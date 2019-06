Budu se opakovat, ale napsat to musím: smekám před tím, jakou cestou se automobilka Kia vydala s novou generací oblíbeného kompaktního modelu Ceed. Hatch a kombi, to má dneska kdekdo, a sami možná uznáte, že ačkoliv se nám někteří výrobci snaží vnutit názor, že takové vozy dokonale nahradí městská SUV, není to tak úplně pravda. Kia vytěžila model Ceed na maximum a už teď si jej můžete koupit ve třech karosářských verzích. A to pořád ještě není všechno.

O připravované čtvrté verzi víme už dlouho a očekávali jsme ji na letošním autosalonu v Ženevě, tam se ale sláva ještě nekonala. Jak má Kia ve zvyku, uspořádala světovou statickou premiéru ve Frankfurtu, kde sídlí její evropská centrála. Ceed jako takový je od základu navržen v Evropě a pro Evropu, a přestože má Kia vozů SUV více než dost, ví, že ne každý po nich touží.

XCeed berme jako alternativu k tradičním SUV, což je například i Focus Active. Avšak s tím rozdílem, že designéři Kie jen neplácli plastové díly na původní kastli, ale v podstatě navrhli kompletně nový design.

Víc než jenom běžný Ceed

Běžnému Ceedu odpovídá jenom rozvor náprav 2650 mm. Nárůstu délky na 4395 mm bylo dosaženo prodloužením převisů (o 25 mm předu a 60 mm vzadu) a XCeed proto hezky zapadá mezi Ceed hatchback a SUV Sportage (to je o 90 mm delší). Nejvyšší bod střechy je ve výšce 1490 mm (o 43 mm výše než u Ceedu), šířkou 1826 mm pak XCeed svůj výchozí model „přečuhuje“ o 26 mm.

Kia říká, že XCeed patří k nejprostornějším modelům svého segmentu, úměrně výšce se pak změnila i pozice k sezení. O 42 mm vyšší poloha sedadel zaručí pohodlnější nastupování a vystupování, a pokud se budeme bavit o kufru, ten má v základu 426 litrů a sklopením zadních opěradel dělených v poměru 40:20:40 dostanete 1378 litrů. Pokud hodnoty srovnáme se Ceedem hatchback, bavíme se tady o 31 a 87 litrech k dobru.

Ani přístrojovka není zcela shodná s běžným Ceedem. V případě vozu na fotografiích, který pokrývá lak Quantum Yellow, vyhrazený pouze pro XCeed, je to dáno přítomností většího středového displeje s úhlopříčkou 10,25" (Ceed má nanejvýš 8"). Zobrazení je možné rozdělit do tří segmentů, takže můžete vidět více aplikací najednou, aniž byste museli pustit ruce z volantu. Před řidičem je digitální přístrojový štít, který je u Ceedu novinkou, a pokud zvolíte vrcholné audio JBL Premium se systémem Clari-Fi, dočkáte se díky kouzlům s dokreslováním kmitočtů mnohem kvalitnějšího zvukového výstupu.

Kia XCeed: Základní přehled dostupných zážehových motorů Motor 1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 T-GDI Zdvihový objem [cm3] 998 1353 1591 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 88/6000 103/6000 150/5500 Točivý moment [N.m/min] 172/1500-4000 242/1500-3200 265/1500-4500 Převodovka 6M 6M(7A) 6M(7A) Uvedené motory nemusejí být dostupné na všech trzích

Jízdní řád Kie XCeed

Jak to bude s cenami pro český trh, zatím nevíme, máme ale dokonalo jasno v tom, kdy, kde a za jakých okolností se s XCeedem budete moci poprvé naživo setkat. Po dnešní světové premiéře ve Frankfurtu to bude stověžatá matička Praha!

Kia XCeed se totiž stane jednou z hvězd letošního ročníku výstavy Auta na náplavce, kterou o posledním srpnovém víkendu pořádá partnerský časopis Svět motorů. Jen pád dnů poté proběhne ve Francii dynamická prezentace a pak už nic nebrání oficiálnímu spuštění prodeje.

Kia XCeed: Základní přehled dostupných zážehových motorů Motor 1.6 CRDi 1.6 CRDi Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 85/4000 100/4000 Točivý moment [N.m/min] 280/1500-2750

(300/1500-2500) 280/1500-3000

(320/2000-2250) Převodovka 6M(7A) 6M(7A) Uvedené motory nemusejí být dostupné na všech trzích

A jedna pecka na závěr: uvedená sestava motorů zatím není kompletní. Kia v tiskové zprávě píše, že bude nový model XCeed elektrifikován, a to hned na více způsobů. Očekávat můžeme mild-hybridní variantu, a dokonce i plug-in hybrid. Obě verze však budou představeny až v příštím roce.