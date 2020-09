Nová Škoda Enyaq iV poprvé naživo: Už jsme v ní seděli! Levná není, stojí za to?

Hodně jste o ní četli, hodně jste o ní slyšeli, ale vidět ji poprvé bez maskování můžete až dnes. Řeč je o dlouho očekávané Škodě Enyaq iV, která se dnes světu oficiálně ukázala v rámci světové premiéry v Praze. Na prezentaci, pořádané v prostorách O2 Universum v Praze, jsme nechyběli a v následujících hodinách přineseme další zajímavé informace nad rámec těch, které Škoda uvádí v rozsáhlé tiskové mapě.

Pokud Autorevue.cz sledujete pravidelně, víte, jak to s odhalováním vozů Škoda chodí. I Enyaq iV jsme proto jako jedni z mála v Česku viděli už týden před světovou premiérou v soukromí ateliéru nedaleko Mladé Boleslavi. Pokud bych to ale měl vzít do důsledku, se zcela odhaleným vozem se kolega Jirka Baborský setkal již dříve v rámci jízd s prototypy, jenže zatímco tenkrát mohl jen slovy popsat, co viděl, dnes máme k dispozici kompletní fotogalerii se všemi detaily a zajímavostmi.

Nová vlajková loď není největší

Enyaq iV je první vůz Škoda postavený na platformě MEB, od základu byl navržen pro elektrický pohon a na menším půdorysu dokáže nabídnout vnitřní prostor o třídu většího auta. Proto nebylo takovým překvapením, že elektromobil, který dneškem střídá model Superb na pozici vlajkové lodi, ve skutečnosti není tak velký, jak jsem si původně myslel. S délkou 4649 mm je o 40 mm kratší než Octavia Combi a je o 44 mm nižší než SUV Kodiaq. Působí kompaktním dojmem, v porovnání s uvedenými modely škodovky tady však „něco“ nesedí.

Škoda Enyaq iV: Srovnání rozměrů Model Škoda Enyaq Škoda Kodiaq Škoda Octavia Combi VW ID.3 Délka [mm] 4649 4697 4689 4261 Šířka [mm] 1879 1882 1829 1809 Výška [mm] 1616 1660 1468 1552 Rozvor [mm] 2765 2791 2686 2765 Objem kufru [l] 585/1711 835/2065 640/1700 385/-

Výhodou „elektrické“ platformy je méně „železa“ v porovnání s klasickými modely. Vpředu není velký a těžký motor, takže se mohla kola posunout více do rohů karoserie a nesrovnatelně kratší je i kapota. Ačkoliv Enyaq iV sdílí techniku s Volkswagenem ID.3, nepůsobí jako kombinace MPV a hatchbacku a v rámci stávající produkce jej vlastně není s čím srovnávat. Zadní převis je delší, to však z důvodu poskytnutí co největšího kufru. Enyaq bude vždycky pětimístný se základním objemem zavazadelníku 585 litrů, přestože se dříve spekulovalo až o sedmi místech k sezení.

Nedaleko Mladé Boleslavi jsem si mohl prohlédnout Škodu Enyaq iV v exkluzivní verzi Founders Edition. Vznikne pouze 1895 kusů jako připomínka 125. výročí od založení Škody Auto a jak můžete vidět na fotkách, od běžných verzí se bude lišit nejen výbavou. Přední blatníky nesou plakety s názvem edice, na multifunkčním koženém volantu je skleněná plaketa s pořadovým číslem vozu, liší se i tvar předního nárazníku, kola jsou 21palcová a jsou dostupné dva odstíny laku karoserie – stříbrný a černý.

Novinkou je osvětlená přední maska, standardní výbava Founders Edition a derivátu RS iV. Je složena ze 130 LED a odkazuje na koncept Vision iV, z nějž bude vycházet druhá karosářská verze Škody Enyaq iV – takzvané SUV-kupé, které dorazí asi za půl roku. Jde o designový prvek a sekunduje neosvětlenému provedení, které můžete vidět u bílého exempláře v galerii. Soustava diod opticky navazuje na denní svícení světlometů a je novým příkladem krystalického designu, který se u vozů Škoda objevuje už od třetí generace modelu Superb. Po odemknutí dokonce maska „přehraje“ uvítací animaci, která naživo vypadá skvěle.

Mimochodem, design modelu Enyaq iV je ještě dílem Jozefa Kabaně, který před třemi lety odešel od Škody k BMW. Nezačal tedy vznikat až za působení Kabaňova nástupce Olivera Stefaniho. První vůz, který vznikne v režii Stefaniho a jeho týmu, bude až čtvrtá generace modelu Fabia, která bude dle současných informací odhalena v létě 2021.

