Nová Lancia Gamma nebude pouze na elektřinu. Do nabídky nakonec zamíří i hybrid

Součástí obrození italské Lancie bude po letos uvedené nové generaci hatchbacku Ypsilon také návrat modelu Gamma. Zatímco však dříve značka označovala novinku za elektromobil, nyní dodatečně uvádí, že nabídne také hybridní ústrojí, které nepochybně rozšíří potenciální cílovou skupinu vozu na klíčových trzích a je odrazem dnešní neutuchající poptávky po alespoň částečně konvenčních motorizacích.

Lancia rovněž potvrzuje, že produkce nové Gammy v italské továrně v Melfi, kde nyní vzniká i Fiat 500X nebo Jeepy Renegade a Compass, započne v roce 2026. Výroba nového vlajkového modelu na domácí půdě bude součástí plánované investice koncernu Stellantis ve výši 2 miliard eur do produkce vozů v Itálii.

Jak už víme, nová Gamma využije platformy STLA Medium, která umožňuje zástavbu jak čistě elektrických, tak i spalovacích, respektive hybridních ústrojí. Vozy na této platformě mohou mít rozvor od 2700 do 2900 mm a délku okolo 4,3 až 4,9 m. V případě elektrického ústrojí se zmiňuje dojezd až 700 km.

Do dalších plánů Lancie zapadá také znovuuvedení kompaktního modelu Delta, který by měl přijet v roce 2028, a to údajně již výhradně s elektrickým ústrojím. Po vzoru současného Ypsilonu si přitom značka představuje i pro novou Gammu a Deltu uvedení výkonnějších variant s klasickým označením HF (High Fidelity).