Nová Mazda 2 Hybrid má české ceny. V základu má lepší výbavu než dárce techniky, stojí stejně

Ve standardu je možná o chlup vybavenější, ale zase nemůže mít sedmnáctky. Mazda 2 Hybrid zná české ceny a tohle za ně nabízí.

Toyota není pomocnou rukou jen pro Subaru a Suzuki, ale i pro Mazdu. Ta totiž před koncem loňského roku představila novou hybridní verzi modelu 2, což není nic jiného než přeznačkovaná Toyota Yaris Hybrid. V Yarisu se znaky Mazdy je tříválec 1.5 Hybrid, který zajišťuje systémový výkon 116 koní (85 kW) a je spojen s automatickou převodovkou e-CVT.

Nyní už známe i české ceny. Mazda 2 Hybrid startuje v Česku na částce 469.900 Kč ve výbavě Pure. Za to dostanete 15palcová ocelová kola, halogenové přední světlomety, 7palcový infotainment s podporou zrcadlení chytrých telefonů nebo automatickou klimatizaci. Tato výbava reflektuje výbavu Active u Toyoty Yaris, která aktuálně stojí 460.000 Kč, i když na ní teď platí sleva 10.000 Kč a ve výčtu výbavy chybí 7palcový infotainment, místo toho má 4,2“ multimediální displej.

Z celkem nudné výbavy Pure se navíc u Mazdy dostanete balíčkem Plus za 27.000Kč, který do auta přidá vyhřívání předních sedadel a volantu, kůži na věnci volantu a hlavici řadicí páky, akustické přední sklo nebo další dva reproduktory. Druhá výbava Agile vyjde na 511.900 Kč a přidá třeba zadní parkovací kameru, 15palcová hliníková kola, dešťový senzor, větší infotainment a většinu prvků z paketu Plus pro výbavu Pure.

Příplatkový paket Comfort za 30.000 Kč přidá kompletní LED světla, dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální tachometr nebo přední sedadla s lepším bočním vedením a výškovým nastavením. Tyhle příplatky má pro vás nejvyšší výbava Select ve standardu a přidává k nim třeba ještě šestnáctky, head-up displej nebo systém monitorování slepých úhlů. Vyjde už ale na 588.900 Kč.

Připlatit si můžete vedle pár paketů ještě za metalický lak (13.000 Kč) nebo prodlouženou záruku o další dva roky za 10.700 Kč. Pro výbavu Select je pak k dispozici za 30.000 Kč i panoramatické střešní okno. Některé položky, jako jsou třeba 17palcová kola, si ale Toyota Yaris nechává pro sebe.