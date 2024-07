Nová Kia Tasman s pořádnými motory konečně v pohybu. Může mít přes 400 kW a jen tak něco ji nezastaví

Na svůj vůbec první pick-up nás Kia láká už nějaký ten pátek. Přitom o něm víme mnohé: Primárně je určen pro trhy jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie, kde se pokusí ukousnout si svůj podíl tržního koláče proti zavedeným konkurentům typu Fordu Ranger, Mazdy BT-50, Isuzu D-Max nebo Toyoty Hilux.

Testování jen v Austrálii mělo přes 18.000 složek, špionážní fotografové vůz přistihli také v rozžhaveném Španělsku během léta, relativně nedávno pak byl maskovaný prototyp spatřen ve Švédsku společně s konkurenčním Fordem Ranger Raptor. Znamená to, že by mohla existovat i volnočasová a výkonná verze? Uvidíme. Motory (přeplňované šestiválce na naftu nebo benzin) na to Kia má, i když zřejmě neprůchozí na starém kontinentu.

Každopádně je téměř jasné, že Tasman dostane čtyřválcový turbodiesel Smartstream o objemu 2,2 litru o výkonu zhruba 160 kW, dále pak 2,5litrový benzinový čtyřválec s více než 200 kW.

Samozřejmě se chystá i elektrická verze – s dvěma motory má dávat solidních 410 kW a 800 Nm. Její baterie by měla mít kapacitu 123 kWh a poskytovat dojezd asi 450 km, díky 800V architektuře prý půjde nabíjet až 250 kW. U provedení se spalovacím motorem i elektromotory se můžeme těšit na tažnou kapacitu brzděného přívěsu k 3,5 tunám.