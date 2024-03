Nová Lancia Ypsilon dostává i normální motor a je za hotové. V plné palbě ani není moc drahá

Po mnoha letech spánku se Lancia opět rozjíždí, i když s technikou koncernu Stellantis. Nový Ypsilon stojí stejně jako Peugeot 208, Opel Corsa a řada dalších vozidel na platformě CMP/e-CMP, uvedení na trh proběhlo s elektromotorem o výkonu 115 kW a baterií o kapacitě 51kWh, dojezd byl měl lehce přesahovat 400 kilometrů. Zákazníkům je k dispozici úvodní edice Edizione Limitata Cassina, kterou značka vytvořila ve spolupráci s výrobcem luxusního nábytku Cassina S.p.A. a ta je nyní k dostání i s 48V mild-hybridním pohonem.

Parametry nejsou žádným překvapením, známe je už z ostatních „sourozenců.“ Tvoří ho benzinový tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 74 kW (další značky mají i 100kW verzi), doplněný elektromotorem v šestistupňové dvouspojkové převodovce e-DCS6. Lancia s ním zrychlí na 100 km/h za 9,3 sekundy a rozjede se až na 190 km/h. Spotřebu výrobce udává na 4,6 l/100 km, což v kombinaci s 44litrovou nádrží slibuje zajímavý dojezd na jedno tankování.

Zatímco elektrická verze Ypsilonu vstoupila na trh na splátky, u mild-hybridu nám výrobce sdělil i cenu „v hotovosti.“ Ta na domácím italském trhu činí 28.000 euro, čili zhruba 700 tisíc korun. Za ně zákazník dostane již zmíněnou výbavu Edizione Limitata Cassina se speciálními 17“ koly, vyhřívanými a masážními sedadly s žebrovaným čalouněním z modrého sametu, 10,25“ displeji uvnitř, přední a zadní kamerou, adaptivním tempomatem, palubním systémem S.A.L.A. pro nastavení různých prvků interiéru dle aktuálního rozpoložení posádky a mnoha dalšími prvky.

Kromě italského trhu vstupuje Lancia i na belgický a nizozemský, značka dále slibuje představení ostré elektrické verze s tradičním označením HF. Ta dorazí na trh v příštím roce s výkonem 177 kW a zrychlením na 100 km/h za 5,8 sekundy. Od roku 2026 pak Lancia hodlá představovat výhradně bateriové vozy.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon