Nová Lancia Ypsilon předčasně odhalena! Je to vlastně dvojče Peugeotu 208

Stratos, Delta, Gamma, Fulvia… Při vzpomínkách na tyto slavné modely musí být člověku úzko když vidí, že kdysi ikonická automobilka nyní nabízí pouze jediný model Ypsilon, a to značně přesluhující a na technice nyní již prehistorického novodobého Fiatu 500. To se brzy změní, v přípravě jsou tři modely a prvním z nich bude již čtvrtá generace Ypsilonu.

Platformu a techniku dodá koncern Stellantis. Konkrétně půjde o technický základ CMP, který v současné době využívají například Peugeot 208, Opel Corsa a další kompaktní vozy.

Ypsilon byl již několikrát přistižen bez maskování, design tedy již není žádným tajemstvím. Záď si bere za vzor kulatá světla Stratosu, najdeme zde také velký nápis Lancia v docela zajímavém historizujícím fontu. V přední části se nachází světelné pásy, které tvoří motiv kalichu po vzoru starých vozů značky.

Z hlediska techniky nelze s ohledem na použitou platformu čekat výrazná překvapení. Pod kapotou se jistě bude nacházet tříválcová dvanáctistovka spojená s 48V mild-hybridem, dá se jistě počítat i s elektrickým pohonem koncernu Stellantis, který nově dává výkon 115 kW a ujede až 400 kilometrů. Premiéra nové Lancie Ypsilon je plánována na letošní autosalon v Ženevě.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon