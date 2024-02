Nová Lancia Ypsilon do posledního detailu: Na trh vstoupí limitovanou edicí a na splátky

Po mnoha letech živoření se slavná italská značka chystá na své znovuzrození. V rámci portfolia koncernu Stellantis se evidentně chce profilovat jako butiková záležitost pro vyznavače stylu a luxusu – konec konců, podobným směrem se vydalo i DS ze stejné stáje a zdá se, že mu to celkem funguje i bez ušlechtilého rodokmenu.

Předzvěstí novinky byl vřele přijatý koncept Pu+Ra (Pure plus Radical), z nějž do sériového provedení přetekly zajímavé detaily. Značka se z hlediska designu odakzuje na jemné, elegantně čisté a smyslné tvary modelů Aurelia a Flaminia, kombinované s radikálními sportovními typy Delta nebo Stratos. Právě odkaz posledního jmenovaného vozu je jasně patrný zezadu – kulatá světla jsou velmi výrazným a typickým prvkem, designéři do nich navíc vetkli motiv písmene Y z kartáčovaného nerezu.

Dále značka upozorňuje na nové a velmi výrazné nápisy Lancia vzadu i vpředu, vyvedené v historizujícím pseudořímským patkovým písmem. Na přídi se písmena vyjímají v lesklém segmentu kapoty, pod nímž se nachází tři světelné LED pásy s motivem kalichu. Hlavní světlomety jsou pak uklizeny níže do boků předního nárazníku v šestiúhelníkové podobě.

Uvnitř sice můžeme spatřit některé dílčí společné prvky ze sesterských modelů od koncernu Stellantis, i tak ale svými detaily a zajímavými řešeními působí Ypsilon dosti stylově. V interiéru se opakuje motiv kruhu, který najdeme třeba ve výplních dveří nebo ve formě poličky s bezdrátovou nabíječkou telefonů na začátku středového tunelu.

Z hlediska zajímavé techniky se Ypsilon chlubí ovládacím rozhraním SALA (Sound Air Light Augmentation, v italštině pak obývák), které stiskem tlačítka umí měnit nastavení audiosystému, vnitřního osvětlení a klimatizace dle momentálního rozpoložení posádky. Najdeme zde také masážní sedadla s vyhříváním, konektivitu skrze Apple CarPlay a Android Auto, tři USB-C porty nebo kabinový filtr, který odstraní 99 procent škodlivých částic ze vzduchu.

Po stránce „železa“ je Ypsilon osazen nám již známou koncernovou technikou. Pohon zajišťuje 115kW elektromotor s až 260 Nm točivého momentu, čerpající energii z baterie o kapacitě 51 kWh. Spotřeba se má pohybovat od 14,3 do 14,6 kWh/100 km a odjel dle WLTP činí až 403 kilometrů. Nabití z 20 na 80 procent má trvat 24 minut, 100 km dojezdu by mělo v optimálních podmínkách zabrat deset minut. Vůz bude samozřejmě začleněn do ekosystému Free2Move pro vozy koncernu Stellantis, takže bude mít přístup k mnoha veřejným nabíjecím bodům.

Lancia Ypsilon (2024): Základní technické údaje Délka 4.08 m Šířka 1.76 m Výška 1.44 m Hmotnost 1,584 kg Výkon 115 kW/156 k Toč. moment 260 Nm Nabíjení DC: 24 minut (20% až 80%) Spotřeba 14,3 až 14,6 kWh/100 km Dojezd Až 403 km

Pro vstup na trh si Lancia připravila limitovanou edici Cassina v počtu 1906 kusů. Ta dostává interiér s čalouněním z modré recyklované příze a prvky obložení i výplní ve stejném odstínu, žebrovaná sedadla, modrý lak, kola s tmavým lakováním uvnitř paprsků a bohatou výbavou. K ní automobilka připravila finanční produkt, který nám dává alespoň rámcovou představu, na kolik nový Ypsilon vyjde.

Zákazník zaplatí předem 9800 euro (v rámci nichž je i pobídka za odprodej vozu s EU4 a nižší), poté dává 200 euro po 35 měsíců a nakonec si může vůz odkoupit za dalších 22.854 euro. Suma sumárum to vychází na 39.654 euro, čili zhruba milion korun i s instalací wallboxu a tříletou zárukou na 30.000 kilometrů.