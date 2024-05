Nová Mazda 2 Hybrid má skvělý pohon, stačí s ním jen správně zacházet. A v Česku ani není drahá

Vždycky mě pobaví, když se odborníci z řad motoristických novinářů začnou podivovat nad tím, že ta či ona automobilka doplnila své portfolio modelem, který není tak úplně její. Narážky se množily v případě Renaultu a Mitsubishi a ještě dříve u Toyoty a Suzuki. Přitom spousta „narážejících“ považovala tato spojení jako něco nového, aniž by jí došlo, že už něco takového mnohokrát proběhlo.

Pár příkladů z minulosti jako důkaz: Suzuki Swift a Subaru Justy, Suzuki SX4 a Fiat Sedici, Suzuki Wagon R+ a Opel Agila, bývalý trojlístek miniaut z Kolína a tak by se dalo ještě pokračovat. Přitom sdílení techniky šetří náklady a automobilka tak může zákazníkům nabídnout produkty, které by jinak byly na vývoj velice drahé. Zákazník není o nic ochuzen a motoristický novinář, samozvaný kat, už vůbec ne. A když se budeme bavit do důsledku, nebýt Renaultů Clio a Captur, automobilka Mitsubishi by z Evropy dost možná odešla kvůli přísným emisním limitům.

S Mazdou to podle mě tak horké nebylo. V důležitých segmentech zastoupení měla, přesto do nabídky zařadila model 2 Hybrid, který není ničím jiným než současnou Toyotou Yaris s jinými logy. Mazda holt potřebovala „píchnout“ s emisemi a Toyota byla logická volba. Souběžně přitom nabízí i model 2 třetí generace (DJ) a tyto dva vozy dohromady u nás loni dle údajů SDA zaznamenaly 179 registrací, z toho 108 bylo hybridů.

Není to mnoho, ale ani tak úplně málo, posuďte sami: třeba Honda Jazz u nás měla ve stejném období 61 registrací a Audi A1 jenom 46. Čísla to nejsou závratná, ale buďme rádi, že máme u nás pořád z čeho vybírat. A když to výrobcům dává smysl, není se o čem bavit.

Jiná v rámci mezí

Když přišla nová Mazda 2 Hybrid na trh, vypadala naprosto stejně jako Toyota Yaris současné generace. Tedy až na loga výrobce vpředu a vzadu, volantu a kobercích. S modernizací se Mazda od Toyoty odlišuje přece jenom o něco více, nečekejte ale nic velkého.

Jednak není možné si jenom tak zahrávat s umístěním senzorů, radarů a světel, a pak je tady taky finanční stránka – čím víc zásahů, tím dražší facelift. Asi největším rozdílem jsou zadní svítilny mazdy, protože toyota je má opticky propojené lesklou černou lištou. V tomto případě se musím čistě z praktického hlediska přiklonit k mazdě, protože lesklé černé plasty na karoserii se udržují hůř než lakované díly.

Uvnitř je také všechno při starém, i když vlastně v novém. Ona totiž Toyota Yaris už před faceliftem dostala větší displej infotainmentu s menším zastoupením fyzických tlačítek a dnes to dotáhla až na 10,5palcovou obrazovku s jedním kolečkem pro ovládání hlasitosti. Ruku v ruce s tím proběhlo přepracování středových výdechů ventilace, v nichž je nyní tlačítko výstražných světel.

Středový displej má jemnou grafiku, dobře se ovládá a menu je snadno pochopitelné, stejně jako u Toyoty. Před řidičem pak najdeme 12,3palcový digitální přístrojový štít ovládaný tlačítky na volantu, což ani u toyoty není občas zrovna dobré řešení. Mazda 2 Hybrid už totiž dostala i systém upozornění na povolenou rychlost a přes digitální štít se vypíná i systém pro držení v jízdním pruhu. Je to nepraktické, přitom by stačila zkratka v infotainmentu (třeba potažení prstem dolů) a hned by bylo o negativum méně.

