Nová Lancia Ypsilon konečně oficiálně: Je na baterky a uvnitř má stolek čalouněný kůží

Po letech přežívání s jedním modelem se Lancia dostává do bodu zlomu a zahajuje proces zmrtvýchvstání. Nositelem důležitého poslání se stane model Ypsilon, který bude mít premiéru 14. února v milánské centrále.

Novinka bude nejprve dostupná v rámci edice Ypsilon Cassina omezené na 1906 kusů. Lancia už se zřejmě nemohla dočkat a vůz světu už kompletně ukázala prostřednictvím propagačního videa. Veřejnost chce nalákat do rezervačního programu One of 1906, skrze který půjde automobil objednat.

Lancia chce svou novou image postavit na luxusu a pravé italské eleganci inspirované historií. Už loni představená studie Pu+Ra HPE ukázala některé detaily, které si Ypsilonka vzala do sériové podoby. Tvary karoserie i baterie s kapacitou 51 kWh naznačují, že novinka si půjčila základ z elektrického Opelu Corsa a Peugeotu 208. Na jedno nabití se předpokládá dojezd 403 km. Akcelerace na stovku by měla trvat 8,2 sekundy a maximální rychlost je omezena na 150 km/h.

Designově jde však vlastním směrem. Z konceptu Pu+Ra HPE poznáváme tenké logo, od kterého do stran běží linka LED denního svícení, kterou v horní části ještě lemuje černý pás s nápisem Lancia. Hlavní segment světel se nachází odděleně o úroveň níže, jak jsme zvyklí u Citroënu. Splývavou střechu prodlužuje decentní spoiler. Zezadu opět poznáváme světla odvozená z konceptu, jež čerpal inspiraci z legendárního Stratosu. Pod zadním sklem najdeme opět černou lištu s podpisem značky a víko dveří ještě doplňuje plaketa s názvem modelu.

S interiérem pomohlo nábytkové studio Cassina, které jej barevně sladilo s modrým lakem karoserie. Uvnitř na první pohled zaujmou sedadla s texturou vodorovných linek a středová konzole se stolkem. Ten funguje jako odkládací plocha pro mobilní telefon, a pravděpodobně nabídne i indukční nabíjení. Volant s plochou spodní hranou je obšitý kůží, aby ladil s ozdobnými detaily.

Lancia také vyvinula vlastní multimediální zařízení Sound Air Light Augmentation. To nabízí široké možnosti personalizace pomocí widgetů. Automobilka slibuje i propracované hlasové ovládání.