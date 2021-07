Nová Kia Sportage do detailu. SUV se předvádí ve velké galerii zvenku i zevnitř

Zatímco stále čekáme na uvedení vyhrazené evropské specifikace Kie Sportage, doma v Jižní Koreji už nová generace SUV nastupuje do prodeje. K této příležitosti automobilka vypouští bohatou galerii, ve které si můžeme novou Sportage prohlédnout opravdu do detailu, a to hlavně po stránce interiéru.

Kromě dřívějších renderů se Sportage poprvé ukazuje i na reálných fotkách. Olivově zelený exemplář má představovat jednu z vyšších výbavových úrovní modelu. U evropské varianty SUV se počítá s takřka identickým vnějším designem, avšak po stránce rozměrů má dojít ke změnám s kratším rozvorem (u „globální“ korejské varianty čítá 2755 mm).

Pohled do interiéru nyní Kia rozšiřuje o fotky nižších výbav. I když se značka vydala podobnou cestou jako dříve Mercedes, se spojeným panelem přístrojového štítu a displeje infotainmentu, levnější verze Sportage si vystačí s menšími obrazovkami nebo dokonce tradičním rádiem s černobílým displejem a konvenčními otočnými voliči a fyzickými tlačítky.

Úrovně výbavy lze rozlišit také panelem ovladačů klimatizace a topení – zatímco vrcholný Sportage využije úzký displej, respektive dotykové plochy, nižší linie SUV přijedou s otočnými voliči a malým displejem nebo dokonce kompletně bez displeje. Podle výbavy se rovněž mění konfigurace středového panelu, třeba po stránce odkládacích přihrádek.

Uvidíme tedy, jaké úrovně a standardní výbavu přinese evropský Sportage. Zahaleno tajemstvím je pro starý kontinent i portfolio motorizací nové generace SUV, ačkoliv se pod kapotou očekávají obdobná a především elektrifikovaná ústrojí jako v sourozenci Hyundai Tucson. Představení evropské specifikace Kie Sportage má proběhnout letos v září.