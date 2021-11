Nová Kia Niro je oficiálně tady: Odvaha jí nechybí, nabídka pohonů drtí konkurenci

Korejský autosalon již otevřel své brány a automobilky tak začaly chrlit novinky. Jednou z nich je i dříve avizovaná nová generace crossoveru Kia Niro, která přišla po pouhých pěti letech na trhu. Jak už jsme psali, novinka si bere designovou inspiraci z konceptu HabaNiro (ve videu níže), který se představil v roce 2019 jako designová studie.

Nové Niro si od konceptu bere především LED světelný podpis, dvoubarevnou karoserii a široký C sloupek. Design doplňuje klasická „tygří tvář“, která je dnešním poznávacím znamením vozů Kia, i když v případě novinky je to spíše čumáček. LED technologie si to zamířila i do zadních svítilen, které jsou na konci C sloupku.

Uvnitř Kia pokračuje v moderních trendech sdružením infotainmentu a digitálního přístrojového štítu v jeden velký panel, který se rozprostírá takřka přes celou šířku palubní desky. No a protože dnes frčí ekologie, má nové Niro stropnici z recyklovaných tapet a potahy sedadel z přírodního vlákna Tencel z eukalyptových listů.

Konkrétní technické údaje o motorizacích automobilka zatím neposkytla. Víme ale, že Niro si zachová hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrickou variantu, která se ale ukáže až příští rok. Na pořádná čísla si budeme muset počkat, na tak širokou nabídku pohonů ale v rámci daného segmentu jen tak nenarazíte. Kia navíc zmiňuje, že plug-in hybrid disponuje funkcí, která rozpozná vjezd do nízkoemisní zóny a přepne na elektřinu.