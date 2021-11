Nová Kia EV6 je oficiálně v Česku. Míří vysoko, značku opět vystřelila mezi elitu

Všimli jste si, že dnes automobilky tlačí nové elektrické modely i tam, kde byste je obvykle nečekali? Stačí si zapnout televizi a hned na vás vyskočí modely iX a i4 od BMW. Přitom BMW podle mě ještě donedávna byla automobilka, která reklamu v televizi vyloženě nepotřebovala. Stejné je to s Audi a jeho SUV Q4 e-tron – ještě nedávno jste se s ním mohli v hlavním vysílacím čase setkat snad v každé komerční přestávce.

Přestože se můj názor jistě kdekomu nebude líbit, Kia EV6, která tento týden oficiálně vstoupila na náš trh, může luxusním elektromobilům od BMW či Audi směle konkurovat. A nejenom jim. Technicky jde o sourozence Hyundaie Ioniq 5, na první pohled by to ale tipoval asi jen málokdo. Zatímco Ioniq 5 je futuristický a řádně přerostlý hatchback, Kia EV6 vsadila na spojení elegantní přídě ve stylu GT (mně naživo trochu připomíná Citroën DS 21) a vyšší záď ve stylu crossoverů.

Jak to hraje dohromady, posuďte sami. Pravdou ale zůstává, že si lidé novou Kiu EV6 kupují, aniž by ji viděli naživo, posadili se za volant nebo se svezli. Jen za prvních 5 měsíců od zahájení předprodeje Kia v Česku evidovala 18 závazných zákaznických objednávek modelu EV6 prostřednictvím online tržiště, zákazníci tak vůbec nemuseli vyrazit k dealerovi.

Celkem to chápu. Za poslední dobu jsem vyzkoušel dost elektromobilů na to, abych mohl zodpovědně říct, že v řadě případů se jejich jízdní vlastnosti liší hlavně tím, zda mají hnaná přední, zadní nebo všechna čtyři kola. Samozřejmě je toho na nich hodně k poznávání, to už se ale bavíme o možnostech nabíjení, systému rekuperace, elektronických asistentech a tak dále. O emocích v takovém smyslu, v jakém jsme je dosud vnímali u aut se spalovacími motory, téměř nemůže být řeč, byť je pravdou, že výjimky existují. Zatím ale hlavně u těch nejluxusnějších elektromobilů, jako jsou třeba Porsche Taycan nebo Audi RS e-tron GT.

Jestli dokáže EV6 vzbudit emoce i u řidičů, kteří do něj přesednou z aut se spalovacími motory, zjistíme (snad) již brzy v redakčním testu. Prozatím si můžeme zopakovat základní fakta.

Vůz se u nás nabízí v povedeních Earth a GT-Line. Základ s cenou lehce pod 1,2 milionu Kč pohání elektromotor s výkonem 125 kW, čerpá energii z Li-Ion akumulátoru o kapacitě 58 kWh a na jedno nabití ujede necelých 400 km. Silnější provedení s 168 kW a 77,4kWh baterií je o 100.000 Kč dražší a ujede až 528 km, přičemž tato kombinace je dostupná i ve sportovněji střižené verzi GT-Line (od 1.380.980 Kč). Aktuální vrchol nabídky představuje provedení GT-Line 4x4 s dvojicí elektromotorů, výkonem 239 kW a dojezdem přes 480 km. Už za rok ale Kia plánuje uvést čtyřkolku s výkonem 430 kW!

Oproti starším elektrickým vozům Kia je zde výhodou nová platforma E-GMP s 800V architekturou. Zvládá totiž ultrarychlé nabíjení výkonem až 350 kW a podle oficiálních údajů se z 10 na 80 % kapacity akumulátoru dostane za 18 minut. Na 50kW nabíječkách totéž zabere 73 minut, s využitím wallboxu (max. 11 kW) jste z 10 na 100 % za 7 hodin a 20 minut a nabíjení do plna z domácí 230V sítě zabere téměř den a půl.

Všechno samozřejmě směřuje k tomu, abyste nabíjeli na rychlo- či hypernabíječkách, k čemuž vám, stejně jako u dalších automobilek, v Česku stačí jedna jediná karta. Kia ale nabízí komplexní služby, což znamená, že elektromobilitou nepolíbeného zákazníka vybaví nejen autem, ale také wallboxem, jehož instalaci zajistí, poradí stran služeb, dotací a tak dále.

Kia EV6 nicméně nemusí energii pouze brát – ona ji může i dávat. Stejně jako Hyundai Ioniq 5 je vybavena funkci V2L (vehicle to load) a dokáže se tak proměnit v napájecí zdroj pro volnočasové aktivity. S výkonem 3,6 kWh zvládnete napájet potřeby pro kempování, elektrokolo, ale i jiný elektromobil (klesne-li stav baterie nabíjecího auta pod 20 %, V2L se vypne). Vůz umí hospodařit s energií i díky chytré rekuperaci využívající data z navigace a palubního radaru, je možné jej ovládat jen jedním pedálem (funkce i-Pedal), utáhne až 1600 kg a zatížení na „kouli“ zohlední při výpočtu předpokládaného dojezdu. Systém si přívěs jednoduše „zváží“ a vy hned víte, na čem jste.

Je to luxusní auto, u nějž prvky jako vyhřívání a ventilování sedadel, audio Meridian se 14 reproduktory, head-up displej s rozšířenou realitou, bezdrátová nabíječka s chlazení, zabraňující přehřívání mobilního telefonu, adaptivní tempomat propojený s navigací nebo rozsáhlý balíček online funkcí (třeba otevření krytu nabíjecí zásuvky na dálku, ať už to slouží k čemukoliv) asi nepřekvapí. Vůz rovněž umí příčně i podélně zaparkovat, aniž by někdo seděl uvnitř, a na dálnici umí sám přejíždět z pruhu do pruhu, což byla dosud výsada nejluxusnějších vozů.

Jenže tohle je Kia, kterou za prémiovou automobilku nikdo nepovažuje. Ani ona se tak neprezentuje, v minulých letech se už ale jako konkurent luxusních vozů předvedla díky gran turismu Stinger s 3,3litrovým benzinovým šestiválcem a nové SUV Sorento sbírá chválu snad všude, kde to jde. Nová Kia EV6 se vám možná nemusí líbit na první pohled, když ale usednete dovnitř a vidíte dva zakřivené displeje tvořících přístrojový štít a infotainment, pravděpodobně to budou hlavně značky Audi, BMW a Mercedes-Benz, se kterými budete srovnávat. A věřte mi, že je na ně Kia EV6 velmi dobře připravená.