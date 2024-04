Nová Mazda CX-80 oficiálně: Obří vlajková loď přijíždí s extra praktickým kufrem a poctivými motory

Nová vlajková loď japonské značky pro Evropu je konečně tady. Na starý kontinent přijíždí s impozantními rozměry – na délku měří 4995 milimetrů, široká je 1890 mm a její rozvor má 3120 mm. Pro srovnání to je o 250 mm více na délce i rozvoru než u CX-60. Stejně jako ona stojí na velké a primárně zadokolkové platformě s podélně uloženými motory a sdílí s ní i pohonné jednotky.

Evropskému zákazníkovi tak Mazda nabídne plug-in hybridní ústrojí, tvořené 2,5 litrovým čtyřválcem a 129kW elektromotorem, které disponuje systémovými 241 kW a 500 N.m. Díky baterii o kapacitě 17,8 kWh má zvládat ryze elektrický dojezd až 53 kilometrů. Druhou možností je 187kW řadový šestiválcový turbodiesel o objemu 3,3 litru s mild-hybridním systémem, který slibuje spotřebu 5,7 l/100 km. Oba motory jsou kombinovány s osmistupňovým automatem a stálým pohonem všech kol.

Jak už je u Mazdy zvykem, do všech svých modelů přidává alespoň špetku zábavy ve stylu Jinba Ittai, tedy harmonie koně a jezdce, proslulé z roadsteru MX-5. Pohon všech kol u CX-80 klade důraz na zadní nápravu, čímž se snaží dosáhnout stability čtyřkolky v kombinaci s neutrálními jízdními charakteristikami díky preferenci zadních kol. V zatáčkách si pak novinka pomáhá systémem Kinematic Posture Control, který přibrzďuje zadní vnitřní kolo pro lepší stáčení do oblouku.

Široká palubní deska se neliší od té v CX-60, stejně vypadá i středový tunel s voličem převodovky. To by dle našich zkušeností mělo znamenat snadné a přehledné ovládání bez přemíry digitálních záludností. Mazda se dále chlubí speciálně navrženými sedadly, která omezují klouzání ze strany na stranu v zatáčkách, volant se dá nastavit o 70 mm podélně a 45 mm výškově. Díky systému rozpoznávání řidiče se poloha v kokpitu automaticky přenastavuje dle detekovaného šoféra, i včetně pozice průhledového displeje. Zatím co přední řada sedadel je celkem bez překvapení, vzadu je to zajímavější.

Druhá řada umožňuje vybrat si z tří různých konfigurací sezení. Základem je klasická třímístná lavice, zvolit ale můžete i oddělená kapitánská sedadla s volným prostorem mezi. Poslední možností jsou oddělená sedadla se zadní středovou konzolí. Oproti CX-60, která nabízí buď pevná nebo o 24 či 28 stupňů sklopná opěradla druhé řady, je zde rozsah nastavení 15 až 33 stupňů, lavici druhé řady lze posouvat v rozsahu 120 milimetrů. V druhé řadě také najdete o několik centimetrů více místa pro ramena a nad hlavou, do třetí řady se mohou usadit osoby s výškou až 170 centimetrů. Při šesti nebo 7místném obsazení zbývá v kufru 258 litrů, standardně pak 687 litrů a maximem je 1971 litrů.