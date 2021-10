Nová Mazda CX-5 má české ceny. Počet výbav a motorů je velký, vybere si každý

Mazda CX-5 startuje s výbavou Emotion, mezi jejíž klíčové prvky se řadí třeba podélně i výškově nastavitelný volant, tempomat, hlídání slepých úhlů, manuální klimatizace, 8palcový infotainment, bluetooth, LED světlomety či 17palcová ocelová kola. Výbava je dostupná pro standardní zážehový motor Skyactiv-G165 s pohonem přední nápravy a manuálem. Stojí 647.900 Kč.

Challenge rozšíří výbavu o 17palcová hliníková kola, kůží potažený volant a hlavici řadicí páky, dešťový a světelný senzor, automatickou dvouzónovou klimatizaci, zatmavená boční okna, automatické přepínání dálkových světlometů či systém hlídání jízdních pruhů. S motorem Skyactiv-G165 vyjde na 750.900 Kč a lze si už připlatit 50.000 Kč za pohon všech kol a 52.000 Kč za šestistupňovou automatickou převodovku.

Tato výbava je k mání už i jako vznětová předokolka Skyactiv-D150 za 820.900 Kč. Pohon všech kol může mít ale diesel až od výbavy Revolution. Kdo chce od Challenge trochu víc, může sáhnout po variantně Challenge Plus, která do vozu přidá větší infotainment s podporou zrcadlení chytrých telefonů a navigací nebo přední i zadní parkovací senzory se zadní parkovací kamerou. Tento „paket“ vyjde na 48.000 Kč pro oba motory.

Mazda CX-5 2022: Technické údaje zážehových motorů Motor Skyactiv-G165 Skyactiv-G165 Skyactiv-G194 Skyactiv-G194 Objem [cm3] 1998 2488 Výkon [kW/ot.min] 121/6000 143/6000 T. moment [N.m/ot.min] 213/4000 258/4000 Pohon 2WD AWD 2WD AWD Převodovka 6M (6A) 6M (6A) 6A 6A Zrychlení [s] 10,5 (9,9) 10,9 (10,4) 9 9,3 Max. rychlost [km/h] 201 (192) 198 (188) 195 195 Poh. Hmotnost [kg] 1560 (1585) 1627 (1645) 1640 1701 Spotřeba [l/100 km] 6,8 (7,3) 7,6 (7,7) 7,6 8 Údáje v závorkách platí pro automatickou převodovku.

Další výbavou je Attraction. Do vozu přidá odmrazování stíračů a vyhřívaná přední sedadla a volant. Pro motor Skyactiv-G165 vyjde na 811.900 Kč, pro Skyactiv-D150 na 881.900 Kč. Nadstavba Attraction Plus za 47.000 Kč obsahuje 19palcová hliníková kola, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, bezklíčový přístup do vozu, barevný head-up displej či kameru s rozhledem okolo celého vozu.

Další výbavou je Revolution. Zde už dostanete větší nálož asistenčních systémů, adaptivní tempomat, audiosystém Bose s deseti reproduktory či zadní LED svítilny. Verze s automatem dostanou pádla pod volant a čtyřkolky zase off-road režimy. S motorem Skyactiv-G165 vyjde na 868.900 Kč a se Skyactiv-D150 na 938.900 Kč.

Mazda CX-5 2022: Technické údaje vznětových motorů Motor Skyactiv-D150 Skyactiv-D150 Skyactiv-D184 Objem [cm3] 2191 2191 Výkon [kW/ot.min] 110/4500 136/4000 T. moment [N.m/ot.min] 380/1800-2600 445/2000 Pohon 2WD AWD 4WD Převodovka 6M (6A) 6M (6A) 6A Zrychlení [s] 9,9 (10,7) 10,1 (10,9) 9,6 Max. rychlost [km/h] 204 (200) 199 (196) 208 Poh. Hmotnost [kg] 1704 (1718) 1785 (1820) 1800 Spotřeba [l/100 km] 5,6 (6,1) 6,3 (6,6) 6,6 Údáje v závorkách platí pro automatickou převodovku.

U této výbavy už ale můžete zvolit i silnější motory. Skyactiv-G194 je čtyřválec o objemu 2,5 litru s výkonem 143 kW (198 koní) a je dostupný pouze s automatem. S výbavou Revolution vás vyjde na 933.900 Kč. Na druhé straně je diesel Skyactiv-D184, čtyřválec o objemu 2,2 litru s výkonem 136 kW (184 koní). Lze ho mít pouze se čtyřkolkou a automatem, což se odráží na minimálně ceně 1.053.900 Kč za stejnou výbavu.

Nadstavba Revolution Top přidá vyhřívání i zadním sedadlům, zatímco přední obohatí o funkci ventilování. Zároveň přidá předním sedadlům funkci elektrického ovládání s pamětí a můžete si zvolit bílé kožené čalounění. Příplatek činí 40.000 Kč. Tímto jsme vyplácali standardní nabídku a můžeme se tak přesunout k limitkám, které jsou tři.

Dobrodružná verze Newground vychází z verze Attraction Plus a přidává k ní černá 19palcová kola, sedadla z umělé kůže se zeleným prošíváním a elektrickým ovládáním, voděodolnou podložku do zavazadlového prostoru, černá vnější zpětná zrcátka či ochranné kryty vpředu i vzadu. Dostupná je pro všechny motory. Se základním benzinem vyjde na 888.900 Kč.

Luxusní Takumi Plus vychází z Revolution Top a obsahuje lesklé hliníkové devatenáctky, větší koncovku výfuku, lemování podběhů v barvě karoserie, čalounění z kůže Nappa s červeným prošíváním, bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko, dřevěný dekorační panel v interiéru a na přání i střešní okno. Vyhraněná je pouze větším motorům. Se Skyactiv-G194 a automatem vyjde na 1.000.900 Kč.

Poslední a sportovněji střiženou limitkou je Homura Plus, která taktéž vychází z výbavy Revolution Top. Má černá kožená sedadla s červeným prošíváním, černou stropnici, větší koncovku výfuku, černé orámování přední masky s červenými akcenty či spodní část nárazníků a podběhy v leskle černé barvě. Dostupná je pro všechny motory. Se Skyactiv-G165 je startovní cena 943.900 Kč.