Nová levná Škodovka do zásuvky na první skice. Bude vznikat ve Španělsku! Naučí Čechy jezdit elektricky?

Nová Škodovka na baterie bude vznikat ve Španělsku, na trhu by měla být během čtyř let.

Volkswagen se na sociální síti Twitter pochlubil trojicí skic připravovaných dostupných elektromobilů. Kromě vozu pod svou vlastní značkou v triu nechybí ani model značky Cupra a Škoda. V případě tuzemské automobilky jde o jednu z prvních ochutnávek jejího nového designového stylu „Modern Solid,“ který vsadí na robustnost a jednoduchost. Bývalý výkonný ředitel Škody Thomas Schäfer v jednom ze starších rozhovorů potvrdil, že se vůz bude od sesterských modelů dost lišit.

Všechny novinky využijí platformu MEB Entry a podle výkonného ředitele skupiny Volkswagen Herberta Diesse usnadní masám motoristů přístup k e-mobilitě. Vyrábět se budou ve Španělsku, kde má také vzniknout nová továrna na baterie (třetí z plánovaných šesti v Evropě do roku 2030) v regionu Sagunto. Na skice nového modelu Škoda si můžeme všimnout hranatějších tvarů, které nápadně připomínají koncept Volkswagen ID. Life.

Samotné VW dle obrázku bude pokračovat ve stylu ID.3 a Cupra se nechává inspirovat konceptem Urban Rebel i aktuálním elektromobilem Born. Jejich vozy by měly být připraveny do akce v roce 2025, Škoda o chvíli později. Trio, které nahradí elektromobily Škoda Citigo-e, Seat Mii Electric a Volkswagen e-Up, by se mělo cenově pohybovat okolo 20.000 eur.