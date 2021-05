Nová Škoda Fabia je dražší než ta stará. Přímé srovnání však ukazuje pravý opak

Společně s představením čtvrté generace Škody Fabia jsme se dozvěděli i první české ceny. Bez otálení tedy jdeme rovnou na vstupní výbavu, kterou je na našem trhu nově až úroveň Ambition. Základní cena za tuto vstupní výbavu a atmosférický motor 1.0 MPI Evo/59 kW činí 329.900 Kč.

Ve standardu najdete hlavní LED světlomety (dálkové H7), přední mlhovky, dekorační fólii na sloupcích B karoserie, bluetooth připojení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, manuální klimatizaci, výškově nastavitelné sedadlo řidiče či základní 6,5palcový infotainment Swing, který komunikuje skrze čtyři reproduktory.

Vyšší provedení Style vozu přidá litá kola, volant čalouněný kůží, ambientní osvětlení, světelný a dešťový senzor, zadní parkovací senzory, startování tlačítkem, tempomat, vyhřívaná přední sedadla i 8palcový infotainment, se kterým se počet reproduktorů ve voze zvýší na šest. Základní cena za tuto výbavu činí 359.900 Kč. V průběhu příštího roku očekáváme ještě příchod varianty Monte Carlo.

Kompletní ceník zatím není k dispozici. Škoda ale vedle zveřejnění prvních cen udělala i porovnání s předchozí generací, kde nám ukazuje, že novinka je i přes zdražení cenově výhodnější. Třetí generace byla k mání už jen s motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW, která v základní výbavě Active vyšla na 314.900 Kč. Nová Škoda Fabia s tím samým motorem stojí 349.900 Kč.

Novinka je tedy o 35.000 Kč dražší, ale jak bylo řečeno, novou základní výbavou je teď až vyšší Ambition s prvky, za které zákazníci nejčastěji připláceli. Celkově Škoda přidala do vozu položky za 39.700 Kč a nová fabia je ve výsledku o 4700 Kč výhodnější. Linie Ambition Plus je o 15.000 Kč dražší, dostala však výbavu navíc za 28.900 Kč a oproti minulé generaci je do srovnání nutné přidat litá kola za 12.500 Kč. Celkově je tedy novinka výhodnější o 1400 Kč.

Výbava, kterou má nová Škoda Fabia standardně oproti minulé generaci Výbavové prvky (Ambition 1.0 TSI 70 kW) Cena v Kč Front Assist 5600 Lane Assist 9000 Rozpoznání únavy řidiče 1500 MaxiDot 4000 Bluetooth 2400 SmartLink 3500 Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce 2000 Schránka na brýle 500 LED hlavní světlomety (H7 dálkové) 6000 Přední mlhové světlomety 4100 Proaktivní servis 1100 Fabia III vs. IV = + 35.000 Kč Výbava navíc celkem: 39.700 Kč Výbavové prvky (Ambition Plus 1.0 TSI 70 kW) Cena v Kč Lane Assist 9000 Rozpoznání únavy řidiče 1500 SmartLink 3500 Proaktivní servis 1100 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 2000 LED hlavní světlomety (H7 dálkové) 6000 Vyhřívání předních sedadel a ostřikovačů 5800 Chybějící výbava: litá kola -12.500 Fabia III vs. IV = + 15.000 Kč Výbava navíc celkem: 16.400 Kč

Všichni autorizovaní partneři značky Škoda již začali přijímat objednávky. Souběžně s novou generací hatchbacku bude pokračovat i doprodej předchozí generace ve variantě kombi pod označením Tour. S motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW bude startuje na částce 329.900 Kč. Předprodej nové generace Škody Fabia začně v létě a první vozy se u dealerů objeví v průběhu podzimu.