Nová Kia Niro HEV dorazila do Česka. Už jsme v ní seděli, může to být auto prakticky pro každého

Druhá generace kompaktního nira nabídne hybridní, plug-in hybridní i elektrický pohon. Na mosteckém polygonu jsme si prohlédli atraktivní hybrid a opravdu má čím zaujmout.

Čas letí jako blázen, ale pokud tak soudíte jenom podle toho, jak rychle přicházejí nové generace v Česku už zavedených modelů, vězte, že to není ideální ukazatel. Příkladem je třeba Kia Niro (nečekaně, když se o ní v tomto článku hodlám bavit), která měla premiéru začátkem roku 2016 v Chicagu a loni v listopadu se poprvé ukázala v nové generaci. Od mezigenerační obměny tedy neuběhlo ani šest let.

Pro Kiu šlo v roce 2016 o revoluční model. Jako první byl vyvíjen primárně jako hybrid, přičemž ani ne o dva roky později (mezitím přišel i plug-in hybrid) dorazila plně elektrická verze. Novinka na tom nebude jinak. Nabídne trojici pohonů, přičemž jako první jsme si osahali ten nejdostupnější z nich. Základ ale koupíte už za 729.980 Kč.

Novou Kiu Niro HEV jsem si poprvé naživo prohlédnul v rámci akce Kia Agility Day, kterou české zastupení korejské automobilky pořádalo na mosteckém polygonu (o této akci ještě bude řeč v samostatném článku). O holátko rozhodně nešlo. Oranžový kousek s černými sloupky C karoserie právem přitahoval pozornost, aby taky ne, když se v nejvyšší výbavě šplhá nad 900.000 Kč.

Přestože se rozměry karoserie mezigeneračně změnily, niro je stále něco mezi bežným hatchbackem a zvýšeným kombi. Prostě crossover. Už dříve velkorysý rozvor náprav se natáhnul na 2720 mm (o 20 mm více než dříve), s délkou 4420 mm je novinka 64 mm delší než přechůdce, do šířky přibylo 24 mm (1825 mm) a výška narostla o 26 mm na celkových 1570 mm.

Dojem dlouhého a trochu úzkého auta přetrvává, to ale hlavně na fotkách. Jednoduše tvarované plechy totiž oživují lesklé kontrastní prvky karoserie v čele se zmíněnými sloupky C či širokými lištami na bocích. Vertikální zadní svítilny zasahují hluboko do blatníků, vpředu šokují světlomety s jasně viditelnými segmenty a diodovým denním svícením. Nevím proč, ale hned jsem si při pohledu na ně vzpomněl na SUV Telluride určené pro severoamerický trh, které ale můžete koupit i u nás. Pokud bych však měl vypíchnout jeden detail exteriéru, který mě odrovnal, jsou to průduchy v sloupku C karoserie, vedoucí od oken zadních dveří až po vertikální svítilny.

Uvnitř nová Kia Niro přebrala styl známý z SUV Sportage a nejenom jízdně mimořádně povedeného elektromobilu EV6. Velký panel před řidičem spojuje digitální přístrojový štít s displejem infotainmentu, panel pod výdechy ventilace mění zobrazení podle toho, jestli chcete ovládat klimatizaci nebo rádio, nechybí ani head-up displej a klasickému voliči automatu také odzvonilo – je tu otočný, jak je dneska u vozů Kia zvykem (mělo ho už i minulé e-Niro).

Dlouhý rozvor náprav oceníte už při nastupování. Chválím velký nástupní prostor na zadní sedadla i velký úhel otevírání dveří a před koleny zůstával dostatek prostoru, i když přede mnou seděl téměř dvoumetrový řidič (sám měřím 190 cm). Přední sedadla vzadu kryjí velké plastové kryty a nechybí ani USB zdířky pro nabíjení telefonu. Ale co si budeme povídat, zrovna hezky to nevypadá a kdo ví, jak si plast poradí s kopanci od dětí a tak podobně. Tak či tak se vzadu sedí pohodlně, můžete se rozvalit a díky pořádné středové loketní opěrce nespadnete na spolujezdce sedícího vedle vás.

Hybridní a plug-in hybridní verze mají pod kapotou modernizovanou jednotkou 1.6 GDI. Spojená je se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou, které byla odebrána zpátečka. To ušetřilo 2,3 kg hmotnosti, přičemž vůz couvá jen pomocí elektromotoru. U hybridu doplňuje spalovací motor 32kW elektromotor, přičemž celkový výkon soustavy činí 104 kW. Plug-in hybrid je spojený se 62kW elektromotorem, takže celkový výkon narostl na 135 kW. V elektrickém režimu ujedete až 65 km. Verze PHEV je navíc poprvé vybavena 5,5kWh topením pro optimální funkci systému za nízkých teplot a slouží i k vyhřívání interiéru.

Kia si zakládá na tom, že elektrifikované a elektrické modely mohou táhnout přívěs, přičemž ani nové niro není výjimkou. Niro se spalovacím motorem utáhne brzděný přívěs do hmotnosti 1300 kg, elektrická verze utáhne 750 kg.