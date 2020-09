Nová Škoda Enyaq má vychytávku, díky které si po nabíjení nikdy neušpiníte ruce

Poslední dobou si čím dál tím víc uvědomuji „skrytý půvab" života s auty do zásuvky. Myšleno ironicky. V redakčních garážích máme dvě parkovací místa určená pro nabíjení takových vozů, a protože se o ně dělí čtyři motoristické redakce, snad není dne, kdy bychom neodpojovali, nepřipojovali a nepřeparkovávali testovací auta, kterých se u nás během každého týdne vystřídá spousta.

Každá taková akce může vypadat jako záležitost na minutu, ale není tomu tak. Neustále odpojujete, připojujete, přetahujete a smotáváte kabely, které se jinak válí po zemi a nejsou zrovna čisté. Najednou zjistíte, že než vyměníte u nabíječky jedno auto za druhé, uplyne 20 minut, obzvláště v případě, když se jedno z nich rozhodne nenabíjet.

Obecná představa, že pohodlně zaparkujete, připojíte auto k nabíječce a s úsměvem odcházíte, zpravidla platí hlavně u veřejných nabíjecích stanic a v brzkých ranních hodinách. To máte největší šanci, že ukořistíte volný flek. Nemáte-li doma wallbox, vždy budete odkázáni hlavně na přetahování špinavých kabelů, což je časem fakt otrava.

To se pak hodí, když vám časté boje s kabely něco zjednoduší. Škoda proto po nový elektromobil Enyaq iV připravila zajímavá chytrá řešení, která využije úplně každý. Stejně jako v případě škrabky na led, která se časem vyvinula i do měřiče hloubky dezénu pneumatik, jde o velmi jednoduché prvky, které vás možná donutí plácnout si dlaní do čela a říct si „no jo, vlastně“.

Prvky, které mám na mysli, najdete pod podlážkou kufru. Je příčně rozdělená, takže není potřeba ji vyklápět celou. V organizéru najdete prostor pro nabíjecí kabel, napájecí konektory, rukavice, a hlavně čistič nabíjecích kabelů. Jde vlastně o dvě houbičky v plastové krabičce, kterou jednoduše zacvaknete okolo kabelu a přetáhnete po celé jeho délce. Je to stejné, jako byste vzali do ruky hadr a kabel očistili, avšak s tím rozdílem, že veškeré nečistoty zůstanou společně s houbami uzavřené v krabičce. Tu pak stačí otevřít, vymýt a je hotovo. Vychytávku najdete v rámci příslušenství za 179 Kč.

Co se nabíjení týče, není to stran chytrých řešení všechno. V kufru najdete i tašku na nabíjecí kabel, kterou jednoduše zavěsíte na háček a zajistíte proti pohybu během jízdy. Je drahá - stojí 1850 Kč. S kolegou jsme se shodli, že by nebylo od věci instalovat do kufru i malý navíjecí buben, třeba ale v něčím takovým nějakterý z výrobců vyrukuje.

Další novinka souvisí s krytem pro nabíjecí zástrčku. Jeho součástí je i ochranné víčko zástrčky, které u drtivé většiny elektromobilů musíte vytahovat zvlášť, a během nabíjení visí podél karoserie. Tím se zabral prostor pro škrabku na led, která nyní našla místo ve vnitřním obložení víka kufru. V porovnání se „skrýší“ pod víčkem nádrže u konvenčních modelů to není nejpraktičtější, nicméně škrabka žije dál i v době elektrické.