Jisté ale je, že jde snad o nejodvážnější Škodu historie, něco úplně nového a svým způsobem i šokujícího. V porovnání s konceptem Vision iV samozřejmě jde o běžné civilní auto s vnějšími zrcátky místo kamer a klasickými klikami dveří, ze všech dosud vyrobených škodovek na mě ale působí nejprémiověji. Ani předprodukční kus nebyl ošizený, byl bytelný a zvuk dovírání dveří není tak „plechový“ jako třeba u scaly nebo golfu. Pokud někdo považuje třeba Volvo XC60 za prémiové SUV, nebál bych se o prémiovosti hovořit ani v případě enyaqu.

Klasickým budíkům definitivně odzvonilo

Na skicách interiéru, které Škoda vydala před pár týdny, to možná nemuselo být tak patrné, interiér ale vážně nemá v historii automobilky obdoby. Klasický přístrojový štít se odebral do věčných lovišť – místo něj je před řidičem malý 5,3palcový displej, na němž najde všechny důležité informace.

Ovládacím centrem vozu je 13palcový displej uprostřed přístrojovky, jehož prostředí vypadá stejně jako u nové octavie, ale má specifické funkce související s emobilitou. Ovládáte přes něj téměř vše, včetně klimatizace, jízdních režimů a tak dále, pro rychlou volbu ale zůstalo alespoň šest malých tlačítek pod středovými výdechy ventilace.

Posaz za volantem není tak vysoký jako v kodiaqu ani tak nízký jako v octavii, blíže má ale k běžnému osobáku než k SUV. Fakt, že je podlaha napěchovaná akumulátory, poznáte pouze při vystupování, kdy tak trochu šlápnete do prázdna a všimnete si širokých prahů. Sedíte přirozeně, nikoliv nízko nad podlahou s nataženýma nohama, v loktech máte spoustu místa, navíc prostor nechybí ani nad hlavou, což mě vzhledem k přítomnosti panoramatického střešního okna dost překvapilo.

Škodovka zkrátka vytvořila relativně nízké auto s vysokou podlahou, ale nikoliv za cenu stísněnosti ve svislém směru. Sednu-li si „sám za sebe“ (měřím 190 cm), zbude mi před koleny nějakých pět až sedm centimetrů místa, což můžete vidět i na fotkách v galerii. Přední sedadla z octavie jsou pohodlná a výhled šikmo ven je díky subtilním sloupkům čelního skla příkladný. Zadní sedáky slušně podepírají stehna, při vystupování jsem si však musel kvůli svažující se střeše a výraznějším podélným střešním nosníkům dávat pozor na hlavu.

V dnešní době se nehraje na ekologii pouze ze strany pohonných jednotek, ale také co se týče trvale udržitelných a recyklovatelných materiálů. Enyaq, který jsem měl možnost vidět, vsadil hlavně na syntetickou kůži. Byla jí potažena sedadla, výplně dveří, přístrojová deska, a dokonce i obložení středového tunelu. Elektromobily sice tunel mezi sedadly nutně nepotřebují, enyaq jej však má. Nahoře jsou držáky na kelímky, dvě přihrádky na mobilní telefon, otevřená přihrádka na drobnosti a prostor najdete i pod loketní opěrkou (není podélně posuvná). O patro níž pak najdete velký prostor s protiskluzovou podložkou.

Volič jízdních režimů (R,N,D,B) je ještě menší než v octavii a jde v podstatě o kolébku velikosti klasického klíčku. Parkovací brzda je samo sebou elektronická a páčky pod volantem slouží k nastavení míry rekuperace energie. Zajímavostí je, že každá verze Škody Enyaq iV má vzadu bubnové brzdy místo kotoučových, protože údajně v kombinaci s předními kotouči a rekuperací plně dostačují. A to silné dvoumotorové verze váží přes dvě tuny…

Motory, verze, ceny

Jak jsme uvedli již dříve, Škoda Enyaq iV bude nabízena v širokém množství verzí a výkonů. Základní provedení iV 50 s výkonem 109 kW a 55kWh akumulátorem se v Česku prodávat nebude, u nás platí za základ šedesátka s výkonem 132 kW a 62kWh akumulátorem. Komu by to nestačilo, může sáhnout také po verzi iV 80 s výkonem 150 kW a akumulátorem o kapacitě 82 kWh, který zajistí dojezd okolo 500 km na jedno nabití (WLTP).

