Nová Škoda Elroq oficiálně: Cena, kterou nikdo nečekal! Je nejdostupnější v Evropě

Škoda Elroq je zbrusu nové kompaktní SUV na elektrický pohon, které je zároveň prvním modelem s novým designovým jazykem Modern Solid. Elektromobil na 400V architektuře lze dobíjet výkonem až 175 kW a poskytne dojezd až 560 kilometrů. Vůz si budou zákazníci moct objednávat již od 2. října. Škoda zároveň nasazuje velmi lákavou základní cenovku 799.000 Kč, což z Elroqu dělá velmi lákavou nabídku.

Ale pojďme se podívat blíže. Škoda bere jako charakteristický znak nového designového směru přední masku Tech-Deck Face, což je černý lesklý prvek, za kterým jsou třeba radar nebo přední kamera. Zároveň je to první auto značky, které nemá na kapotě logo, ale pouze nápis Škoda. Světlomety zde nejsou dominantou přední části, ale jsou spíše minimalistické. Přitom jsou ale k mání s Matrix-LED technologií.

Je zároveň vidět velká snaha o co nejlepší aerodynamiku. Třeba střecha se směrem dozadu mírně svažuje. V předním nárazníku jsou aktivní žaluzie, které se otevřou v případě chlazení akumulátorů, ale jinak pro snížení odporu vzduchu zavírají. Aerodynamicky optimalizovaná jsou také kola o rozměru 19 až 21 palců. Díky těmto prvkům se vůz může pochlubit součinitelem odporu vzduchu 0,26, což má třeba nízký hatchback Opel Astra.

Elroq má 4488 mm na délku, 1884 mm na šířku a 1625 mm na výšku. Rozvor činí 2770 mm, což je více než má třeba Hyundai Tucson. Hmotnost vozu činí 1949 kg, ale nebylo specifikováno, ve které verzi. K dispozici je devět odstínů laku karoserie včetně nové zelené Timiano, která je určena výhradně pro Elroq. Z ukázaných dvou výbav vidíme také bohaté oplastování karoserie v černé barvě. Sportovně vypadající výbavou je pak Sportline, který má snížený podvozek a další černě lakované doplňky karoserie.

Interiér nového modelu je prakticky totožný s Enyaqem včetně tvarování palubní desky, lišty tlačítek pod ventilací, madel dveří s ovládáním oken, displeji nebo tvarem volantu. Na první pohled vás ale praští do očí absence loga na volantu, kde je opět pouze nápis. Infotainment s úhlopříčkou 13 palců je standardní výbavou a vedle Enyaqu jej můžete znát i z modelů Superb a Kodiaq. Na přání je k dispozici head-up displej s rozšířenou realitou.

Zavazadelník nabídne 470 litrů prostoru a po sklopení zadních sedadel až 1580 litrů. Škoda si také dala tu práci a spočítala objem úložných prostorů v interiéru, je to 48 litrů. A dále tu máme nové prvky Simply Clever, třeba dva úložné prostory po stranách zavazadelníku. Design interiéru se pak opět bude odvíjet od zvolené verze, jak už to známe. K mání tedy bude interiér Studio u výbavy Essence a vyšší výbavy budou mít interiér Loft. Tohle si blíže představíme až s konfigurátorem.

Škoda Elroq: dostupné technické údaje Verze 50 60 85 85x Výkon [kW] 125 150 210 220 Maximální rychlost [km/h] 160 180 Akumulátor netto [kWh] 52 59 77 Pohon zadních kol všech kol Zrychlení [s] 9 8,5 6,6 -

Nyní už ale konečně k tomu, co s autem hýbe. Elroq se nám představil ve třech variantách - 50, 60 a 85. V prvním případě jde o akumulátor o kapacitě 55 kWh (dojezd 370 km) a výkon 125 kW. Ve druhém o akumulátor o kapacitě 63 kWh (dojezd přes 400 km) a výkon 150 kW, no a ve třetím o akumulátor 82 kWh a výkon 210 kW. Je to jednoduché, tím větší číslo na slovem Enyaq, tím dál to dojede a tím rychlejší to bude. Verze s největším akumulátorem má ujet na jedno nabití až 560 km.

Všechny verze mají elektromotor na zadní nápravě, verze 85x ale může mít přidaný elektromotor i na přední nápravu a být tedy čtyřkolkou. Akumulátory Elroqu jsou lithium-iontové, u varianty 50 se skládá z osmi modulů, u 60 z devíti a 85 a 85x mají modulů dvanáct. Akumulátory jsou v podlaze, pod předními a zadními sedadly a pod středovým tunelem. Mají kapalinové chlazení a také ohřívání, které je možné spustit ručně z infotainmentu jako v případě Enyaqu po jeho aktualizaci.

Pokud jde o konektivitu, tak digitální asistentka Laura je nyní chytřejší díky integraci chatbota ChatGPT, což už ale z vozů koncernu Volkswagen známe. Také Elroq pak bude možné mít spárovaný s aplikací v telefonu a kontrolovat si tak stav nabíjení a další věci. Z asistenčních systémů pak lze zmínit uložený parkovací manévr, který si pamatuje příjezdy dlouhé až 50 metrů k pěti různým parkovacím místům. Parkovací manévry lze provádět také na dálku až čtyř metrů z telefonu.

„Škoda Elroq je naším prvním čistě elektrickým modelem v segmentu kompaktních SUV, který je nejrychleji rostoucím a nejprodávanějším subsegmentem v Evropě. Široký výběr velikostí baterií a vynikající koeficient odporu vzduchu umožňují dojezd více než 560 km. Rozsáhlá standardní výbava zahrnuje nejmodernější asistenční systémy. S velmi atraktivní zaváděcí cenou od 799 000 Kč včetně DPH je Elroq nejdostupnějším vozem ve svém segmentu v celé Evropě a na mnoha trzích nabízí cenu srovnatelnou se svým protějškem se spalovacím motorem“, uvedl Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto