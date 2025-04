Nová Škoda Elroq RS oficiálně: Už jsme v ní seděli! Je nejrychlejší hned ve dvou směrech

Tak už i Škoda Elroq má svou silnou verzi RS. Co se zrychlení týče, strčí do kapsy i nejlépe zrychlující Škodu současnosti.

Nová Škoda Elroq si odbyla světovou premiéru už před půl rokem na „vlnách“ Vltavy v Praze, dlouho očekávaná sportovní verze RS si však míří na jinou akci. Mladoboleslavská automobilka ji totiž představí během nadcházejícího týdne designu v Miláně ve dnech 8. až 13. dubna a do té doby bude k vidění pouze digitálně.

Jako obvykle měla naše redakce příležitost osahat si novou rychlou škodovku ještě dříve než ostatní. Na tradičním místě v Mnichově Hradišti na nás tentokrát čekal jediný kousek, avšak asi ten nejvýraznější, jaký bude vůbec v nabídce.

Připomeňme, že elroq rovnou vyrazil do světa s novým designovým stylem Modern Solid a minimalistickou přední maskou Tech-Deck Face, zatímco enyaq si na ni musel počkat až do faceliftu. A protože se mi nová příď líbí a kratší zadní převis podle mě elektrické škodovce sluší více než ten dlouhý, nebojím se Elroq RS označit za nejhezčí škodovku současnosti. V diskusi mi můžete vysvětlit, proč to tak není a proč jsem padlý na hlavu.

Kompaktní SUV s délkou ani ne 4,5 metru je ideální do města a šířka téměř 1,9 metru zajistí značný prostor v příčném směru. A pokud nechcete, aby vás v tom městě někdo přehlédl, zvolte jedovatě zelený lak, jaký má auto na fotkách. V kombinaci s 21palcovými koly s aerodynamickými kryty (standardem jsou dvacítky) je to jeden z nejpovedenějších elektromobilů, a to jsem si myslel, že Volvo EX30 nic nepřekoná.

Je tady ale pár drobností, které mi příliš nesedí. Vozy RS se vyznačují černě lakovanými díly karoserie, což je v pořádku, protože lak působí příjemně a „draze“. Elroq RS ale obklopuje přemíra matných černých plastů, které jsou v kombinaci s lesklými vnějšími zpětnými zrcátky, maskou chladiče či plaketami v předních blatnících jako pěst na oko.

Hodně je to znát zejména vzadu, kde je matný nejen výrazný nárazník, ale také zadní spoiler a prvky usměrňující proudění vzduchu kolem okna pátých dveří. Dost matného plastu je také na spodní části dveří a lemech blatníků. Je to škoda, protože enyaq umí mít tyto díly lakované a hned výsledek vypadá honosněji.

Výbava především

Vozy RS nikdy nebyly o nadpozemských výkonech a sportovních zážitcích. Vždycky šlo o derivát plný příplatkových prvků a doplněný o silnější motory, lepší řízení i podvozek. A výbavu má Elroq RS bohatou, protože ve standardu dostanete třeba sportovní podvozek, Matrix-LED přední světlomety a Top LED zadní svítilny s animovanými směrovkami či elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s masážní funkcí. V ceně vozu je i 5palcový virtuální kokpit, infotainment s 13palcovým displejem a head-up displej s rozšířenou realitou.

Z výše uvedeného výčtu vám musí být jasné, že jde hlavně o komfort posádky, a to musím potvrdit už po prvním posezení. Široké přední „ušáky“ skvěle obejmou i urostlejší cestující, jen je potřeba počítat s jejich nižším ukotvením nad podlahou (vozy na platformě MEB to tak holt mají). Převážně černý interiér RS Lounge je čalouněn mikrovláknem Suedia a opatřen limetkově zeleným lemováním a prošíváním. To bude mimochodem uvnitř nehledě na lak karoserie. Volant je tříramenný a s nápisem Škoda místo tradičního okřídleného šípu, který tak zůstává viditelný vlastně jenom na krytech kol.

Dvě důležitá „nej“

Nejrychlejším a nejlépe zrychlujícím vozem Škoda nebyl jeden z modelů RS, jak si někteří myslí, ale úplně normální Škoda Superb 2.0 TSI 4x4, která zvládne zrychlení z nuly na stovku za 5,6 sekundy a umí se rozjet až na 250 km/h. Tuto maximální rychlost Škoda Elroq RS nepřekoná, ve zrychlení z nuly na stovku však superbu napráská – zvládne ho totiž o 0,2 sekundy rychleji.

Další „nej“ se týká nabíjení, protože Škoda Elroq RS zvládne výkon až 185 kilowattů, což teoreticky znamená, že se dostane z 10 % na 80 % kapacity asi za 26 minut. V tom pomůže i manuálně aktivovatelný předehřev akumulátoru. Budete-li nabíjet střídavým proudem s výkonem 11 kW (wallbox), jste z nuly na plné kapacitě za 8 hodin. Akumulátor má využitelnou kapacitu 79 kWh a podle údajů Škodovky by na něj vůz měl být schopen urazit asi 550 km na jedno nabití. Konkrétní hodnotu nemáme, ještě probíhá homologace.

Elroq RS je čtyřkolka s kombinovaným výkonem 250 kW, ten však bude dle „zvyklostí“ dostupný pouze za určitých podmínek (dle stavu nabití a teploty akumulátoru a po určitý čas). Tak či tak je 340 koní na kompaktní škodovku až až, ostatně dynamika to potvrzuje.

Vyššímu výkonu byly uzpůsobeny brzdy (vpředu jsou výkonnější dvoupístkové třmeny) i podvozek, který je ve standardu snížený o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu. Tlumiče jsou adaptivní (nastavitelné v patnácti krocích) a umějí simulovat funkci aktivních stabilizátorů tím, že se v zatáčkách přitvrdí pár na vnější straně vozu, čímž se omezí náklony karoserie.

Co bude dál?

Zatímco standardní Škodu Elroq a Elroq RS dělilo půl roku, elroq RS a dodávky na český trh tolik času dělit nebude. Vůz bude k objednání už během jara a k zákazníkům zamíří v druhé polovině roku.

Otázkou je však cena – v současné české nabídce jsou totiž zatím pouze zadokolky, z nichž nejdražší (Sportline 85) stojí 1,1 milionu korun. Osobně bych tipoval základní cenu na úrovni Škody Enyaq Sportline 85x, která začíná na 1,3 milionu korun. Levná škodovka to nebude, ale cenu si jistě dokáže obhájit.