Nová Škoda Enyaq iV Sportline oficiálně: Má jen krůček k iV RS, i ten se ale počítá

Od oficiální premiéry nové Škody Enyaq iV uběhlo zhruba půl roku. Vůz se již podle statistik SDA prodává a na českých silnicích jich jezdí s běžnými značkami EL dost, na novinářské testy sériového vozu ale zatím nedošlo a kdo ví, kdy na ně dojde. Místo toho Škodovka informuje o rozšíření nabídky výbav. K známým verzím s interiéry Loft, Lodge, Lounge, Suite a ecoSuite přibude i výbava Sportline, která se dnes odhaluje vůbec poprvé.

Linie Sportline má u Škodovky tradici, poprvé ji ale najdeme u ryze elektrického modelu. Oproti dosud známým verzím je standardem sportovní podvozek snížený o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu. Přední maska, lišty kolem bočních oken, střešní nosič, difuzor zadního nárazníku a nápis Škoda na víku kufru jsou v leskle černém provedení, boční ochranné lišty jsou lakovány v barvě karoserie, nechybí ani plakety s nápisem Sportline na předních blatnících. Leštěná kola Vega (20“) a Betria (21“) jsou podle Škodovky v exkluzivním designu Sportline. Vzhledově má Sportline nejblíže k verzi Founders Edition, která vznikne v počtu 1895 kusů.

Změny prodělal i interiér. Oproti dosud známým konceptům Loft, Lodge, Lounge, Suite a ecoSuite má Sportline tříramenný sportovní volant, černá sedadla (mikrovlákno Suedia) s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu a šedým lemováním, přístrojovku potaženou černou syntetickou kůží, dekorativní lišty připomínající karbon či kryty pedálů s hliníkovým vzhledem. Součástí standardní výbavy jsou i Matrix LED světlomety s 24 nezávisle ovládanými diodami a dynamickým odstíněním ostatních účastníků provozu.

Enyaq iV Sportline se bude na našem trhu nabízet se třemi motory. Jako první do prodeje vstoupí jednomotorové zadokolky iV 60 (132 kW, baterie 59 kWh, dojezd asi 400 km) a iV 80 (150 kW, baterie 77 kWh, dojezd asi 520 km). Později nabídku doplní i čtyřkolka 80x se dvěma motory, výkonem 195 kW (75 kW vpředu, 150 kW vzadu), točivým momentem 425 N.m, silnou 77kWh baterií a dojezdem okolo 500 km na jedno nabití.

Škoda Enyaq iV 80x Sportline má zároveň nejblíže k „ostré“ verzi iV RS, o které se často mluví, ale nikdo ji zatím oficiálně neviděl. Design už Škodovka zřejmě o moc dál neposune, jedním z hlavních taháků tedy bude výkon 225 kW a „titul“ nejvýkonnější sériově vyráběná Škoda v historii. Nezapomínejme ani na to, že jsme zatím stále neviděli druhé karosářské provedení enyaqu, a sice SUV-kupé. Dorazit by mělo co nevidět.