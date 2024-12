Můžeme o něm mluvit jako o enyaqu hatchback, ale Škodovka mu oficiálně říká Elroq. Nová cenově dostupnější elektrická Škoda měla světovou premiéru na začátku října v Praze, aby o dva měsíce později vyrazily desítky naleštěných kousků na Mallorku, kde poprvé podstoupí „křest“ ohněm.

Pokud jste tento ostrov už navštívili, jistě dobře víte, že je protkán desítkami kilometrů nádherných zakroucených silniček, kde by se kompaktní škodovce se zadním pohonem mohlo líbit. A co řidič? Bude také nadšený?

Abychom to zjistili, vyslali jsme na místo kolegu Vláďu Kaderu. Momentálně nejvlasatější člen redakce má za úkol zjistit všechno, co bude možné. Promluví i s experty přímo z automobilky a získané poznatky přetaví do prvních jízdních dojmů, které na našem webu vydáme v pondělí 9. prosince. Dříve nám to nedovolí embargo, které budeme respektovat.

Vláďovi můžete v pátrání po zajímavých informacích pomoci – stačí napsat do diskuse pod tento článek, co vás o nové Škodě Elroq zajímá a on se bude snažit najít odpovědi. Jaký je reálný dojezd na jedno nabití, jaká je spotřeba při maximální rychlosti, ani kolik se do kufru vejde piv, se asi v prvních jízdních dojmech nedočtete, i tak je ale o co se zajímat. Diskuse je vaše!