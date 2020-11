Třetí generace Škody Fabia už pomalu dožívá. V současnosti nabízí litrové tříválce s výkony od 44 (MPI) do 81 kW (TSI), přičemž ten nejsilnější, kombinovaný s manuální šestistupňovou převodovkou, je vyhrazen pouze hatchbacku. Kombíku zbyl už jediný motor, a sice tříválec TSI s výkonem 70 kW, u nějž lze volit mezi manuální i automatickou převodovkou.

Nástupce současné Škody Fabia je na cestě. Čtvrtá generace by se dle našich informací měla poprvé ukázat v polovině příštího roku a po stránce techniky bude následovat modernější sourozence ze stájí Volkswagenu a Seatu. Stejně jako polo a ibiza bude nová fabia postavena na platformě MQB A0, na rozdíl od sourozenců ale dostane i hodně diskutovanou karoserii kombi. Ta nedorazí společně s hatchbackem, ale o něco později.

Pod kapotou nové Škody Fabia najdeme pouze benzinové motory, v současné době se ale ještě řeší, zda budou „ryzí“, nebo i elektrifikované. „Jak vše dopadne, na to si musíte ještě počkat. Sami ještě řešíme otázku profitu hybridní verze, přece jen jde o malé auto za nevysokou částku a tahle technologie není zrovna levná. Za mě dává smysl od modelu Octavia výš,“ prozradil v rozhovoru pro časopis Auto Tip Thomas Schäfer, šéf Škody Auto.

Čtvrtá generace fabie bude nová jak po stránce technického základu, tak i vzhledu. Vůz vzniká pod vedením šéfdesignéra Olivera Stefaniho (v září 2017 ve Škodovce nahradil Jozefa Kabaně) a na silnicích se už objevil i první maskovaný prototyp. Prototyp, který vidíte v galerii a v přiloženém videu, byl spatřen poblíž Mladé Boleslavi a nejel sám. Záda mu kryla čtvrtá generace octavie, přesto objektivu neuniknul.

Maskování je opravdu výrazné, stěží jde poznat, že se jedná o Škodu Fabia. Kapota se opět trochu více zakulatí, maska chladiče je nízká, široká a více kolmá, podobně jako u Škody Scala. Té dokonce odpovídají i svislé průduchy v předním nárazníku. Prototyp byl vybaven světlomety s LED denním svícením ve spodní části, za jízdy připomínaly světla trojkové fabie po modernizaci. Podobná světla má i základní scala.

Těžko říct, jak moc se dá věřit linkám zadních dveří, alespoň dle fotek to ale vypadá, že nová fabia dostanete širší zadní sloupek, než má ta současná. Svítilny prototypu se tváří, jako by měly „vystupovat“ z karoserie, a dokonce i zadní nárazník je výraznější než u současné generace. Nikdo ale nepotvrdí, zda se jedná o konečné tvary, nebo pouze dílo „maskérů“. Základní tvar karoserie je jasný, důležité detaily si ale Škoda obvykle hlídá. Vždyť i testovací scaly dlouho jezdily s „vycpanými“ boky, ačkoliv to tak na první pohled nevypadalo.