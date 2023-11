Nová Škoda Enyaq bude revoluční. Nabíjení zabere pár minut, dostane úplně novou architekturu

Recept na současný Enyaq Škoda umíchala dobře. Postupné vylepšování každý rok, dvě karosářské verze a nejvýkonnější členové rodiny RS. Není divu, že se jej letos v Evropě prodalo na 54.000 kusů. Budoucnost nejúspěšnějšího českého elektromobilu poodhalil redakci Autocar generální ředitel Klaus Zellmer.

Ačkoliv ještě není Enyaq ani v polovině životního cyklu, Škoda už pracuje na vývoji druhé generace. Vzhledem k tomu, jak současný vůz funguje, není pravděpodobné, že by nástupce přinesl proměnu konceptu. Po technické stránce však bude revoluční. Půjde totiž o první model postavený na nové platformě SSP, která se stane základem pro 80 % elektrických modelů koncernu Volkswagen. Druhá generace by měla přijít mezi lety 2028 až 2029 spolu s bateriovým nástupcem Golfu.

Výhodou platformy SSP je flexibilní integrace odlišných typů a uspořádání elektromotorů i různě velkých baterií pro velké i menší modely. Jejich efektivita zároveň dramaticky naroste ve prospěch dojezdu. Díky 800V architektuře, kterou už dnes využívá Porsche či řada korejských vozů, bude prý možné dobít z 10 na 80 % za 12 minut. Dnes to samé trvá 35 minut.

Univerzálnost platformy SSP i levnější baterie umožní elektromobilům se přiblížit konvenčním derivátům. To znamená, že by se Enyaq měl přibližovat ceníku pětimístného Kodiaqu. Architektura SSP ale není jen o nabíjení. Skrze nový software otevře Škodě brány do světa autonomního řízení 4. úrovně.