Škoda Enyaq iV: Technická data verzí se zadním pohonem Verze 50 60 80 Kapacita akumulátorů 55 kWh 62 kWh 82 kWh Zadní synchronní elektromotor 109 kW, 220 Nm 132 kW, 310 Nm 150 kW, 310 Nm Dojezd dle měření WLTP 340 km 390 km 510 km Zrychlení 0-100 km/h 11,5 s 9,0 s 8,8 s Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h Hmotnost nebrzd./brzd. přívěsu 0/0 kg 750/1000 kg

S modelem Enyaq iV se Škoda v případě jednomotorových provedení vrací k zadnímu pohonu. V nabídce však bude i čtyřkolka 80X se dvěma elektromotory a kombinovaným výkonem 225 kW (75 kW vpředu, 150 kW vzadu), pouze s pohonem všech kol pak bude provedení RS iV, které nabídne výkon jako 80X, ale charakteristiku více zaměřenou na dynamiku. I proto Škoda u eresa udává zrychlení z nuly na stovku za 6,2 sekundy, zatímco 80X je na stejné rychlosti za rovných sedm sekund.

Velkou neznámou byly ceny. Škoda už dříve slibovala, že se budou pohybovat na úrovni vybavenější octavie s naftovým motorem a automatem, spíše ale budou odpovídat silnému naftovému kodiaqu. Cena základní verze iV 60 byla stanovena na 1.059.900 Kč, s jejím zveřejněním se také otevírá možnost předobjednávek.

Škoda Enyaq iV: Technická data verzí s pohonem 4x4 Verze 80X RS Kapacita akumulátorů 82 kWh 82 kWh Pohon 4x4 4x4 Přední asynchronní elektromotor až 75 kW, 150 Nm 75 kW, 150 Nm Zadní synchronní elektromotor až 150 kW, 310 Nm 150 kW, 310 Nm Dojezd dle měření WLTP 460 km 460 km Zrychlení 0-100 km/h 7,0 s 6,2 s Maximální rychlost 160 km/h 180 km/h Hmotnost nebrzd./brzd. přívěsu 750/1200 kg

Základní výbava zahrnuje například 19palcová kola, třízónovou klimatizaci Climatronic, multifunkční kožený volant, bezklíčové zamykání a startování, DAB tuner, SmartLink, LED hlavní světlomety, parkovací senzory, zadní parkovací kameru, vyhřívaný volant či možnost rychlodobíjení až do 50 kW.

To není málo, s příchodem enyaqu se navíc zjednodušuje také nabídka volitelné výbavy. Klasickým výbavovým liniím Active, Ambition a Style odzvonilo. Automobilka slibuje také přehlednější objednávkový proces a k zakoupení individuálně nakonfigurovaného vozu prý bude stačit několik kliků myší.

Škoda Enyaq iV: Možnosti nabíjení dle zvolené verze Verze 50/55 kWh 60/62 kWh 80/82 kWh 80X/82 kWh RS/82 kWh AC proud 2,3 kW • • • • • AC proud 7,2 kW • • • • • AC proud 11 kW x • • • • DC proud 50 kW • • • • • DC proud 100 kW x • • • • DC proud 125 kW x x • • • AC: střídavý proud, DC: stejnosměrný proud

Pro Škodu Enyaq iV jsou připraveny interiéry Loft (inspirovaný bytem mladých rodin), Lodge, symbolizující udržitelnost a inovace, Lounge, představující kvalitu a exkluzivitu, a Suite a ecoSuite, které podle automobilky představují klasický luxus. K tomu všemu budou k dispozici také tematické pakety. Co si pod tím vším přesně představit, budeme vědět až po spuštění konfigurátoru.

Škoda Enyaq iV: Orientační doba nabíjení Střídavý proud (AC) 11 kW cca 6 až 8 hodin Stejnosměrný proud (DC) 50 kW cca 1 h 20 min Stejnosměrný proud (DC) 125 kW cca 40 min

Závěr

Enyaq iV nemá v historii automobilky Škoda obdoby. První model na ryze „elektrické“ platformě MEB vsadil na moderní a neotřelý design, zajímavé provedení interiéru, trvale obnovitelné materiály a designové výstřelky, jako je například osvětlená přední maska. S tímto modelem se Škoda po letech vrací k zadnímu pohonu, jeho vstup na trh ale zřejmě nebude snadný.

Prvním možným zádrhelem je základní cena 1.059.900 Kč. Škoda Enyaq iV ale není vůz pro masy, navíc částka je nižší než u některých elektromobilů od konkurence. Sáhnou po něm hlavně firemní zákazníci a nadšenci, nebude se prodávat v takových objemech jako kompaktní modely a zprvu možná půjde tak trochu o exota. Časem se to ale změní.

Ve Škodě Enyaq iV vidím zajímavou alternativu k vozům SUV se silnými naftovými motory. S dojezdem okolo čtyř set kilometrů na jedno nabití se už dá žít, navíc platforma MEB dovolila nabídnout velký vnitřní prostor na relativně kompaktním půdorysu. Jak se bude v praxi žít s ryze digitálním interiérem, ukáže čas, podobnou cestou se ale Škoda vydala už předloni u modelu Scala a zvykli jsme si. Nic jiného nám ani nezbylo…