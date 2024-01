Nová Mazda MX-5 dorazí do Česka už za pár dnů. Už známe její ceny

Mazda MX-5 je stálicí světa roadsterů, a navíc nabízí i verzi s pevnou střechou. Na tom se jen tak něco nezmění, protože automobilka ji hodlá udržet, dokud to půjde. I kdyby měla jezdit na ekologické palivo. Současné ND je tu s námi od roku 2015 a aspiruje na nejdéle žijící generaci. MX-5 jde cestou kondičních faceliftů, přičemž poslední proběhl loni v říjnu a první vozy dorazí už v únoru. To znamená, že známe i kompletní ceny.

Modelový ročník 2025 rozezná od předešlé verze jen bystré oko. Nejlépe viditelným rozdílem je nový lak šedá Aero za 12.900 Kč spolu s pozměněným designem litých kol. Upravená jsou i přední a zadní světla, ale skoro neznatelně. K šedému odstínu bude skvěle ladit kožené čalounění v béžové nebo černé barvě.

Novinka dostává přepracované hřebenové řízení, včetně posilovače pro přesnější přenos pokynů a citlivější reakce kolem středové polohy. To oceníte nejen na klikatých okreskách, ale i na dálnici ve vyšších rychlostech.

Mazda MX-5: České ceny Výbava Motor Výkon (k/N.m) Cena Prime-line Skyactiv G132 132/152 884 750 Kč Exclusive-line e Skyactiv G132 132/152 985 750 Kč Exclusive-line Skyactiv G184 184/205 1 019 750 Kč Kazari Skyactiv G132 132/152 1 005 750 Kč Kazari Skyactiv G184 184/205 1 039 750 Kč Homura Skyactiv G184 184/205 1 119 750 Kč

Podstatnou novinkou v interiéru je 7palcové multimediální zařízení s navigací a zrcadlením chytrého telefonu už od základu Prime-line začínajícím na 884.750 Kč. Ten dále nabídne výškově nastavitelný volant, tempomat s omezovačem rychlosti, hands-free, manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, automatické stěrače, LED světla a mnoho dalšího. Z bezpečnostních pomocníků se můžete spolehnout na protikolizního asistenta, hlídání jízdy v pruhu, čtení dopravních značek a sledování únavy řidiče.

Vyšší verze Exclusive, dostupná od 985.750 Kč, je vybavena diferenciálem s proměnlivou svorností. Při brzdění do zatáčky je kvůli lepší stabilitě zamknutí větší, naopak uvolnění na výjezdu redukuje nedotáčivost během opuštění zatáčky. Řada Exclusive má i okruhový režim, kdy kontrola stability zasahuje později a nechává řidiči větší prostor pro vyžití.

Z výbavy vozu přidává například 16 nebo 17palcivá kola, v závislosti na motorizaci, automatickou klimatizaci, monitoring situace kolem vozu, adaptivní LED světla, zadní parkovací kameru, kožená sedadla s perforací a výhřevem, bezklíčkové startování, audiosystém Bose a spoustu dalších prvků.

Pokud si vyberete provedení Homura za 1.119.750 Kč, dostanete paket obsahující 17palcová kola BBS, brzdy Brembo, tlumiče Bilstein a sedadla Recaro. Jestliže nutně potřebujete automatickou převodovku, jedinou možností je kupé RF ve výbavě Kazari za 1.169.750 Kč. Linie Kazari je limitka s béžovým interiérem a začíná na 1.039.750 Kč.

Za kupé si obecně připlatíte 82.000 Kč. Kromě zážehového motoru e Skyactiv G132 o výkonu 97 kW se 152 N.m je dostupný i jeho derivát Skyactiv G184, který hodnoty posouvá na 135 kW s točivým momentem 205 N.m. Jen počítejte s příplatkem 34.000 Kč, což není vůbec zlé.