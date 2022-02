Nová Kia Sportage je oficiálně v Česku. Má podvozek jako z jiného světa a interiér jako z Mercedesu

Pátá generace Kie Sportage si bere to nejlepší z SUV Sorento a elektromobilu EV6. S oficiálním vstupem na český trh se naskytla i možnost dalšího svezení. A odmítnout by fakt byla chyba.

Mám takovou teorii ohledně designu nových korejských vozů. Podle mě jsou modely automobilek Kia a Hyundai výrazné a na první pohled jasně zařaditelné, abyste se s někým měli alespoň o čem bavit, když zavřete dveře a odcházíte od zaparkovaného auta domů. Nemluvím přitom jenom o vnějším designu, ale také o interiérech, které se v posledních letech posunuly na úroveň, za niž by se nemusely stydět ani vozy německých prémiových značek.

Zní to možná trochu trochu kostrbatě, ale pokusím se vám to vysvětlit otázkou: Kdy naposledy jste vystoupili z Kie (a nebyl to Stinger či nové Sorento) a byli totálně nadšení z jízdních vlastností? Hádám, že nikdy. Jenže to z mého pohledu není špatně – když si kupuji SUV za řekněme tři čtvrtě milionu, chci, aby hlavně skvěle fungovalo, dobře se ovládalo a ničím mě neštvalo. Za ty prachy dechberoucí jízdní zážitky čekat nelze. A přesně takové bývají korejské vozy posledních let, Kia Sportage nevyjímaje.

Historie tohoto modelu se začala psát v roce 1993, jenže zatímco tehdy to bylo SUV s rámovou konstrukcí a tuhou zadní nápravou, už v druhé generaci (mimochodem, ta první se vyráběla 11 let!) přešel na samonosnou karoserii a motory umístěné napříč - včetně šestiválce. Dnes se bavíme již o páté generaci Kie Sportage a klíčovém modelu zároveň. Každá čtvrtá prodaná Kia je Sportage, za celou historii modelu to znamená více než 5 milionů kusů. V Evropě se zatím prodalo asi 830.000 kusů, z toho necelých 24.000 kusů v Česku.

Pro Kiu jde zároveň o tak důležitý model, že poprvé máme svébytnou verzi výhradně pro Evropu. A stejně jako u předchozích generací výrobu obstarává závod Kia Slovakia v Žilině (vůz se zde vyrábí už od roku 2006). Když jsme u těch čísel, v letošním roce by u nás Kia chtěla prodat asi 1500 kusů modelu Sportage, tedy zhruba stejně jako loni.

Poprvé na horách

První Kia Sportage páté generace sjela z výrobní linky v Žilině v listopadu loňského roku a možná si ještě vzpomínáte, že jsme se v Česku poprvé svezli už minulý měsíc. Národní premiéra vozu však proběhla teprve před pár dny ve Špindlerově Mlýně, a protože je zima, měli jsme ideální příležitost vyzkoušet si oblíbené SUV na sněhu.

Česká Kia předpokládá, že bude největší zájem o šestnáctistovku T-GDI (110 kW) ve výbavě Exclusive, já si však chtěl vyzkoušet jednu z největších novinek vozu, a sice elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou tlumení. Ty jsou součástí výbavy GT-Line (jsou ve standardu), pro niž není uvedený turbobenzin k dispozici, proto pro mé první svezení v Česku padla volba na mild-hybridní naftovou verzi 1.6 CRDi (100 kW) v kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkou DCT a pohonem všech kol. Ceníková cena takového auta činí 1.049.980 Kč, včetně příplatků zkoušený vůz (na fotkách) vyšel na 1.114.980 Kč.

