příchodu třetí generace fabie (rok 2014) změnila. V nabídce už dnes není nejlevnější výbava Active ani nejméně výkonný motor (1.0 MPI/48 kW u nás nekoupíte), standardní výbava je bohatší a základní agregát má více výkonu než silnější ze dvou nabízených MPI v minulé generaci (59 vs. 55 kW).

A není to jenom o výkonu – atmosférický tříválec 1.0 MPI prošel rozsáhlými úpravami (popisovali jsme je v tomto článku), nově nese označení Evo a stále se obejde bez filtru pevných částic, což už dneska není úplně běžné (i Dacia Sandero SCe ho má). I na fabii bez turba jednou dojde, avšak až s příchodem emisní normy Euro 7 v roce 2026, tedy pravděpodobně v rámci faceliftu.

Je fabia lepší než scala?

První kilometry za volantem nové Škody Fabia jsme absolvovali v Polsku, a protože je fabia z historického hlediska úspěšný a pro Škodovku velmi důležitý vůz (od roku 1999 se prodalo více než 4,5 milionu kusů), očekávání byla vysoká. Platformu MQB A0 sdílí s modely Scala a Kamiq a přímo se nabízí otázka, zda je fabia o tolik jiná, nebo dokonce lepší než scala. Technicky ani tak ne (scala nemá motor 1.0 MPI a může mít nastavitelné tlumiče), z pohledu Škodovky se ale rozdíly najdou.

O scale se v porovnání s fabií hovoří jako o autě, které je více zaměřené na prostor vzadu. Navíc v minulosti se už ukázalo, že hodně podobné modely si nemusejí lézt do zelí - viz. rapid vs. octavia či scala vs. octavia. Fabia mezigeneračně narostla, má o téměř deset centimetrů delší rozvor a kufr je na úrovni golfu. Horizontálně členěná přístrojovka zdůrazňuje šířku vozu, obložení z textilie dělá kokpit útulnější a povedené jsou i barevné kombinace dekorů, které mohou více korespondovat s lakem karoserie.

Nová Škoda Fabia: Srovnání rozměrů Model Fabia IV Fabia III Scala Délka [mm] 4108 3997 4362 Šířka [mm] 1780 1732 1793 Výška [mm] 1459 1467 1471 Rozvor [mm] 2564 2470 2649 Výška nákladové hrany [mm] 679 659 665 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1525/1509 1463/1457 1531/1516 Objem kufru min/max [mm] 380/1190 330/1150 467/1410

Přístrojovka je vyrobená z tvrdých plastů, ale zpracování je na vysoké úrovni. Poprvé se ve fabii objevuje digitální přístrojový štít (za příplatek), obrazovky infotainmentu mají úhlopříčku 6,5, 8 a 9,2 palce a ovládání se neliší od scaly či kamiqu. Zůstal i jednoduchý panel klimatizace (poprvé i automatická dvouzónová s výdechy i pro zadní sedadla) s osmi tlačítky, pokud ale požadujete složitější nastavení než změnu teploty klasickými kolečky, musíte do menu a z displeje infotainmentu vám pak zmizí třeba navigace. A ta se mi v Polsku docela hodila. Aspoň že má infotainment MIB3 ve fabii rychlou odezvu na stisknutí softwarových tlačítek.

V dotazech jste se ptali na nová madla dveří, která dostal už enyaq. Vypadají dobře, pracuje se s nimi slušně, ale mají jednu nevýhodu: v přední části jsou totiž dost nízká (vypadají jako plovoucí) a sestava tlačítek pro ovládání bočních oken je kvůli tomu posunutá více k prostřednímu sloupku karoserie. Když jsem chtěl z místa řidiče ovládat zadní okna, musel jsem levý loket narvat mezi sedadlo a sloupek karoserie, což není pohodlné (fotku najdete v galerii). Měřím 190 cm a mám dlouhé ruce, to ale podle mě nehraje velkou roli. Řidič menšího vzrůstu by seděl o něco blíže přístrojovce a stejně by musel dát ruku do méně přirozené polohy.

Kus cesty jsem se vezl i vzadu a rozhodně to nebylo nepříjemné. Za předním sedadlem seřízeným na mou výšku jsem měl dost místa pro kolena, prostor mi nechyběl ani nad hlavou a v loktech jsem měl také příjemnou volnost. Jen nastupování a vystupování není tak pohodlné jako u scaly. Dva dospěláci se dozadu vejdou v pohodě, tři už by měli problém. Jde to, ale o komfortu pak nemůže být řeč. Ve dvou to bude vzadu fajn, navíc jsem si všimnul nové vychytávky v podobě otevřené schránky na drobnosti na středovém tunelu. Super způsob, jak využít tunel, který jinak jenom překáží.

Škoda Fabia hatchback IV. a III. generace: Srovnání zavazadelníků Model Škoda Fabia IV Škoda Fabia III Objem zavazadelníku min/max [l] 380/1190 330/1150 Výška nákladové hrany [mm] 675 659 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 960 Délka kufru [mm] 770 702 Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1290 1220 Výška pod plato [mm] 430-560 560 Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1910 1940