Nejlepší pohon, pokud s ním umíte

Zatímco yaris se i po modernizaci nabízí v ryze spalovací verzi, Mazda 2 Hybrid je (logicky) pouze hybrid a milovníky běžných spalováků výrobce odkáže na letitou Mazdu 2 s kódovým označením DJ. Pohon se skládá z tříválcové benzinové patnáctististovky s Atkinsonovým cyklem, výkonem 68 kW a točivým momentem 120 N.m, doplněné o hnací elektromotor s výkonem 59 kW. Kombinovaný výkon soustavy je 85 kW, což je na auto o provozní hmotnosti 1160 kg plně dostačující hodnota.

Zrychlení z nuly na stovku zabere 9,7 sekundy a maximální rychlosti činí 175 km/h. To je pro auto velikosti hybridní dvojky (na délku má pod 4 metry) naprosto v pořádku, i přes nesporné kvality hybridního systému a minimální reálné spotřeby (Toyota Yaris umí kombinovaně i za 3,7 l/100 km) však budou lidi stejně nadávat na hlučnost motoru při každé potřebě zrychlení. Přitom si za to částečně mohou sami.

S hybridní planetovou převodovkou e-CVT se totiž musí „umět“ pracovat. Zároveň píši uvozovky, protože to není nic složitého, ale chce to jen trochu citu. Zrychlovat se dá i bez toho, abyste zadupli plyn do podlahy, navíc po dosažení potřebné rychlosti stačí plyn uvolnit a motor okamžitě utichá. A mnohdy i zhasíná, protože elektrický pohon lze krátkodobě využít i v dálničních rychlostech. Podle mého názoru je převodovka e-CVT to nejlepší do města, protože necuká a reakce motoru jsou okamžité. Plynulejší zrychlení vám dopřeje pouze elektromobil.

Na druhou stranu bych Mazdu 2 Hybrid nechtěl pasovat pouze do role auta do města. Má široká přední sedadla, uvnitř je dost místa v loktech a pro nohy předních cestujících a kufr s objemem 286 litrů na dovolenou ve dvou stačí.

Dvojka má mimořádně pevnou karoserii, která nechává tlumiče pracovat, jak mají. A navzdory tužšímu odpružení není jízda ani na 17palcových kolech nepohodlná. Přidejte si k tomu přesné řízení a citlivě dávkovatelné brzdy a dostáváte auto, které je po jízdní stránce prakticky bez chyb. Až na trochu papírový pocit při dovírání lehounkých dveří a větší aerodynamický svist ve vysokých rychlostech. To jsou ale vlastnosti, které mazda zdědila po toyotě.

Závěr

Na rozdíl od Toyoty Yaris nabízí Mazda 2 Hybrid pouze 115koňovou verzi hybridního pohonu, přitom Toyota s faceliftem dostala i systém s výkonem 130 koní. Jenže ten je dostupný pouze s výbavami Premiere Edition a GR Sport a ty už cenami atakují 700 tisíc korun. A když si vezmeme, že evropská mazda na prodejích hybridní dvojky tak úplně nestojí, je jediná volba pohonu logický krok.

Nejlevnější Mazda 2 Hybrid v Česku aktuálně vychází na 536 tisíc. Za nejlevnější hybridní Toyotu Yaris po faceliftu dáte 539 tisíc a za verzi před faceliftem, které je stále v nabídce a má ceník platný od konce února, dáte 505 tisíc. Základní výbava se přitom v zásadě neliší - automatická klimatizace, couvací kamera, konektivita, elektricky ovládaná přední okna či 15palcová kola s velkoplošnými kryty mají oba vozy.

Ani s jedním z hybridních malých hatchbacků neuděláte chybu, protože loga na karoserii a v interiéru skutečně nemají vliv na jízdní vlastnosti ani praktičnost. Hybrid je mimořádně úsporný, pohotový a skvěle sladěný. Výborně se hodí do města a rozhodně neurazí ani při dlouhých přesunech. A že se cena vybavených kousků vyšplhá někde v sedmi stům tisícům? Pravda, ale zkuste si v konfigurátoru naskládat třeba Seat Ibiza s automatem a uvidíte, jaká může být v segmentu B cenová realita.