Kia Sportage: Základní technické údaje naftových motorů Motor 1.6 CRDi 1.6 CRDi MHEV 1.6 CRDi MHEV 1.6 CRDi MHEV 1.6 CRDi MHEV Zdvihový objem 1598 1598 1598 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Výkon 85 100 100 100 100 Točivý moment 280 280 280 320 320 Převodovka 6M 6iMT 6iMT 7A 7A Pohon 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 Maximální rychlost 175 180 180 180 180 Zrychlení 0-100 12,1 11,4 11,7 11,4 11,6 Spotřeba WLTP 5,1-5,5 4,9-5,3 5,3-5,7 5,0-5,3 5,5-5,9 Rozměry 4515 x 1865 x 1650, 2680

Z dřívějška už víme, že takto poháněná Kia Sportage není žádný trhač asfaltu. Výkon 100 kW a točivý moment 320 N.m (v rozmezí 2000 – 2250 otáček za minutu) stačí u zhruba 1,7 tuny vážící čtyřkolky s automatem k zrychlení z nuly na stovku za 11,6 sekundy a maximální rychlost 180 km/h, jako klidný vůz na dlouhé vzdálenosti mi však taková Kia připadá naprosto ideální. Na sněhu s ní moc legrace nebylo, protože elektronika toho zrovna moc nedovolí, i když ji omezíte a zacházíte citlivě s volantem, osobně jsem byl ale doslova šokován skvělým odhlučněním kabiny.

Jezdil jsem po souvislé vrstvě sněhu posypané štěrkem a bubnování kamínků do podběhů kol jsem slyšel spíše vzdáleně. Naftová šestnáctistovka není uvnitř téměř slyšet a ani ve vysokých otáčkách není její projev rušivý, ten největší šok ale přišel ve chvíli, kdy se souvislá vrstva sněhu změnila v ledové kluziště s hlubokými výtluky. Sportage s adaptivními tlumiči nad nerovnostmi jako by letěla, s tím jsem se u Kie ještě nesetkal. Odpružení automaticky reguluje charakteristiku ve prospěch maximálního pohodlí a za sebe říkám, že to funguje skvěle. A to i na 19palcových kolech s 50procentími pneumatikami, které má výbava GT-Line rovněž ve standardu.

Do komfortu je naladěno i řízení, řazení sedmistupňové dvouspojky a ovládací síly pedálů. Nechápejte mě ale tak, že by řízení bylo „mrtvola“ a při sešlápnutí pedálů máte pocit, že šlapete v blátě. Když pominu ostré modely značek Kia a Hyundai, korejské vozy nikdy nebyly vzorem dokonalé zpětné vazby, i navzdory tomu všemu odhlučnění ale pořád víte, co se pod vámi děje. Na řízení jsou přitom v Kie docela hrdí. Elektromotor je namontován přímo na tělese hřebenového řízení a reguluje ho tak napřímo, což se kladně podepsalo na přesnosti ovládání vozu.

Kia Sportage: Základní technické údaje benzinových motorů Motor 1.6 T-GDI 1.6 T-GDI MHEV 1.6 T-GDI MHEV 1.6 T-GDI MHEV 1.6 T-GDI PHEV Zdvihový objem 1598 1598 1598 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Výkon 110 110 132 169 169 Točivý moment 250 250 265 350 350 Převodovka 6M 6iMT (7A) 7A 6A 6A Pohon 4x2 4x4 (4x2) 4x4 4x2 (4x4) 4x4 Max. rychlost 189 189 201 193 neuvedeno Zrychlení 0-100 10,3 10,6 (9,6) 9 8,0 (8,3) neuvedeno Spotřeba WLTP 6,6-7,0 6,8-7,3 (6,3-6,6) 6,9-7,2 5,5-5,9 (6,2-6,6) neuvedeno Rozměry [mm] 4515 x 1865 x 1650, 2680

Je to ještě vůbec maistream?

Jak jsem napsal už v úvodu, bere si nová Kia Sportage to nejlepší z modelů Sorento a EV6. Co se techniky týče, stojí na platformě N3 (stejně jako Sorento, Tucson či Santa Fe), interiér přebírá prvky elektromobilu EV6. Byly doby, kdy jsme nad dvojicí displejů na přístrojové desce žasli u Mercedesů a dneska je najdete i ve voze mainstreamové korejské automobilky, sluší se ale dodat, že to Korejci s digitalizací moc nepřehánějí.

