Nová Praga Bohema smí na silnice, ale na okruhu bude jako doma. Váží pod tunu a obešla se bez čtyřkolky i hybridu

Pro hypersport nemusíme do Itálie, Anglie nebo Německa. Jeden teď máme doma. Tohle je předprodukční verze, ale první kousky vzniknou už v příštím roce.

Postavit takzvané hyperauto znamená překonat hranice možného, vytvořit objekt snů a investovat miliony eur do vývoje, a to většinou bez vidiny zisku. Většinou je to tak výsadou těch nejstarších a nejlepších automobilek, a i ty si na takových projektech dokážou vylámat zuby. Postavit takové auto se spalovacím motorem prostě není jen tak. Ano, hypersporty od nových značek se na nás chrlí ze všech stran, ale většinou jsou elektrické a existují zatím jen na fotografiích. Ale nám jde o benzin, kov a karbon. O strašně rychlého dinosaura.

A teď takové auto máme i v České republice. Tedy, spíše z větší části. Český výrobce závodních aut, motokár a letadel Praga představuje hyperauto Bohema. Vedení Praga Global stále sídlí Praze, zatímco oddělení automobilů najdete v Orechové Potôňi na Slovensku a v anglickém Cheshiru. Existuje ještě oddělení Automotive, které najdete v Ostravě, nicméně tam se staví třeba nástavby na nákladní vozidla. Tak jako tak, Praga Bohema je produktem české firmy Praga Global, bude vznikat tady a ve vývoji byl zapojen mimo jiné automobilový závodník Josef Král. Většinou ale ve spojení s tímto autem a jeho laděním uslyšíte spíše jméno Romain Grosjean.

Podle fotografií vás asi napadne, že jde o další závodní kreaci ve smyslu modelu R1, nicméně Bohema je skutečně auto na silnice, ačkoliv má záruku také na 5000 okruhových kilometrů. Je to auto dělané podle školy Lotusu, tedy lehkost, lehkost a zase lehkost. Z toho důvodu nebylo potřeba osadit do vozu žádný obří motor ani jakoukoliv formu hybridu, která by vás odpoutávala od všeho toho zvěrstva, co vám může auto takového střihu nabídnout.

Praga Bohema váží 982 kilogramů a k pohonu slouží motor z Nissanu GT-R, tedy 3,8litrová dvakrát přeplňovaná V6, která je v tomto případě naladěná na 700 koní v 6800 otáčkách za sekundu a v rozmezí 3000 až 6000 otáček doručuje maximum točivého momentu 725 N.m. Motor VR38DETT je motorsportem prověřený veterán, který se v Japonsku staví ručně. Odtud si jej převezmou britští specialisté Litchfield, kde dostane mazání se suchou klikovou skříní a obdaří jej novými turbodmychadly k dosažení požadovaného výkonu.

Kdo pak někdy viděl nějaké video s Nissany GT-R, nebo má alespoň základní přehled o tuningové scéně, tak ví, že tento motor je velmi vhodný k dalšímu ladění a zcela běžně jsou k vidění kousky s výkonem přes tisíc koní. Výfuky Bohemy jsou titanové a zvuk vozu je velmi signifikantní. Umí být nahlas, ale ne do takové míry, aby se nesetkal s hlukovými limity většiny našich okruhů a zároveň se v běžných cestovních rychlostech dalo hovořit se spolujezdcem. Tedy s takovým, který bude dost ohebný na to, aby se do auta nasoukal.

Sekvenční převodovku s robotickou spojkou dodal výrobce závodních převodovek Hewland. Při běžném ježdění řadíte pádly pod volantem, závodník Ben Collins nicméně zmiňuje, že pro rozjezdy v závodním režimu je nutné použít klasickou spojku. Motor i převodovka jsou v karbonovém šasi nezávisle uloženy, aby se předešlo nepříjemným rezonacím pronikajícím do kabiny. Dostatečný dojezd a výdrž paliva na okruhu pak zajišťuje 74litrová nádrž.

Jinak snad vše, co na autě vidíte, je vyvinuté a designované přímo Pragou. Dokonce i karbonová tlačítka na volantu jsou vlastní výroby a nejsou převzata od jiných značek, což si často neodpustí ani věhlasní výrobci supersportů. Tvary vozy jsou již na první pohled závodní, jednoduše to nevypadá jako běžné cestovní auto. Stojí za zmínku, že pro zachování co nejnižší hmotnosti nedisponuje Bohema elektricky ovládanou aktivní aerodynamikou. Také proto vypadá tak extrémně. Jak jinak ale docílit silničního auta, které v rychlosti 250 km/h generuje přítlak 900 kilogramů, tedy téměř celou svou hmotnost, že? Na plný plyn pak pojede 300 km/h.

Karbon je tady materiálem číslo jedna. Jak již bylo zmíněno, tak je z něj monokok, ale také karosářské panely. Závodní koncepce vozu umožnila osadit jej zavěšením push-rod a vzhledem k nízké hmotnosti nebylo nutné použít pro komfortní cestování adaptivní tlumiče, jsou tu tedy kompletně nastavitelné tlumiče Öhlins, se kterými by se mělo dát komfortně cestovat. Tím se vracíme ke karbonu. Když auto stojí, jeho neodpružená hmotnost činí pouze 180 kilogramů. Kola jsou vpředu 18palcová a vzadu 19palcová a lze je osadit pneumatikami pro závodní vozy GT3. Jinak je auto dodávané na Pirelli P Zero Trofeo R, se kterými se dá legálně jezdit i mimo závodní trať. Brzdy jsou karbon-keramické s 380mm kotouči a 6pístkovými třmeny.

Bohema má nastavitelná sedadla, pedály i sloupek volantu, takže se do ní může posadit skoro každý. Volant je pak pro snazší nastupování odnímatelný. Najdete na něm jen pár tlačítek a třeba tlačítko pro startování je na stropě. Úložný prostor je na boku vozidla ve výklopné přihrádce. Infotainment chybí, místo toho má Bohema držák na mobilní telefon, kde budete mít vše, co potřebujete. Přímo Praga pak udává, že tohle auto můžete používat každý den, ale na okruhu dosahovat časů závodních vozů kategorie GT3.

Každé auto podobného střihu je nějakým způsobem limitované. Pro konečné číslo vyrobených kusů se většinou zvolí něco pěkně kulatého, nebo se odkáže na historii. Praga zvolila to druhé, Bohema vznikne v 89 exemplářích, ož odkazuje na výročí vítězství automobilky během prvních ročníku 1000 mil československých. První kus by měl dorazit k zákazníkovi v první polovině příštího roku. Cena činí 1,28 milionu eur, tedy 31,1 milionu korun. Cena je to na supersport extrémní, na hypersport nízká.