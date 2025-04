Nová Mazda MX-5 nadšence nezklame. S hmotností okolo tuny si udrží atmosféru i manuál

Vedení japonské značky potvrzuje to, co chtěli mnozí fanoušci ikonického roadsteru slyšet. Dosavadní recept nehodlá pro nástupce měnit.

Současnou čtvrtou generaci oblíbeného roadsteru MX-5 (ND) uvedla Mazda na trh už před rovnými deseti lety. Nepřekvapí tedy, že japonská automobilka začíná na veřejnost vypouštět první informace o chystané páté generaci. Fanoušky přitom potěší, že u novinky plánuje navzdory stále přísnějším emisním a bezpečnostním normám zachovat její tradiční kouzlo.

První oficiální náhled do vývoje přináší americký magazín Road and Track, který měl možnost hovořit s nejvyššími manažery značky v centrále Mazdy v Hirošimě, kde mimo jiné došlo i na konverzaci o budoucnosti MX-5, v USA prodávané pod tradičním jménem Miata. A jak se ukázalo, lehký sporťák je i nadále důležitým pilířem Mazdy, ačkoliv se v dnešním globálním měřítku jedná o jeden z nejméně prodávaných modelů značky.

„Co definuje MX-5? Řekl bych, že nejdůležitější je její lehkost,“ odpověděl si na vlastní otázku v rozhovoru Ryuichi Umeshita, nový technický ředitel Mazdy, a vtipně doplnil: „A druhá nejdůležitější věc je, že je lehká. To je klíčové – ať už bude budoucí MX-5 jakákoli, musí být velmi lehká."

Obdobný názor má také šéfdesignér Mazdy Masashi Nakayama: „Když uvažujeme o nové generaci MX-5, uvažujeme o tom, že by její hmotnost nepřesáhla jednu tunu a délka méně než čtyři metry.“ Těmito parametry se tedy značka drží v kolejích dosavadní generace, která má na délku 3915 mm a v závislosti na motorizaci a výbavě se pohybuje na hmotnosti okolo tuny.

V kontextu nízké hmotnosti si tedy vrchní inženýři a vedení Mazdy nemyslí, že by MX-5 potřebovala více výkonu – s dnešní patnáctistovkou má 132 koní (97 kW). Americký magazín upřesňuje, že do nové MX-5 chystá značka nasadit jednotku z chystané řady Skyactive Z, nadále s atmosférickým plněním. Díky technologii superchudého spalování ve velkém rozsahu otáček a kompresnímu zapalování směsi mají motory této řady splňovat emisní normu Euro 7 a rovněž kalifornskou LEV IV.

K dalším podrobnostem o technice Umeshita dodal, že objem motoru pro MX-5 bude pravděpodobně 2,5 litru, přičemž zůstává v odhodlání jej dále kombinovat s manuální převodovkou. „Manuální převodovka zajišťuje onen bezprostřední pocit, pocit Jinba Ittai,“ uvedl Umeshita s odkazem na výraz Mazdy pro jednotné spojení vozu a řidiče. „Je to klíč k celkovému balíčku, přinejmenším pro MX-5.“

Vypadá to tedy, že osud klasického sporťáku od Mazdy je v dobrých rukou. Ostatně Road and Track dodává, že šéfdesignér Nakayama si v mládí vzal drahou půjčku, aby si mohl MX-5 koupit; technický ředitel Umeshita v roadsteru stále dennodenně jezdí do kanceláře v Hirošimě, zatímco i generální ředitel Mazdy Masahiro Moro je součástí továrního týmu, který pravidelně usedá do MX-5 v japonských vytrvalostních závodech.