Tlačítka na volantu jsou klasická, na středovém tunelu nechybí velká tlačítka pro ovládání vyhřívání a ventilování sedadel a vyhřívání volantu a nový otočný volič automatické převodovky je také po ruce. Ač to tak z fotek nevypadá, zůstal i panel klimatizace (byť s dotykovými tlačítky). Stačí stisknout jednu z ikonek, zmizí tlačítka pro ovládání audia a panel se přepne do klimatizačního módu. Už to není ta klasika jako u minulé generace Kie Sportage, pořád je to ale lepší řešení než lovit ikonky klimatizace rovnou v infotainmentu.

A teď asi to nejzajímavější zjištění: osobně si myslím, že některé vozy Kia už nelze považovat za běžný mainstream. Bavíme se dneska o kompaktním SUV za milion a uvnitř je to hned vidět. Materiály a zpracování jsou na skvělé úrovni a mám-li být upřímný, na první pohled jsem neviděl až tak velké rozdíly mezi novým Lexusem NX, kterým jsem na testování do Špindlerova Mlýna dorazil, a novou Kiou Sportage.

Jasně, Lexus má jemnější kůži, zatímco sportage má jenom koženku s hrubší texturou (v paketu GT-Line za 45.000 Kč), Lexus má kůží potažený i středový tunel, zatímco sportage ho má celý z plastu, Lexus má dřevo, zatímco Kia ho nemá. Ale jak říkám, na první pohled to nebije do očí. Stejné pocity jsem měl i ze sorenta, elektromobilu EV6 či skvělého gran turisma Stinger. Korejci zkrátka umějí dělat kvalitní auta a myslím, že by se od nich některé evropské automobilky mohly učit.

Závěr

Tvrzení, že si nová Kia Sportage bere to nejlepší z SUV Sorento a elektromobilu EV6, podle mě není jenom plácnutí do vody. Je to pohodlné, útulné, skvěle odhlučněné a výborně zpracované kompaktní SUV s excentrickým designem a mimořádně širokou paletou pohonných jednotek. V nabídce jsou klasické spalovací motory, mild-hybridy, full-hybrid, a dokonce i plug-in hybrid. Vybere si tedy snad každý.

Silnější z nabízených turbodieselů (základní má 85 kW) jsme v jízdních dojmech měli už podruhé a v obou případech jsou závěry prakticky stejné. Jde o tichý čtyřválec se slušnou spotřebou (dostat se pod sedm litrů není problém, v kopcích a na sněhu jsme to se syrovým kouskem měli za 7,9 l/100 km), spolehlivě fungujícím mild-hybridním systémem (akumulátor je v kufru a má kapacitu 0,44 kWh) a jemně řadícím automatem. Nic víc, nic míň.

Nejdříve mi vadilo, že převodovka nemá manuální režim a i při řazení páčkami pod volantem si stejně nakonec dělala, co chtěla, to je ale v tomto případě vedlejší. Sportage s naftou a adaptivním podvozkem vidím jako skvělé SUV pro odvoz dětí do školy, dálniční štreky i lehký terén. Vzhledem k zajímavému designu a široké paletě barev ale může plnit i funkci stylového módního doplňku. Ačkoliv má slovo „sport“ už v názvu, sportovní ambice nemá. Teď už se ale po vystoupení z vozu nemusíte bavit jenom o designu. Nový adaptivní podvozek je totiž perfektní!

Kia Sportage u nás nikdy nebude taková masovka jako Škoda Karoq, je ale skvělou volbou pro ty, kterým evropská strohost nevoní. Dokonce je v základu levnější než karoq, a to má pod kapotou čtyřválcovou jedna-šestku (110 kW) namísto litrového tříválce (81 kW). Sportage začíná na šesti stech tisících a alespoň podle konfigurátoru to není žádná chudinka.