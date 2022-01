Nová Škoda Enyaq Coupé iV na zatím nejlepší fotce. Malý detail napovídá důležitou novinku

Nová karosářská verze Škody Enyaq iV bude mít světovou premiéru už 31. ledna. Maskovaný prototyp zachycený poblíž Mladé Boleslavi možná odhaluje víc, než bylo původně v plánu.

První oficiální fotky nové Škody Enyaq Coupé iV nám mladoboleslavská automobilka poskytla už začátkem září loňského roku. Tehdy se hrstka českých novinářů účastnila prvních jízd s prototypy, ty však byly řádně maskované a s výjimkou elegantnější linie střechy a tvaru zadního víka neodhalily prakticky nic, čeho by se oko zvídavého pozorovatele mohlo chytit. Od té doby na silnici vyjela celá řada méně maskovaných prototypů, troufáme si ale tvrdit, že teprve fotka, kterou najdete v přiložené galerii, odhaluje něco úplně nového.

Fotka se objevila na našem diskusním fóru garaz.autorevue.cz a byla pořízena poblíž Mladé Boleslavi. Prototyp s maskovanou zádí je lakován zeleným lakem Mamba, který je v rámci modelů Škoda dostupný u Octavie RS v edici 120 let motosport. Zajímavé je, že prototypu chybí plakety v předních blatnících, které mohou být jednoduché, nebo mohou nést nápis Sportline a Founders Edition v závislosti na zvolené výbavě. To a speciální lakování nás dovedlo k myšlence, že by se mohlo jednat o očekávaný Enyaq RS iV, který se pravděpodobně stane nejsilnější sériově vyráběnou Škodou v historii.

Již z prvních jízd s makovaným enyaqem víme, že derivát RS dostane dva motory (tím pádem pohon 4x4), z nichž ten přední nabídne výkon 75 kW a zadní nabídne 150 kW jako u klasických verzí 80 iV a 80x iV. Kombinovaný výkon verze RS by měl činit 220 kW a v porovnání s klasickými verzemi nabídne také vyšší maximální rychlost (180 km/h namísto 160 km/h).

U Škody Enyaq RS iV počítejme se zrychlením z nuly na sto kilometrů za zhruba 6,2 sekundy, díky lepší aerodynamice by pak kupé mělo mít delší dojezd na jedno nabití než SUV. Více se snad dozdíme už 31. ledna, kdy proběhne světová premiéra Škody Enyaq iV Coupé.