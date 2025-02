Nová Kia PV5 oficiálně: Elektrický všeuměl odveze lidi i náklad, zvládne až 400 kilometrů

Novinka na univerzální platformě E-GMP.S dorazí do Česka už letos. K mání bude jako osobák, užitkáč i samotné šasi.

Na akci Kia EV Day ve Španělsku se kromě kompaktního elektromobilu EV2 a středně velkého modelu EV4 ve verzích hatchback i sedan představila také praktická „krabička“ na baterie s názvem PV5. Jde o středně velký užitkový automobil, který klade důraz na prostor, modularizaci a také moderní software.

Vůz stojí na platformě E-GMP.S, což je základní specializovaná architektura pro bateriové elektromobily, umožňující flexibilně kombinovat různé nástavby vozidel. Ta má podobu skateboardu, do ploché základny je tak možné integrovat různé konstrukce horní části karoserie a také vyvíjet pestrou škálu vozů pro různé segmenty, od menších po větší. Kia tomuto přístupu říká Platform Beyond Vehicle (PVB), což plus minus znamená Platforma nad rámec vozidla.

PBV umožní značce Kia nabízet standardní modely ve formě osobní, dodávkové, jako samotné šasi, bezbariérový vůz nebo v provedení Family, a také přestavbové verze Crew, se sklápěčkou, Box Van, mrazicí vůz, Prime (lepší osobní model) nebo kempovací verzi. PBV také využívá operační systém na bázi Android Automotive, což zlepšuje nabídku aplikačních služeb. Partnerem je také Samsung, který rozšiřuje svou platformu IoT pro firemní zákazníky na vozy PBV s nabídkou propojení vozidel do širšího ekosystému na pracovišti. Ale teď už k samotným vozům PV5.

Osobní PV5 Passenger má tři řady sedadel a možnost úpravy pro větší přepravní kapacitu zavazadel. Model Cargo nabídne v nákladovém prostoru až 5,1 m3 – k dispozici bude ve standardní verzi, dlouhé Long a také s vysokou střechou. Největší provedení umožní nakládku dvou europalet a nabídne výšku nakládací hrany 419 mm, zajímavá je také možnost napájení V2L. PV5 šasi bude dodávána jako nedokončené vozidlo s přední částí shodnou s užitkovým modelem, určena je pro přestavby.

U všech verzí jsou k dispozici kapacity NCM baterie 51,5 kWh nebo 71,2 kWh, Cargo může mít i LFP baterii s 43,3 kWh. U PV5 Passenger dojezd činí až 400 km (dle předběžných údajů), při rychlonabíjení se lze dostat z 10 na 80 procent kapacity za půl hodiny. Výkon elektromotoru činí 120 kW, točivý moment pak 250 Nm. Rozvor verze Passenger a Cargo Long je 2995 mm, délka pak 4695 mm a šířka 1895 mm. Zahájení prodejů na evropských trzích včetně České republiky je plánováno od druhé poloviny roku 2025.